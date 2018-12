Wonach haben die Russen 2018 online gesucht?

Zum Jahresende enthüllt Russlands führende Suchmaschine Yandex, was die Russen in den letzten zwölf Monaten am meisten interessierte.

2018 war reich an Ereignissen – von markanten Events bis hin zur Veröffentlichung neuer Gadgets. Aber was hat bei den Russen das größte Interesse hervorgerufen? Yandex, die führende Internet-Suchmaschine des Landes, hat ihre Daten ausgewertet, um dies herauszufinden.

Events

Die Ereignisse, die bei der Yandex-Suche in diesem Jahr am häufigsten recherchiert wurden, waren sportbezogen – nämlich die FIFA-Weltmeisterschaft in Russland und die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang.

Reuters Reuters

Wie Yandex feststellte, hatten diese Veranstaltungen die meisten Suchanfragen nicht nur, weil so ausführlich über sie in den Medien berichtet wurde, sondern auch weil es in diesem Zusammenhang eine ganze Reihe von Episoden und Geschichten gab, die die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zogen.

Zu den fünf meistgesuchten Ereignissen des Jahres 2018 gehören zudem die Brandkatastrophe in Kemerowo, der UFC-Kampf zwischen Chabib Nurmagomedow und Conor McGregor sowie die Präsidentschaftswahlen in Russland.

Menschen

Da das Jahr durch sportliche Großveranstaltung geprägt war, ist es verständlich, dass die Russen mehr über das Leben der Stars erfahren wollten. Der russische Torhüter Igor Akinfejew führte auf Yandex die Liste der am häufigsten gesuchten Persönlichkeiten an. Nach seiner legendären Leistung beim Elfmeterschießen gegen Spanien wollten die Zuschauer mehr über ihn erfahren.

Reuters Reuters

Unter den ersten fünf sind auch der russische UFC-Kämpfer Nurmagomedow, der russische Fußballstürmer Artjom Dsjuba, die kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović, die das Weltmeisterschaftsfinale in Russland besuchte, und Alina Sagitowa, eine 15-jährige Eiskunstläuferin, die in diesem Jahr für Furore sorgte.

Gadgets und Unterhaltung

Wonach haben die Russen noch gesucht? Bei den Gadgets zeigten die Yandex-Nutzer das größte Interesse an Huawei-Smartphones: Zu den fünf beliebtesten Gadgets gehörten das Huawei Honor 10, das Apple iPhone XS und XR, das Huawei P20 Pro, das Xiaomi Redmi Note 5 und das Huawei Honor 9 Lite. Wie die Forscher feststellen, ist das hohe Interesse Russlands an Smartphones nur mit dem am neuen Lada Granta (Platz sieben) zu vergleichen, der in diesem Jahr auf den Markt kam. Keine der anderen hippen Innovationen – wie Fitnessarmbänder oder Antistress-Spielzeug – schaffte es in die Top 10.

Marvel Studios Marvel Studios

Apropos Film: Die Russen zeigten das größte Interesse an Avengers: Infinity War, Deadpool 2 und den in Russland produzierten Sportfilm Sprung an die Spitze. Während die Top 10 der am häufigsten gesuchten Filme hauptsächlich von westlichen Filmen dominiert waren, von denen nur zwei in Russland produziert wurden, erwies sich die Liste der beliebtesten TV-Serien als rein russisch, mit Major, Domaschnij Arest [Hausarrest] und Molodjoschka unter den ersten drei.

Datings- und Beziehung-Reality-Serien wie Samusch sa Busowu [Busowa heiraten] und die russische Version von The Bachelor waren ebenfalls sehr beliebt. Es folgten weitere russische Shows, die sich mit Musik, Tanz und Persönlichkeitstransformation beschäftigen, und sogar zwei Staffeln von The Battle of Psychics.

