5 nützliche Roboter, die in Russland konstruiert wurden

Wenn Ihnen Russland rückständig in Sachen Robotertechnik erscheint, haben wir Neuigkeiten für Sie: Russische Robotik lebt. Die vollautomatischen Geräte desinfizieren Gebäude, arbeiten als Kuriere, als Feuerwehr, in der Landwirtschaft und im Service. Lernen Sie die fünf begabtesten Modelle kennen.

1. Roboter zur Desinfektion und Temperaturerfassung

Das in der Uralstadt Perm ansässige Robotikunternehmen Promobot hat mehrere Roboter entwickelt, die aktuell während der Pandemie von besonderer Bedeutung sind: automatisierte Temperaturmessstationen, ein Roboterdesinfektor und ein Roboter zur Erfassung vitaler Funktionen.

Promobot Thermocontrol ist ein autonomes Terminal zur berührungslosen Temperaturmessung in stark frequentierten Bereichen. Die Messung dauert nicht länger als 5 Sekunden und ist auf 0,2 °C genau.

Der Scorpion-Desinfektionsroboter sieht aus wie ein kleiner Panzer. Er wird über Ultraschallsensoren und GPS/GLONASS-Navigationssysteme gesteuert und kann Hindernisse wie Treppen und Bordsteine überwinden. Der Roboter hat einen Speicher für Desinfektionsflüssigkeit und eine Sprühvorrichtung.

2. Lieferdrohnen

Das russische Unternehmen Copter Express Technologies (COEX) entwickelt nicht pilotierte Luftfahrzeuge, unter anderem für die Lieferung von Kleinfracht. Diese können menschliche Kuriere ersetzen. Der COEX Pelican Mini-Quadcopter kann Pakete mit einem Gewicht von bis zu zwei Kilogramm ausliefern. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 75 km/h bei einer Reichweite von fünf Kilometern. Das ist durchaus beachtlich.

3. Agrobot

Agrobot ist nicht nur ein einzelner Roboter, sondern ein komplettes Autopilotsystem für landwirtschaftliche Maschinen, das viele landwirtschaftliche Aufgaben automatisiert, die Prozesse schneller und effizienter und den Menschen überflüssig macht.

Die Konstruktion von Aurora Robotics ist in der Lage, Land in abgelegenen Gebieten und in rauen Klimazonen zu kultivieren, kann auch nachts und in Rauch oder Nebel betrieben werden und ist widerstandsfähig gegen kaltes Wetter oder Niederschlag.

Solche Systeme läuten die Ära der „Präzisionslandwirtschaft“ ein: Für Roboteraugen sind Felder nicht einheitlich - verschiedene Zonen benötigen unterschiedliche Düngungsmengen.

4. Roboter zum Löschen von Öl- und Gasfeldbränden

Der von Intehros gebaute schwere Hydraulikroboter ROIN RTP-M wurde zum Löschen von Öl- und Gasquellen entwickelt. Jeder Unfall an einer solche Quelle kann sich leicht zu einer Umweltkatastrophe ausweiten und ist ein großes Risiko für die Notfallmannschaften.

Der RTP-M ermöglicht es, dass Menschen der Gefahrenzone fernbleiben. Er kann Brände aus bis zu 1,5 Kilometern Entfernung löschen. Das russische Unternehmen plant, in naher Zukunft seine bereits patentierte Erfindung auch auf dem Markt im Nahen Osten vorzustellen.

5. Roboter im öffentlichen Raum

Kiki ist ein interaktiver mobiler Serviceroboter der nächsten Generation, der in der Lage ist, ein Gespräch mit einer Person (unter Verwendung eines selbstlernenden neuronalen Netzwerks) zu führen und menschliche Gesten nachzuahmen. Der Roboter hat 17 Freiheitsgrade (in der Robotik bedeutet dies bewegliche Gelenke) und verfügt über eine breite Palette von Gesichtsausdrücken und Gesten. Es kann Hals und Körper drehen, und empfindliche Zonen am Körper reagieren auf Berührungen.

Kikis Hauptaufgabe ist es, Aufmerksamkeit zu erregen. Außerdem kann der Roboter Bestellungen aufgeben, Zahlungen entgegennehmen und sich mit menschlichen Kunden unterhalten.

