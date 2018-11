Diese russischen Unternehmen bieten exotische Beerdigungen für eine stilvolle Trauerfeier an

Wollen Sie die sterblichen Überreste eines geliebten Verstorbenen in den Weltraum schicken oder eine Vinylschallplatte aus der Asche pressen lassen? Diese russischen Unternehmen bieten unvergessliche Beerdigungen an.

Traditionelle Beerdigungen sind offensichtlich Schnee von gestern. Die gängigen Gebräuche sind kaum mehr gefragt, da neue, ungewöhnliche Trends immer beliebter werden.

Umweltfreundliche Bestattungen, Live-Online-Streams, thematische Beerdigungen und unterschiedliche personalisierte Trauerfeiern sind im Westen sehr populär, und jetzt werden diese Trends auch in Russland immer beliebter und geben sogar der Gründung von Startups Auftrieb. Unternehmer machen sich Gedanken, wie Russen den Tod ehren wollen.

Heutzutage ist es möglich, einen exklusiven Designersarg zu kaufen oder eine Vinylschallplatte aus der Asche eines geliebten Menschen zu pressen. Hier sind drei russische Unternehmen, die personalisierte Beerdigungen anbieten und Menschen eine neue Möglichkeit anbieten, das Leben und den Tod ihrer Lieben zu feiern.

1. Asche über die Erde verstreuen

Die Menschen träumten oft davon, die Sterne zu erreichen und in den Weltraum zu fliegen, aber nur wenigen ist es vergönnt, diesen Traum auch zu verwirklichen. Dank der russischen Firma SpaceWay (rus) kann sich jetzt jeder diesen Traum erfüllen (auch wenn man dazu zuerst sterben muss).

Für 350.000 Rubel (4.600 Euro) oder mehr (je nach zusätzlichen Wünschen) bietet das Unternehmen die Möglichkeit an, seine Asche in die Stratosphäre schicken zu lassen. Die Überreste werden in eine spezielle Kapsel verpackt, die sich in einer Höhe von 30 Kilometern öffnet und den Verstorbenen mit dem Universum verbindet. Nach Angaben von Unternehmensvertretern gelangen die Partikel der sterblichen Überreste dann in den Weltraum, auf Berggipfel, in Ozeane und Wälder. Die Konzentration ist jedoch so gering, dass diese Methode der Umwelt nicht schadet.

SpaceWay übernimmt die Organisation der Veranstaltung (inklusive des Fluges mit einem Militärflugzeug) und gibt auch den Angehörigen des Verstorbenen die Möglichkeit, den Start durch eine GoPro-Kamera an der Kapsel zu verfolgen.

2. Kryokonservierung

Diejenigen, die noch warten möchten, bis Wissenschaftler einen Weg zum Wiederbeleben von Toten gefunden haben werden, können eine Kryokonservierung durchführen (die Verwendung von sehr niedrigen Temperaturen zur Erhaltung strukturell intakter Zellen und Gewebe). KrioRus ist die erste solche Firma in Eurasien, die diesen Service anbietet.

Getty Images Getty Images

Bis heute haben bereits mehr als 300 Personen mit KrioRus einen Vertrag zur Kryokonservierung ihrer Körper unterzeichnet und noch 31 Personen wollen das für ihre Haustiere. Fünfundsechzig Menschen wurden bereits eingefroren, darunter 18 Ausländer: drei Personen aus der Ukraine, vier aus Italien und je einer aus den USA, Australien, Indien, Frankreich, Belarus, Georgien, Estland, Israel, den Niederlanden, der Schweiz und Japan.

Das Unternehmen empfiehlt, frühzeitig Vorkehrungen für die Kryokonservierung zu treffen, um eine bessere Erhaltung der Zellen zu gewährleisten. Man kann zwischen der Erhaltung des ganzen Körpers (32.000 €) oder nur des Gehirns (13.300 € für Russen und 16.000 € für Ausländer) wählen.

3. Designer-Särge und kreative Beerdigungen

Eine Schallplatte mit der Stimme des geliebten Menschen oder einem Lachen, Diamanten aus seinem Haar oder eine Gedenk-Tätowierung mit den mit Tinte gemischten Überresten – die russische Firma Voyager bietet eine breite Palette von Beerdigungen an.

Das Unternehmen wurde 2015 vom russischen Designer Iskander Kadyrow gegründet und bietet nicht nur die oben genannten Möglichkeiten, sich an einen geliebten Menschen zu erinnern, sondern kann auch ein exotisches Begräbnisritual in Papua-Neuguinea, eine Bio-Begräbnisstätte (die den Körper mit fleischfressenden Pilzen bedeckt) oder eine Hochseezeremonie organisieren, um die Kapsel mit der Asche in ein Gedenkriff zu verwandeln. Für konservativere Kunden bietet es eine Vielzahl traditioneller Dienstleistungen wie Make-up- und Stilvorbereitungen sowie elegante Designsärge, Kapseln und Urnen an.

Die Kunden des Unternehmens kommen gegenwärtig vor allem aus dem Ausland: aus Österreich, Großbritannien, den USA, Kasachstan, der Ukraine und Belarus.

