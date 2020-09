Moskauer U-Bahn führt Bezahlung per Gesichtserkennung ein

Die Reisenden in Moskau können bald mit nur einer Kopfbewegung ihre Fahrt mit der U-Bahn bezahlen. Die russische Hauptstadt führt die Gesichtszahlungstechnologie der nächsten Generation ein.

Nach Angaben der Stadtverwaltung hat Moskau beste Aussichten, die erste Stadt der Welt zu sein, die im Frühjahr 2021 das neue Zahlungssystem für die Gesichtserkennung einsetzt.

„U-Bahn fahren wird durch „Face Pay“ sehr viel bequemer werden“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister von Moskau, Maxim Liksutow. „Stellen Sie sich vor, das Drehkreuz öffnet automatisch seine Türen vor Ihnen. Das klingt ein bisschen visionär, aber es ist unsere unmittelbare Zukunft“, beschrieb Liksutow das neue Bezahlungssystem. Weitere Details nannte er nicht.

Mindestens ein Drehkreuz an jeder U-Bahn-Station wird nach Angaben der Moskauer Stadtverwaltung bereits im nächsten Frühjahr mit der kontaktlosen Gesichtserkennungstechnologie ausgestattet sein. Das System befindet sich derzeit in der ersten Testphase. Diese soll bis zum 1. Oktober 2020 abgeschlossen werden.

Die Zahlung mit dem Gesicht wird von den Reisenden in Moskau sicher gut angenommen. An einem durchschnittlichen Wochentag fahren bis zu neun Millionen Menschen mit der U-Bahn. „Bereits jetzt sind alle daran gewöhnt, mit Karten und Smartphones zu bezahlen. Die Einführung der neuen Funktion wird niemanden überraschen“, kommentierte der stellvertretende Moskauer Bürgermeister.

Im vergangenen Jahr wurde eine begrenzte Anzahl von U-Bahn-Drehkreuzen mit Gesichtserkennungstechnologien ausgestattet. Mit ihnen können Gesichter gescannt und identifiziert werden. Die Kameras wurden auf Drehkreuzständern auf Gesichtshöhe platziert. Die Geräte helfen dabei, Kriminelle und Vermisste zu erkennen, und schaffen so eine sicherere Umgebung in Moskau, in der mehr als zwölf Millionen Menschen leben.

