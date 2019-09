Forbes-Liste der angesehensten Unternehmen: Diese russische Firmen sind unter den Top 250

Im September veröffentlichte das „Forbes“-Magazin zum dritten Mal seine Rangliste der „weltweit angesehensten Unternehmen” (eng).

Unter den Top 250 sind nur sechs russische Namen. Dieses Jahr hat „Forbes“ mit dem deutschen Online-Statistik-Portal „Statista“ zusammengearbeitet. 15 000 Personen in über 50 Ländern haben die Unternehmen unter den Gesichtspunkten Vertrauenswürdigkeit, soziales Handeln, Performance der Produkte und Dienstleistungen und Eignung als Arbeitgeber bewertet.

Ganz oben auf der Liste stehen Visa aus San Francisco, Ferrari Italien und Infosys aus Indien. Auch die folgenden russischen Unternehmen, die verschiedene Wirtschaftszweige repräsentieren, tauchen in der Liste auf.

1. United Aircraft Corporation

#101

United Aircraft Corporation (UAC) wurde 2006 gegründet und ist ein russisches Staatsunternehmen der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Auf dem Luftverkehrsmarkt ist es ein Global Player. UAC umfasst 30 private und staatliche Flugzeughersteller und deren Vermögenswerte, die sich mit Entwicklung, Bau und Verkauf von Militär-, Zivil-, Transport- und unbemannten Flugzeugen beschäftigen. UAC hält unter anderem die Rechte an so bekannten Flugzeugfamilien wie „Suchoi”, „MiG”, „Il”, „Tu”, „Jak”, „Beriejw” sowie der neuen Marken „SSJ 100” und „MS-21”.

2. ROSSETI

#121

Der russische Stromnetzbetreiber Rosseti ist eines der größten Elektrizitätsunternehmen der Welt. Das Unternehmen unterhält Stromübertragungsleitungen mit einer Länge von 1,4 Millionen Kilometern. Rosseti hat 35 Tochter- und verbundene Unternehmen. Mehrheitsaktionär der Gesellschaft ist der Staat, vertreten durch die Föderale Agentur für staatliche Vermögensverwaltung der Russischen Föderation, die 88,04 Prozent der Anteile hält.

3. Sberbank

#127

Die staatliche Sberbank ist die größte Bank in Russland mit über 14 000 Filialen im ganzen Land und Repräsentanzen in 21 Ländern. Sie bedient weltweit mehr als 150 Millionen Kunden und beschäftigt über 300 000 Mitarbeiter.

Im Jahr 2019 wurde die Bank von „Brand Finance“ auch als stärkste russische Marke (eng) ausgezeichnet.

4. LUKOIL

#132

Auf den russischen Energiekonzern Lukoil entfallen mehr als zwei Prozent der weltweiten Ölförderung und ein Prozent der nachgewiesenen Kohlenwasserstoffreserven. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern auf vier Kontinenten tätig und hat mehr als 100 000 Mitarbeiter.

Im Jahr 2018 machte das Unternehmen acht Billionen Rubel Umsatz (rund 114 Milliarden Euro) und produzierte (eng) 82 Millionen Tonnen Rohöl (14,8 Prozent der russischen Gesamtproduktion).

5. VTB Bank

#179

Eine weitere russische Bank, die in den Top 250 von „Forbes“ vertreten ist, ist die VTB, die im vergangenen Jahr auch die Auszeichnung „Bank des Jahres in Russland“ (eng) der Zeitschrift „The Banker” erhielt. Es ist eine staatseigene Bank wie Sberbank und grenzüberschreitend tätig, unter anderem über Tochtergesellschaften und verbundene Banken in Großbritannien, Zypern, Georgien und Angola sowie Niederlassungen in China, Indien und Singapur.

Im Jahr 2018 betreute VTB 16 Millionen Kunden weltweit. In Russland hat die Bank 1 600 Filialen und beschäftigt 77 000 Mitarbeiter.

6. Transneft

#250

Der russische Ölpipeline-Betreiber Transneft, das größte Ölpipeline-Unternehmen der Welt, hat es ebenfalls unter die laut „Forbes” 250 angesehensten Unternehmen geschafft. Transneft unterhält 70 000 Kilometer Pipelines, 500 Pumpstationen und transportiert 83 Prozent des in Russland geförderten Öls. Transneft befindet sich im Staatsbesitz. Das Unternehmen engagiert sich beim Ausbau der Infrastruktur, der Diversifizierung der Energieflüsse und dem Transport von Öl in andere Märkte, einschließlich der asiatisch-pazifischen Länder.

