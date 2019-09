Millionen für die Freiheit: Die fünf teuersten Scheidungen russischer Oligarchen

Schwindelerregende Summen, Schlammschlachten und langwierige Rechtsstreitigkeiten – für die Scheidung von ihren Ehefrauen zahlten diese russischen Oligarchen einen hohen Preis. Ihre Verfahren sind zum Teil noch immer nicht abgeschlossen. Kein Wunder, dass sich mancher nicht kampflos geschlagen geben will, geht es doch in einem Fall sogar um sechs Milliarden US-Dollar.

1 Roman und Irina Abramowitsch (300 Millionen US-Dollar)

AFP AFP

Der berühmte russische Oligarch und Eigentümer des Fußballclubs FC Chelsea, Roman Abramowitsch, war dreimal verheiratet und ließ sich dreimal scheiden.

Die teuerste Scheidung war die von seiner zweiten Frau Irina, einer ehemaligen Aeroflot-Stewardess, die er 1991 heiratete. Als sich das Ehepaar im Jahr 2007 einvernehmlich scheiden ließ (es hieß, Abramowitsch habe mit Darja Schukowa bereits eine neue Partnerin), gingen die Medien davon aus, dass Irina die reichste geschiedene Frau der Welt werden würde. Sie spekulierten über 5,5 Milliarden US-Dollar, die sie bekommen sollte.

Das Paar einigte sich jedoch auf eine Abfindung von bescheidenen 300 Millionen US-Dollar, dazu Häuser in Großbritannien und Moskau, eine Yacht sowie ein Privatflugzeug.

Zudem sagte Abramowitsch zu, alle Ausgaben für die gemeinsamen fünf Kinder zu übernehmen.

2 Oleg Deripaska und Polina Jumaschewa (440 Millionen US-Dollar)

Igor Russak/Global Look Press, Ekaterina Chesnokova/Sputnik Igor Russak/Global Look Press, Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Der russische Milliardär und Miteigentümer des russischen Energieunternehmens En + Group Oleg Deripaska steht mit einem geschätzten Vermögen von 3,6 Milliarden US-Dollar laut Forbes-Liste auf Platz 30 der reichsten Russen.

Schon vor mehr als einem Jahr ließen er und seine Frau Polina sich scheiden, ohne jedes öffentliche Aufsehen.

Polina, die er 2001 geheiratet und mit der er zwei Kinder hat, blieb nicht mittellos zurück. Medienberichten zufolge erhielt sie im Oktober 2017 6,9 Prozent der Anteile an der En + Group, die nach dem Börsengang des Unternehmens in London einen Wert von 440 Millionen US-Dollar hatten. Inzwischen ist der Wert geringer, liegt aber noch immer bei rund 310 Millionen.

3 Farchad Achmedow und Tatjana Achmedowa (584 Millionen US-Dollar)

Igor Kubedinov/TASS, AP Igor Kubedinov/TASS, AP

Der Scheidungskampf zwischen diesen beiden Parteien führte im Jahr 2017 zum höchsten Vergleich, den ein britisches Gericht jemals vorgeschlagen hat. 584 Millionen US-Dollar, mehr als 40 Prozent des gesamten Vermögens, erhielt Tatjana Achmedowa zugesprochen.

Doch bisher hat Tatjana noch keinen einzigen Cent davon gesehen. Der Milliardär Farchad Achmedow hat Großbritannien verlassen und auch sein Vermögen ins Ausland geschafft. Er bestreitet, dass Tatjana, wie es das Gericht gesehen hatte, einen herausragenden Anteil am Aufbau des Vermögens gehabt habe. Zudem besteht er darauf, dass sie bereits im Jahr 2000 in Russland geschieden worden seien.

Doch das britische High Court hielt die vorgelegten Scheidungspapiere für eine Fälschung. Tatjana, die britische Staatsbürgerin ist, kämpft noch immer um ihren Anteil.

Das Paar hat 1993 in Moskau geheiratet und zwei gemeinsame Kinder. Sie beschuldigten sich gegenseitig der Untreue. Tatjana besteht jedoch darauf, dass ihre Ehe bis 2013 Bestand hatte.

4 Dmitri Rybolowlew und Jelena Rybolowlewa (603 Millionen US-Dollar)

Die Frau des russischen Oligarchen Dmitri Rybolowlew Jelena reichte 2008 nach 23 Jahren Ehe die Scheidung ein und erklärte, sie sei seiner Untreue überdrüssig.

In den Gerichtspapieren ist von ausschweifenden Partys auf einer Yacht die Rede, zu der ihr Ehemann und seine reichen Freunde junge Frauen eingeladen haben.

Ein Genfer Gericht verurteilte Rybolowlew 2014 zur Zahlung von 4,5 Milliarden US-Dollar an seine Ex-Frau. Das war eines der teuersten Scheidungsurteile in der Geschichte, die jedoch damit noch nicht zu Ende war.

Im Juni 2016 gelang es dem russischen Oligarchen, die Zahlungen auf 603 Millionen US-Dollar zu reduzieren. Dazu bekam die geschiedene Frau zwei Häuser in der Schweiz.

Jelena zählt laut Forbes dennoch zu einer der reichsten Frauen Russlands.

5 Wladimir Potanin and Natalia Potanina (6 Milliarden US-Dollar)

Dmitry Korobeinikov/Sputnik Dmitry Korobeinikov/Sputnik

Die frühere Frau des russischen Milliardärs Wladimir Potanin kämpft immer noch um ihren Anteil am Vermögen ihres Ex-Mannes. Das Paar wurde 2014 in Russland geschieden. Natalia klagt, dass sie kein faires Verfahren bekomme habe, da ihr Ex-Ehemann ein enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist.

In diesem Sommer hat Natalia, die seit 2016 in Großbritannien lebt, Klage beim britischen High Court eingereicht, in der sie ein Drittel des Vermögens ihres Ex-Mannes, das 18,1 Milliarden US-Dollar betragen soll, fordert.

Die Potanins haben 1983 geheiratet und drei Kinder. Das Vermögen erwarb Potanin während der Ehe. Zur Trennung kam es, weil Wladimir Potanin sich in eine jüngere Frau, seine aktuelle Ehefrau Jekaterina, verliebte.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.