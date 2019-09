Die größten Neuheiten der Luftfahrtausstellung MAKS-2019

Ende August stellte Russland auf der Luftfahrtausstellung MAKS in der Region Moskau zwei seiner wichtigsten Neuheiten für 2019 vor – das Mittelstreckenflugzeug MS-21-300 und den Hubschrauber Ansat mit einer Aurus-Kabine.

Das erste russische Mittelstreckenflugzeug

Sergei Kiselev/Moskva Agency Sergei Kiselev/Moskva Agency

Der Mittelstrecken-Passagierjet MS-21-300 kann 163 bis 211 Personen bis zu 6.000 km weit befördern und ist das erste russische Flugzeug dieser Klasse seit dem Zerfall der Sowjetunion.

In dieses Flugzeug werden große Hoffnungen gesetzt. Es wurde vollständig entsprechend den höchsten IAC-Standards für Kunden mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen entwickelt. So wurde beispielsweise der Rumpfdurchmesser des Jets vergrößert, um das Flugzeug innen an die Bedürfnisse jedes einzelnen Carriers anpassen zu können.

Auch die Triebwerke des Flugzeugs wurden modernisiert, um den heutigen Technologiestandards zu entsprechen. So wurde beim „Herzstück“ der Maschine der Akzent auf die Reduzierung von Lärm und Schadstoffemissionen gesetzt, um die Umwelt weniger zu belasten. Dabei verbraucht die MC-21-300 weniger Treibstoff als ihre Wettbewerber und kann mit einer höheren Reisegeschwindigkeit fliegen.

Durch die Verwendung leichterer Verbundwerkstoffe (aus denen sie zu 40 % besteht) ist die Maschine leichter als die Modelle der Konkurrenz.

Das Klima in der Kabine sollte auch den anspruchsvollsten und wählerischsten Fluggast befriedigen: Der Innendruck ist erhöht und es wurde ein Luftbefeuchtungssystem mit den neuesten biologischen Filter installiert. Die Temperatur lässt sich separate in drei Zonen regulieren.

Die Entwickler hoffen, dass im nächsten Jahr die Zertifizierung abgeschlossen sein wird und die Serienproduktion dieses Liners im Jahr 2021 beginnt.

Das neue Modell konnte auf der Flugschau MAKS in Schukowski bis zum 1. September von innen besichtigt werden.

Hubschrauber Ansat mit Aurus-Kabine

Sergei Kiselev/Moskva Agency Sergei Kiselev/Moskva Agency

Der Helikopter gehört zur Klasse der Leichthubschrauber mit einer Nutzlast von bis zu 1,3 Tonnen und bietet im Inneren Platz für neun Personen.

Der preiswerte und zuverlässige Hubschrauber kommt in Russland zum Einsatz. Die Bewertungen von Militär und der Zivilluftfahrt sind positiv. Der Hubschrauber ist leise, einfach zu bedienen und recht schnell.

Aufgrund der oben aufgeführten Charakteristika war es ganz logisch, eine Business-Class-Version des Ansat mit einer Aurus-Kabine herauszubringen. Der wesentliche Unterschied gegenüber der Standardversion ist im Inneren zu finden. Der Salon ist mit individueller Beleuchtung, Klimaanlage, Bar, Tischen und allen anderen notwendigen Komponenten für das Businesssegment ausgestattet.

Der Ansat ist mit zwei Motoren mit einer Leistung von je 620 PS ausgestattet. Der Rumpf des Hubschraubers besteht aus Verbundwerkstoffen und geht sanft in den Heckträger mit dessen Endscheibenleitwerk über.

Je nach Konfiguration kann der Helikopter sowohl für die Zivilluftfahrt (Passagiere, Fracht) als auch für Patrouillenflüge im Gelände und für Such- und Rettungseinsätze eingesetzt werden. So kann er bei einer Reisegeschwindigkeit von 240 km/h mit einer Tankfüllung eine Strecke von bis zu 520 Kilometern zurücklegen. Gleichzeitig beträgt die Flughöhe je nach „Auslastung“ bis zu 6.000 Meter.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.