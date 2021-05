Treffen Sie Vitalik Buterin, den bis vor Kurzem jüngsten Krypto-Milliardär der Welt

Am 4. Mai 2021 kürte Forbes Vitalik Buterin, den Gründer des Blockchain-Systems Ethereum, zum jüngsten Krypto-Milliardär der Welt. Aber bereits am 20. Mai hat er diesen Status wegen eines Absturzes des Kryptowährung-Marktes wieder verloren. Hier erfahren Sie das Geheimnis seines Aufstiegs und wofür er sein Vermögen ausgibt.

Ein junger, dünner Mann mit einem Mikrofon in der Hand sitzt in einem Konferenzraum im Moskauer Skolkowo, mehrere hundert Menschen schauen ihm zu. Alle seine Gesten und seine Mimik scheinen Unbeholfenheit zu verraten.

„Wir wollen verstehen, wie solche 36-Milliarden-Dollar-Projekte plötzlich entstehen, woher kommt das alles? Ich schätze, das lag alles an deiner Kindheit. Du beendetest den Kindergarten und gingst nach Kanada – wie bist du da hingekommen?“, fragt der Moderator.

„Mit Mama und Papa, in einem Flugzeug, ich glaube, es war eine Lufthansa-Maschine“, antwortet er.

„Was war passiert?“ – der Moderator lässt nicht locker.

„Na ja... der Flug hat 10 - 12 Stunden gedauert, ich denke, es war alles in Ordnung“, scherzt der junge Mann.

John Phillips/Getty Images John Phillips/Getty Images

Dies ist ein Auszug aus einem Gespräch von 2017 mit Vitalik Buterin, 27, einem der Schöpfer der zweitbeliebtesten Kryptowährung und des Blockchain-Systems Ethereum. Im Jahr 2017 – das zeigt das Video – ist er 23 Jahre alt. Vier Jahre später wird Forbes ihn als den jüngsten Krypto-Milliardär der Welt bezeichnen.

Kindheit und 400 Artikel über Blockchain

Vitalik wurde 1994 in der kleinen Stadt Kolomna, 100 km von Moskau entfernt, geboren. Im Alter von sechs Jahren zog er mit seinen Eltern nach Kanada. Als Kind nahm er auf Wunsch seiner Eltern Klavierunterricht und ging Skifahren – doch solche Aktivitäten waren nicht nach seinem Geschmack. Buterin begann sich für das Programmieren zu interessieren und schon im Alter von zehn Jahren entwickelte er eigene kleine Spiele.

„Ich habe im Alter von fünf oder sechs Jahren angefangen zu programmieren. Aber so richtig begann es, als ich mit zehn – zwölf Jahren anfing, ernsthaft alle möglichen Spiele zu entwickeln. Ich hatte einen alten Windows-95-Rechner und ein Buch über das Programmieren in C++ mit Allegro <...>. Von da an ging alles ganz schnell“, erinnert sich Buterin in einem Interview mit Xakep.ru.

In der Schule versuchte Buterin, nur Einsen zu bekommen. „Ich erinnere mich nur daran, dass ziemlich viele Leute, als ich in der fünften oder sechsten Klasse war, immer über mich redeten, als wäre ich eine Art Mathe-Genie. Und es gab einfach so viele Momente, in denen mir klar wurde: Okay, warum kann ich nicht einfach wie ein normaler Mensch sein und einen 75-prozentigen Durchschnitt haben wie alle anderen auch“, erzählte Buterin in einem Interview mit Wired.

Vitalik erfuhr 2011 von seinem Vater, Dmitrij, einem Informatiker, von Bitcoin. Zu dieser Zeit hatte er bereits an Informatik-Olympiaden teilgenommen und bei einer davon den vierten Platz erzielt. „Mein Vater hat mir erzählt, dass es eine so interessante Währung gibt, die von keiner Regierung oder Zentralbank kontrolliert wird. Zuerst dachte ich: ,Wie kann so ein System existieren, wenn es nur Zahlen in einem Computer sind? Welchen Wert kann es haben?' Drei Wochen später stieß ich im Internet auf Bitcoin und beschloss, das Thema tiefer zu ergründen“, erinnert sich Vitalik.

