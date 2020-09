Lieferroboter in den Straßen von Moskau (FOTOS + VIDEOS)

Russia Beyond

In Moskaus Straßen wurden Lieferroboter gesichtet. Sie erwiesen sich als höfliche Zeitgenossen, die Fußgängern ausweichen.

Laut einem Benutzer von Pikabu (dem russischen Äquivalent von Reddit) werden Yandex.Rover-Roboterkuriere in den Straßen von Moskau getestet. Der Pressedienst von Yandex hat dies gegenüber „Russia Beyond“ bestätigt.

„Letzte Nacht, als ich meine Frau von der Arbeit abholen wollte, bin ich einem Yandex-Lieferroboter begegnet. Er ist stehen geblieben, um Passanten vorbeigehen zu lassen und hat seinen Weg dann fortgesetzt“, schreibt der Benutzer Rovenant.

Benutzer Mike40in berichtet in den Kommentaren ebenfalls von einer Begegnung mit einem Yandex.Rover in Moskau. Der Roboterkurier wartete brav an einer Fußgängerampel auf Grün. Als es soweit war, „überquerte er die Straße und erledigte weiter seine Geschäfte“.

Die Kommentatoren beschrieben den Roboter als „außerordentlich nett“ und verglichen ihn mit WALL-E aus dem Pixar-Animationsfilm.

Das russische Internetunternehmen Yandex stellte im November 2019 den Roboter Yandex.Rover vor. Auf dem Unternehmensblog wird er mit einem Mondrover verglichen (rus). Er bewegt sich auf sechs Rädern vorwärts und ist rund einen halben Meter groß. Der Rover kann kleinere Pakete transportieren, die in einem Fach in seinem Rumpf abgelegt werden. Der Roboter kann seine Route selbst berechnen, er erkennt Hindernisse und lässt Menschen und Tieren den Vortritt. Er wird aus der Ferne überwacht, um mögliche Pannen oder Kollisionen zu vermeiden.

Zunächst lieferte der Roboter Dokumente und Kleinteile innerhalb der Zentrale von Yandex. Ab April war er auch im Technologiepark Skolkowo am Rande von Moskau im Einsatz. Seit August ist er in Innopolis (Tatarstan) unterwegs. Im Juli 2020 fuhr ein Roboter durch die Straßen der russischen Hauptstadt, um Daten zur Erforschung der künstlichen Intelligenz zu sammeln (rus).

„Wir haben jetzt eine Flotte von rund einem Dutzend Rovers. Einige werden an verschiedenen Standorten erprobt, während zwei bereits dauerhaft in Skolkowo arbeiten. Zukünftig können die Roboter nicht nur für Yandex-eigene Dienste wie Yandex.Eda (Lieferdienste von Restaurants) und Yandex.Lavka (Lieferung von Lebensmitteln), sondern auch von anderen Unternehmen für ihre Dienstleistungen genutzt werden. Sie kommen überall da zum Einsatz, wo kleinere Lieferungen von A nach B gefragt sind oder im Bereich der Lagerlogistik“, so der Pressedienst von Yandex.

