Wie viel spenden russische Oligarchen an wohltätige Zwecke?

Als die Pariser Kathedrale Notre Dame am 15. April 2019 einem Brand zum Opfer fiel, erklärten sich einige der wohlhabendsten Franzosen sofort bereit, den Wiederaufbau zu finanzieren. Bernard Arnault, CEO des Luxusgüterkonzerns LVMH kündigte an, 200 Millionen Euro zu spenden. Die Familie Pinault steuerte 100 Millionen Euro bei. Es scheint, als würden sich die Reichen Frankreichs teilnahmsvoll um das architektonische Erbe ihres Landes kümmern.

Im modernen Russland bestand zum Glück noch nie die Notwendigkeit, historische Gebäude wie den Moskauer Kreml nach einem Feuer wiederaufzubauen. Doch wenn es sein müsste, gäbe es viele reiche Menschen, die auch hier bereit wären zu spenden. Wohltätigkeit ist unter russischen Milliardären schließlich sehr populär. Hier sind einige Beispiele:

Wladimir Potanin

Wer ist er? Wladimir Potanin kontrolliert das Firmenkonglomerat Interros. Interros hält einen Anteil von 33 Prozent an Nornickel, dem weltweit führenden Produzenten von Nickel und Palladium.

Vermögen: 16,15 Milliarden Euro (Forbes)

Wohltätigkeitsprojekte: Potanin besitzt eine nach ihm benannte Wohltätigkeitsorganisation (eng). Die Potanin-Stiftung unterstützt Studenten und Forscher an russischen Universitäten mit Stipendien und finanziert Programme zum Ausbau der Museen. 2017 gab die Stiftung dafür insgesamt 572 Millionen Rubel (8 Millionen Euro) aus.

Zudem unterstützt Potanin die Eremitage, eines der wichtigsten russischen Museen. Er leitet (rus) das Kuratorium des Museums und spendet auch persönlich Geld. 2010 waren es zum Beispiel rund 4,5 Millionen Euro (rus). Potanin schloss sich der von Bill Gates und Warren Buffet gegründeten Initiative „The Giving Pledge“ an und versprach, die Hälfte seines Vermögens an wohltätige Zwecke zu spenden.

Gennadij Timtschenko

Wer ist er? Timtschenko ist der Gründer und Besitzer von Russlands größter privaten Investmentfirma Volga Group. Er hält große Anteile an Novatek (zweitgrößter Gasproduzent Russlands), Sibur (Petrochemie) und anderen führenden Unternehmen.

Vermögen: 17,94 Milliarden Euro (Forbes Russia)

Wohltätigkeitsprojekte: 2010 gründeten Timtschenko und seine Frau Elena die Timtschenko-Wohltätigkeitsstiftung (eng). Über diese Stiftung fördern sie die Pflege von Senioren, den Sport (vor allem Eishockey) und die kulturelle Entwicklung in russischen Dörfern und Kleinstädten. 2017 investierten (rus) die Timtschenkos 778 Millionen Rubel (10,83 Millionen Euro) in diese Programme.

2014 sagte (rus) Timtschenko, er wäre bereit, „sein gesamtes Eigentum dem Staat oder wohltätigen Einrichtungen zu überlassen, wenn es denn nötig wäre.“

Leonid Michelson

Wer ist er? Michelson ist Timtschenkos Geschäftspartner und besitzt ebenfalls große Anteile an Novatek und Sibur.

Vermögen: 21,4 Milliarden Euro (Forbes Russia)

Wohltätigkeitsprojekte: Michelson engagiert sich stark für die Kunst. 2009 gründete der Geschäftsmann die V-A-C Stiftung (rus) (Victoria – the Art of Вeing Contemporary [die Kunst des modernen Seins], benannt nach Michelsons Tochter), die die moderne Kunst sowie junge Künstler und Kuratoren unterstützt. 2017 entstand in Venedig die DK Zattere (eng). Dort bietet die V-A-C Stiftung Raum für künstlerische Installationen.

