Alina Sagitowa: Wer ist Russlands neue Eiskönigin?

Russia Beyond

Yohei Osada/Global Look Press

Die 15-jährige Alina Sagitowa hat für Russland bei den Olympischen Spielen in Südkorea Gold geholt – und drei Weltrekorde ihrer Freundin und Kollegin Jewgenija Medwedewa gebrochen. Russia Beyond stellt den neuen Star am russischen Eiskunstlauf-Himmel vor.