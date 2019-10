Yandex-Alice entdeckt Russland und die Welt: Wie lernt ein neuronales Netzwerk?

Russia Beyond

Unzählige Bilder hat das neuronale Netzwerk Yandex betrachten müssen, bevor es in der Lage war, einzelne Städte und Länder anhand von Bildausschnitten wiederzuerkennen. Können Sie das besser als Alice?

Yandex, Russlands größtes Internetunternehmen, fordert seine Nutzer heraus. Bei einem neuen Internetspiel müssen Orte anhand von Fotoaufnahmen erraten werden, die User von YandexMaps hochgeladen haben (ähnlich wie bei GoogleMaps). Sie spielen nicht allein, sondern gegen Alice. So lautet der Name des neuronalen Netzwerkes, das für dieses Spiel geschult wurde. Alice ist bereits als Sprachassistent in vielen Yandex Anwendungen im Einsatz.

Um Alice beizubringen, verschiedene Städte zu erkennen, teilten die Entwickler Fotos aus der YandexMaps-Datenbank in zwei Gruppen auf. Zunächst erklärten sie Alice zu jedem Foto der ersten Gruppe, wo es aufgenommen wurde. Nach mehreren tausend Bildern hatte Alice eine Vorstellung von jedem Land, basierend auf spezifischen Merkmalen.

Um herauszufinden, welche Details Alice halfen, eine bestimmte Stadt oder ein Land zu erkennen, teilten die Entwickler die Fotos in einem zweiten Schritt in viele kleine Quadrate. Nun bekam Alice jeweils einige dieser Fotoausschnitte gezeigt. Nach einer Weile konnte sie erneut erfolgreich die Orte identifizieren. Im Anschluss wurden ihr die restlichen Bildausschnitte gezeigt.

Zwar gelang es Alice häufig nicht, die allgemein bekannten Merkmale zu identifizieren, doch die Entwickler konnten herausfinden, nach welchem System Alice arbeitet. „Die Niederlande erkannte Alice an der Kombination dunkler Ziegelsteine und weißer Fensterumrisse, den Iran an den dort typischen Bögen von Bauwerken und verzierten Fassaden”, erklärte die Pressestelle von Yandex.

Die zweite Gruppe der Fotos kommt nur im Spiel zum Einsatz. Diese Bilder hat Alice noch nie zuvor gesehen. Das neuronale Netzwerk ist zudem nicht darauf programmiert, sich einmal angesehene Bilder der zweiten Gruppe merken zu können.

Noch hat der Mensch einen kleinen Vorteil gegenüber Alice. Sie kann weder Autokennzeichen, Beschriftungen auf Schildern noch Nationalflaggen erkennen und zuordnen. Die Spielregeln verbieten es, dass das neuronale Netzwerk während des Spiels online nach ähnlichen Bildern sucht. Das würde die Aufgabe für Alice erheblich vereinfachen.

Klicken Sie hier, wenn Sie gegen Alice antreten möchten. Und können Sie hier erkennen, was in Samara anders ist als in Kostroma?

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.