Michelson und sein italienischer Kurator Teresa Iarocci Mavica planen eine weitere solche Einrichtung im ehemaligen Kraftwerk GES-2 im Moskauer Stadtzentrum. In einem Interview (rus) sagte Mavica, dass die Stiftung und ihre Partner insgesamt 10,7 Billionen Rubel (150 Millionen Euro) ausgeben wollen.

Zusätzlich zu seinem Engagement in der Kunstszene setzt sich Michelson für Waisenkinder ein. Er ist Co-Gründer der Victoria-Kinderstiftung (eng), die Waisen und Pflegefamilien unterstützt. 2017 gab (eng) die Stiftung 34,2 Millionen Rubel (entspricht etwa einer halben Million Euro) für ihre Programme aus.

Alischer Usmanow

Wer ist er? Seit 2012 leitet Usmanow die USM Holding, zu der zahlreiche große Unternehmen gehören, darunter die Bergbau- und Verhüttungsfirma Metalloinvest.

Vermögen: 11,24 Milliarden Euro (Forbes Russia)

Wohltätigkeitsprojekte: Usmanow engagiert sich in zahlreichen Wohltätigkeitsstiftungen. Er spendet viel für den Sport (vor allem für das Fechten, Usmanow war einst selbst Fechtmeister), für Gesundheitszentren und Kulturprojekte.

Er spendete viel an Museen und öffentliche Einrichtungen. 2007 kaufte er zum Beispiel für rund 100 Millionen Euro die Kunstsammlung von Mstislaw Rostropowitsch und Galina Wischnewskaja und schenkte (rus) sie dem russischen Staat. 2019 schätzte (eng) The Sunday Times, dass Usmanow in jüngster Zeit etwa 159 Millionen Euro für Kunst, Wissenschaft, Kultur und Sport spendete.

Allein im Jahre 2017 sollen Usmanows Stiftungen 19,5 Millionen Euro (rus) für wohltätige Zwecke ausgegeben haben.

Wagit Alekperow

Wer ist er? Alekperow ist einer der Gründer des führenden russischen Energiekonzerns LUKOIL. Heute fungiert er immer noch als Präsident des Ölgiganten und besitzt 26 Prozent der Anteile.

Vermögen: 18,46 Milliarden Euro (Forbes Russia)

Wohltätigkeitsprojekte: Seit 2007 leitet Alekperow die Stiftung „Unsere Zukunft“ (eng), die sich zum Ziel gesetzt hat, „Firmen, die daran arbeiten, soziale Probleme zu lösen, finanziell zu unterstützen.“ Die Stiftung arbeitet russlandweit mit Unternehmen aus dem Sozialbereich zusammen und gab 2018 rund 8,1 Millionen Euro (rus) dafür aus.

Michail Prochorow

Wer ist er? Prochorow, dessen Wohlstand überwiegend aus Anteilen an vielen verschiedenen Firmen besteht, ist vor allem für seine Kandidatur bei den russischen Präsidentschaftswahlen 2012 bekannt. Er erreichte den dritten Platz. Zudem hält er etwas mehr als die Hälfte der Anteile an der US-Basketballmannschaft Brooklyn Nets.

Vermögen: 8,74 Milliarden Euro (Forbes Russia)

Wohltätigkeitsprojekte: 2004 gründete Prochorow, damals Anteilhaber bei der Nickelfirma Nornikel, eine eigene Stiftung (eng). Anfangs war die Stiftung hauptsächlich in Norilsk, dem Hauptsitz von Nornikel, aktiv. Inzwischen unterstützt die Stiftung unter der Leitung von Prochorows Schwester Irina kulturelle Projekte in ganz Russland, darunter Büchermessen, Literaturpreise und Theaterfestivals. Ihr momentanes Budget (rus) liegt bei 320 Millionen Rubel (4,37 Millionen Euro).