Legion Media Legion Media

Bald begann der junge Programmierer, Artikel über Bitcoin und Blockchain für thematische Foren und Websites zu schreiben. Er war 2011 Mitbegründer eines Magazins namens Bitcoin Magazine: „Ich schrieb in verschiedenen Fach-Foren, bis ich einen Typen fand, der anfing, mich in Bitcoins für meine Artikel in seinem Blog zu bezahlen <... >. > Die Sache ist die, dass Bitcoin all die Interessen vereint, die ich bereits hatte – Mathematik, Informatik, Programmieren, Kryptographie“, sagte Buterin in einem Interview mit dem YouTube-Kanal für Kryptowährungen Abra.

Blockchain statt Hochschulbildung

Buterin hatte 2013 die Idee zu Ethereum – gleichzeitig eine Blockchain-Plattform und eine Kryptowährung. Im Jahr zuvor schaffte er es, sich an der University of Waterloo in Kanada einzuschreiben, brach aber ab, um an Krypto-Projekten zu arbeiten.

„2012 habe ich mein Studium abgebrochen und bin mit Bitcoin-Projekten an verschiedene Orte gereist. Schließlich habe ich es nach Israel geschafft. Viele Leute dort konzentrierten sich auf das Konzept, Blockchain für andere Dinge als Geld zu verwenden. Die Entwickler schlugen vor, für jede Blockchain-Anwendung, also für spezielle Arten von Transaktionen, eigene Protokolle zu erstellen. Ich merkte schnell, dass das sehr einschränkend ist“, erklärte Vitalik gegenüber Rusbase. Er hatte die Idee, eine einzige Plattform mit einer eigenen Programmiersprache zu schaffen, auf der jede beliebige Anwendung geschrieben werden kann.

Legion Media Legion Media

Er arbeitete die Strategie des Projekts aus und schickte sie an 15 Freunde, um deren Meinung zu erfahren, und diese schickten sie an ihre Freunde. Zwei Wochen später meldeten sich etwa 20 Personen freiwillig, um Buterin bei dem Projekt zu helfen.

Vitalik sammelte das Startkapital durch Crowdfunding: Die Leute schickten einen Bitcoin im Tausch für 2.000 Ether, die zukünftige Währung von Ethereum – am Ende sammelte Buterin 30.000 Bitcoins, zum Wechselkurs von 2013 waren das 18,5 Millionen Dollar.

Im Jahr 2014 gewann er die World Technology Awards, zu deren Nominierten unter anderem auch Mark Zuckerberg zählte. Im selben Jahr erhielt Vitalik einen Zuschuss von 100.000 Dollar von der Stiftung des PayPal-Gründers Peter Thiel.

„Meine größte Angst war, dass, wenn ich nichts veröffentlichen würde, jemand selbst darauf käme und niemand erfahren würde, dass ich zuerst die Idee dazu hatte. Für mich ist es viel wichtiger, der Erste zu sein, als Geld damit zu verdienen“, erzählte Buterin.

Die Höhen und Tiefen von Ethereum

Vitalik Buterin und drei weitere Mitbegründer, Mihai Alisie, Anthony Di Iorio und Charles Hoskinson, starteten Ethereum im Juli 2015.

Ethereum ist im Wesentlichen ein einheitliches System, in dem Menschen Anwendungen erstellen und Transaktionen ohne Vermittler durchführen können. So können z. B. Cryptocurrency-Wallets erstellt werden sowie Dokumente auf systembasierter Basis hochgeladen werden, die nicht verloren gehen und nicht einseitig bearbeitet werden können. Sie können damit auch Anwendungen zum Verkauf oder Kauf von Finanzanlagen, Spiele, eigene soziale Netzwerke, Systeme zur Durchführung von Wahlen, bei denen die Stimmen nicht manipuliert werden können, usw. erstellen.

Die Ethers konnten nur für Bitcoins gekauft werden – für ein Bitcoin bekam man 2.000 Ethers. Nach 42 Handelstagen waren Ethers im Wert von 31.000 Bitcoins oder 18,4 Mill. US-Dollar verkauft worden, so die Website von Eyerys.

Zum Zeitpunkt der Einführung war ein Ether 2,90 US-Dollar wert; ein Jahr später waren es 10 – 11, zwei Jahre später, im Jahr 2017, schwankte der Kurs zwischen 160 und 271 US-Dollar.

