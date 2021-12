Wie russische Beauty-Dienstleister den Westen erobern

Immer mehr Frauen im Ausland lassen sich in Schönheitssalons eine „russische“ Maniküre verpassen, die Lippen mit Hyaluron in einen „Schmollmund“ verwandeln oder die Augenbrauen von russischen Meistern laminieren. Was ist so toll an ihnen?

„Es ist bereits ein Monat vergangen und das zeigt, wie toll es ist! Meine Gelnägel gehen normalerweise nach zwei Wochen ab, aber diese Mädels kennen ihr Handwerk“, schreibt die koreanische Bloggerin Lia Yoo, die in New York mit 268.000 Instagram-Followern sehr beliebt ist, auf auf der Plattform Stories. Eine weitere Bloggerin, die italienischstämmige Nathalia Kihara mit 605.000 Followern, zeigt ihre neuen Augenbrauen auf Stories.



Beide loben den russischen Schönheitssalon Nail.Manhattan in New York, mit Meistern aus Russland. Auf der Website des Salons sind mehr als hundert positive Bewertungen zu finden und nicht nur von russischsprachigen Einwanderern.

„Im Moment haben wir 60 Prozent englischsprachige Kunden, und zwar nicht nur Frauen. Auch die Männer schätzen die Qualität unserer Arbeit. Mit jedem Jahr wächst das Vertrauen der amerikanischen Kunden“, erzählt Arina Kanarski, Inhaberin des Salons.

Ihr und anderen Mitarbeitern von Schönheitssalons in den USA und Europa zufolge sind Maniküre, Augenbrauen und Frisuren von russischen Meistern im Westen zu einem echten Trend geworden. Die Hashtags #russianmanicure und #russianbeauty auf TikTok und Instgram haben zusammen inzwischen bereits mehr als eine Milliarde Aufrufe erzielt.

Die „russische Maniküre“

Arina eröffnete 2017 ihr Nagelstudio in New York. Anfangs war der Salon vor allem bei russischen Migrantinnen beliebt, doch dank Mundpropaganda und Werbung in den sozialen Medien erfuhren immer mehr Amerikaner von der Prozedur, die als „russische Maniküre“ bezeichnet wird. In Wirklichkeit handelt es sich einfach um eine andere Technik, die in den USA nicht gelehrt wird – daher sei es schwierig, gute einheimische Meister zu finden, räumt Arina ein.

„In den USA werden bei der Behandlung der Nagelhaut keine Schneidewerkzeuge verwendet, sondern sie wird einfach zurückgeschoben, so dass die Maniküre unsauber ausfällt. Bei der ,russischen Maniküreʻ gibt es eine Technik mit Geräten zur Behandlung der Nagelhaut ohne Schneidewerkzeuge, die wir bei unserer Arbeit verwenden“, erklärt sie.

Außerdem sind amerikanische Frauen daran gewöhnt, 15 bis 30 Minuten für eine schnelle Maniküre oder Pediküre aufzuwenden, während russische Frauen bereit sind, viel mehr Zeit für die Behandlung zu investieren. Bei der „russischen Maniküre“ dauert die Behandlung bis zu zwei Stunden. Kunden, die es ausprobiert haben, sind jedoch bereit, weiterhin mehr Zeit zu investieren.

„Russische Meister kümmern sich um die Details und sind sehr aufmerksam bei der Arbeit. Wenn ich eine gute Maniküre oder Pediküre bekomme, die einen Monat oder sogar länger hält, macht mir eine zusätzliche Stunde oder zwei nichts aus“, sagt Julia (die ihren Nachnamen nicht genannt haben möchte – Anm. d. Red.), eine Kundin des Salons.

Russische Nagelstudios sind auch in Europa beliebt, erklärt Faina Khoutova-Bustamante, Gründerin des Salons Vernissage in Paris. Sie stellt nur Fachkräfte aus Russland und den GUS-Staaten ein, da russischsprachige Meister Maniküre und Pediküre als eigenständige Fachberufe erlernen, während in französischen Schulen und Kursen alle Dienstleistungen auf einmal gelehrt werden, ohne dass eine tiefgründige Ausbildung erfolgt.

„Es gibt immer noch Französinnen, die zu uns kommen und sich einfach nur die Nägel lackieren lassen, ohne Maniküre. Zum Glück können sie bei uns etwas lernen – sie sind sogar von unserer Grundversorgung tief beeindruckt. Und sie kommen sie wegen der Qualität zu uns zurück“, erklärt Bustamante.

Oxana (die ihren Nachnamen nicht genannt haben möchte – Anm. d. Red.), eine russische Fremdenführerin, die in Frankreich arbeitet, zieht ebenfalls russische Maniküre vor, und zum Färben und Schneiden der Haare reist sie jedes Mal extra nach Moskau – etwa zweimal im Jahr.

„Französinnen sehen das nicht so verbissen. Ich sehe sehe generell nur selten europäische Frauen mit Maniküre, geschweige denn mit Schellack, und sie sehen im Allgemeinen weniger gepflegt aus. Wahrscheinlich, weil die Preise für Beauty-Dienstleistungen hier recht hoch sind – Haarfärben kann zum Beispiel mehr als 200 Euro kosten. In Russland sind die Preise ganz anders, deshalb ist es für mich einfacher, dafür extra in meine Heimat zu fahren“, erklärt Oksana.

