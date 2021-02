Russischer Programmierer entwickelte Android-Piratenversion von „Clubhouse“

Russia Beyond

Der Programmierer aus St. Petersburg Grigori Kljuschnikow arbeitete an nur einem Tag an der Android-Version des derzeit populären sozialen Audio-Netzwerks Clubhouse. Am 20. Februar 2021 veröffentlichte er sie auf der Website GitHub.

Offiziell ist das soziale Audio-Netzwerk nur für iOS verfügbar. Kljuschnikow schrieb in seinem Twitter-Post, dass er es satthabe, auf die Android-Version zu warten, und machte selbst eine. Der Programmierer nannte seine inoffizielle App HouseClub.

Um die App für Android zu installieren, müssen Sie einfach einen APK-File unter diesem Link herunterladen.

Laut dem russischen Entwickler der App sollte die Registrierung „funktionieren“. Um jedoch Fehler zu vermeiden, schlägt er vor, ein iOS-Gerät zur Registrierung zu verwenden und sich dann unter dem vorhandenen Login in der Android-App anzumelden.

In der App können Sie Räume suchen und betreten, „sich zu Wort melden“ (die Funktion, mit der Sie eingeladen werden können, im Raum eines anderen zu sprechen), sich die Profile von anderen Personen anschauen, diese abonnieren und Ihr Profil bearbeiten.

In der Android-Version fehlen jedoch Benachrichtigungen und Funktionen zum Erstellen und Moderieren von Räumen. Außerdem kann Kljuschnikow nicht ausschließen, dass das offizielle Clubhouse-Management jene Benutzer, die seine App verwenden, nicht blockiert.

Kljuschnikow behauptet, dass er nicht daran interessiert ist, mit dieser App Geld zu verdienen oder berühmt zu werden. Stattdessen erklärt er, dass er „nur die Welt verbessern will“.

Zuvor entwickelte Kljuschnikow eine Android-Version des beliebten russischen sozialen Netzwerks VK.com und arbeitete mit seinem Gründer Pawel Durow an der Telegramm-App, verließ aber später das Projekt. Kljuschnikow sagte in einem der Clubhouse-Räume, der Grund sei eine Meinungsverschiedenheit mit Durow. Er erwähnte auch, dass er an seinem eigenen sozialen Netzwerk arbeite, das „technisch niemals veraltet sein wird“.

