Wissenschaftliches Experiment: Russische Kühe tragen VR-Brillen

Um die Milchproduktion zu erhöhen, sollen russische Kühe von nun an mit Virtual-Reality-Brillen (VR) ausgestattet werden. Die geistige Gesundheit der Tiere sei genauso wichtig wie ihr körperlicher Zustand, glauben die Behörden der Region Moskau, wo das Experiment durchgeführt wird.

Ziel des Projektes ist es, die Rinder mittels digitaler Bilder zu stimulieren, mehr Milch zu geben. Im russischen Winter könnten sie beispielsweise simulierte Weideflächen sehen und so vielleicht besser entspannen.

Der Prototyp des Geräts wurde in Zusammenarbeit mit IT-Experten und Tierärzten hergestellt und so konstruiert, dass das Modell perfekt zum Kopf einer Kuh passt. Erste Tests hätten bereits Erfolge gezeigt. So sei die Angst der Kühe zurückgegangen, heißt es vonseiten der Beteiligten.