Großunternehmen wie IBM, Goldman Sachs, JP Morgan und andere begannen mit dem System zu kooperieren. Im März 2016 erreichte die Kapitalisierung des Projekts 1 Milliarde US-Dollar. Im selben Jahr schuf der Programmierer Christoph Jentzsch auf Basis der Ethereum-Plattform das Blockchain-Projekt DecentralizedAutonomous Organization (DAO), einen autonomen Investmentfonds, der 150 Millionen Dollar akquirierte.

Anatoly Medved/TASS Anatoly Medved/TASS

Ein Hacker fand ein Schlupfloch im Quellcode des Fonds und stahl Coins im Wert von etwa 44 Mill. US-Dollar. Der Hacker wurde nie gefunden, und Ethereum fror alle gestohlenen Ether mit einem anschließenden Rollback der Blockchain bis zum Hack ein – wodurch die geraubten Coins faktisch entwertet wurden. Die DAO wurde aus dem System entfernt, Buterin schrieb den Quellcode der Blockchain neu, um die Ethers an den Investor zurückzugeben, und startete das System neu.

Alle Benutzer des aktualisierten Systems erhielten „neue“ Ethers – Kopien der alten, die aber mit der neuen Software arbeiten. Ein Teil der Nutzer war mit dieser Entscheidung unzufrieden – ihrer Meinung nach war DAO Schuld und nicht der Hacker, der einfach eine Lücke im Quellcode des Fonds ausgenutzt hatte. Aus Protest schufen sie ihre eigene Kryptowährung Ethereum Classic, basierendauf der alten Version von Buterins Blockchain. Sie existiert heute noch – ihr Preis lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei 92 US-Dollar.

Im Juni 2017 postete ein anonymer Nutzer auf 4chan über Buterins Ableben und dass anonyme Insider Ethers verscherbeln würden. Der Kurs viel binnen einer Stunde von 304 auf 284 US-Dollar. Ein paar Stunden später postete Buterin auf seinem Twitter-Account ein Foto von einer der letzten Transaktionen in seinem System, wonach der Ether wieder seinen ursprünglichen Wert erreichte.

Legion Media Legion Media

Reichtum und Zukunftspläne

In seiner Freizeit reist und schwimmt Buterin gerne. „Ich verbringe meine Freizeit damit, etwas Neues zu lernen oder verrückte Dinge zu tun, wie z.B. mein [Niveau in] Deutsch zu verbessern. Zu den leichteren Dingen gehört Spazierengehen“, erzählte Vitalik.

2017 spendete Buterin 2,4 Mill. US-Dollar an die SENS ResearchFoundation, eine Stiftung für Anti-Aging-Forschung.

Ende April 2021 kündigte die Europäische Investitionsbank (EIB) den Verkauf von Ethereum-Blockchain-Anleihen im Wert von 100 Mill. Euro an. Daraufhin schnellte der Preis pro Ether von 2.500 auf 3.400 US-Dollar. Vitalik besaß 333.520 Ether, die nun 1,09 Mrd. US-Dollar wert sind, berichteteForbes USA und nannte ihn den jüngsten Krypto-Milliardär der Welt.

Unkel/Getty Images Unkel/Getty Images

Buterin verfügt auch über eine riesige Menge anderer Kryptovaluten, was durch seine philanthropische Aktivität zu erkennen ist. Zum Beispiel spendete Buterin am 14. Mai 2021 1,14 Mrd. US-Dollar in Form von verschiedenen Coins, darunter 50,7 Billionen „Meme Coins“ Shiba Inu an die Stiftung India COVID-Crypto Relief Fund zum Kampf gegen das Coronavirus, schreibtForbes.

Buterin glaubt, Blockchain könne Geschichte schreiben und dank der Technologie werden viele Länder in der Lage sein, ihre Lebensqualität zu verbessern. „Meiner Meinung nach ist die Kryptowährung gleichzeitig eine Art moralisches Projekt. Wenn Sie sich nur um die Kapitalisierung und die Erstellung eines teuren Tokens kümmern, um reich zu werden, wird das Projekt auf lange Sicht nicht erfolgreich sein. Es gab schon viele Projekte, die Hunderte von Millionen Dollar von Risikokapitalfonds erhalten haben. Aber man kann nicht wirklich eine Seele für hunderte von Millionen Dollar kaufen“, argumentierte Vitalik in einem Interview mit Inc.Russia.