Der Trend zur Beratung durch Augenbrauenspezialisten

Die zweitbeliebteste Dienstleistung in den USA ist das Färben und Laminieren von Augenbrauen und Wimpern, erzählt Daria Krutschinina, Augenbrauenspezialistin und Inhaberin eines Schönheitssalons in Williamsburg, New York.

„In den USA ist der Beauty-Sektor wie Fast Food – genauso billig und schnell und von ähnlich schlechter Qualität. Glücklicherweise sind die amerikanischen Frauen mit dem Aufkommen eines großen Teils der russischsprachigen Bevölkerung in New York ehrfürchtiger geworden, was ihre Schönheit betrifft. Sie wissen, dass russische Frauen zu den schönsten der Welt gehören, was einen Anreiz für den Konsum russischer Beauty-Dienstleistungen darstellt. Die Menschen kommen zu unseren Meistern, um die russische Schönheit zu spüren und einen ,Top-Serviceʻ zu erhalten“, erläutert Daria.

Die russische Dienstleistung umfasst in erster Linie ein Beratungsgespräch, bei dem der Meister den Zustand des Haares beurteilt und herausfindet, welches Ergebnis der Kunde wünscht. Der Spezialist gibt auch Ratschläge für die weitere Augenbrauenpflege, verschenkt kleine Geschenke wie Pflegesets und bietet bei Bedarf Online-Beratungen an, auch nachts – solche Leistungen werden nur von wenigen amerikanischen Salons angeboten.

Außerdem, so Krutschinina, wissen nicht alle einheimischen Beschäftigten in der Beauty-Branche, wie man die Augenbrauen richtig laminiert, und sie selbst muss oft die Fehler anderer Meister korrigieren. „Ich hatte sieben oder acht Kundinnen innerhalb von sechs Monaten. Als einer der Meister begann, sich aktiv mit Laminierung zu beschäftigen, waren die Folgen katastrophal – alle seine Kundinnen kamen mit verbrannten oder gekräuselten Augenbrauen zu mir“, berichtet Krutschinina über ihre Erfahrungen.

Dina Tscherepko, eine weitere Meisterin für Augenbrauen- und Wimpernpflege, die in Brooklyn arbeitet, ist der Meinung, dass das ganze Problem der einheimischen Meister der Mangel an qualitativ hochwertiger Ausbildung sei – sie sagt, dass in den meisten Ausbildungskursen, wie zum Beispiel in Frankreich, alle Dienstleistungen auf einmal gelehrt werden und keine Zeit bleibt, solides Grundlagenwissen in jeder Richtung vermittelt zu bekommen.

Russland sei der amerikanischen Beauty-Industrie fünf bis sieben Jahre voraus – die Trends entwickelten sich in Russland viel schneller, glaubt Dina. „Viele Amerikanerinnen mögen immer noch grelles Make-up und Microblading (das Tätowieren der Augenbrauen mit einem Skalpell, das Narben im Gesicht hinterlassen kann – Anm. d. Red.), während die russischen Meister schon lange so etwas nicht mehr anbieten. Wir versuchen, das Image natürlich zu gestalten, so dass das Gesicht nicht wie ein Schichtkuchen aussieht. Neukunden sind davon immer überrascht, aber inzwischen kommen auch Spanierinnen, Asiatinnen und Amerikanerinnen zu uns, um diese natürliche Schönheit zu erwerben“, erklärt Tscherepko.

Wie der „Hautdetektiv“ arbeitet

Die Dienstleistungen russischer Kosmetiker mit medizinischer Ausbildung und Lizenz werden in den USA immer beliebter. Nicht nur die Technik der so genannten „Russischen Lippen“ – das Unterspritzen mit Hyaluronsäure-Fillern, um einen prallen „Schmollmund“ zu formen – ist gefragt, sondern auch die Hautpflege, berichtet die ganzheitliche Kosmetikerin Anastasia Wastschuk, die über eine dreizehnjährige Berufserfahrung verfügt. Ihre Kunden nennen sie scherzhaft „Hautdetektivin“.

„Ich erkläre jedem Kunden, welche Untersuchungen er benötigt, erfasse sorgfältig seine Lebensgeschichte und erstelle dann einen individuellen Pflegeplan. Wir bauen ein einfaches Pflegesystem für den Kunden auf, ohne dass er unnötige Cremes kaufen muss“, erläutert Wastschuk.

Die Kultur, zum Dermatologen zu gehen und seine Haut gut zu pflegen, sei in den USA nicht entwickelt, sagt sie, und so müsse sie ihre Kunden oft vor sich selbst „retten“, da diese ihre Haut nicht kennen und nicht genug über ihren Körper wissen.

Die aus Aserbaidschan stammende Oxana Alijewa, 34, geht seit 2018 zu Wastschuk und ist überzeugt, dass man in den USA nicht auf eine russische Kosmetikerin verzichten könne.

„Hier ist es schwierig, einen Spezialisten zu finden, der bei der Auswahl der Pflege nicht nur die Ausgangssituation, sondern auch das Budget des Kunden berücksichtigt. Und im Allgemeinen sind russische Spezialisten nicht nur beliebt – sie sind unverzichtbar! Ohne die Russen hätten die USA schon längst eine Schönheitskrise“, glaubt Alijewa.

