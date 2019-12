Wie Big Data die globale Kultur neu definiert (VIDEO)

Russia Beyond

Das Big-DataProjekt "Elsewhere" für die Universität Tjumen analysiert mittels Datenanalyse Millionen kultureller Ereignisse, um zu verstehen, wie sich kulturelle Trends über die Welt verbreiten. Wie viele Kulturzentren gibt es auf dem Planeten? Warum sind Kunstbiennalen eigentlich die treibenden Kräfte der globalen Kultur?

Das ultimative Ziel dieses Projekts ist es, die erste Weltkulturkarte zu erstellen. Diese noch nie zuvor in Angriff genommene Aufgabe kann mit dem Zeichnen der ersten Landkarten der Welt verglichen werden. Das Projekt wird von Lew Manowitsch geleitet, einem Pionier in der Anwendung von Computermethoden zur Erforschung der zeitgenössischen Kultur. Er entwickelt seit Anfang der Zweitausenderjahre Tools zur Analyse und Visualisierung riesiger kultureller Datensätze in den Geisteswissenschaften.

