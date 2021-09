Warum ist und bleibt die AK das zuverlässigste Sturmgewehr der Welt?

Wie die AK zu einem zuverlässigen Sturmgewehr wurde

„Es gibt mehrere Gründe, warum die AK eines der zuverlässigsten Sturmgewehre ist. Der erste Grund ist das russische System zur Prüfung und Bewertung von Waffen. Dieses System wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen und analysierte die Erfahrungen des Großen Vaterländischen Krieges, woraufhin neue, verbesserte Anforderungen für Kleinwaffen festgelegt wurden. Seitdem hat die Zuverlässigkeit immer oberste Priorität - wenn eine Waffe in der tatsächlichen Umgebung, in der sie eingesetzt wird, nicht funktioniert, ist der Rest einfach egal", sagt Vladimir Onokoy, Leiter der Abteilung für militärisch-technische Zusammenarbeit des Kalaschnikow-Konzerns.

Wie er anmerkt, haben sich die Anforderungen im Laufe der Zeit verschärft und wurden immer wieder angepasst. So müssen heute sowohl die Waffe als auch das elektronische Visiersystem getestet werden

„Der zweite Grund ist die Qualität der Produktion und der Arbeitsaufwand, den die Konstrukteure in die neue Generation der AK stecken. Sie forschen, testen und gehen auf jedes Detail ein. Wenn daher in Russland hergestellte AKs zusammen mit in anderen Ländern hergestellten AK-Nachbauten getestet werden, bestehen nur die russischen AKs die Tests", so der Experte.

Welche Tests russische Waffen bestehen müssen

Im Jahr 2020 besuchte ich persönlich eine solche Einrichtung, in der Militäringenieure Waffentests durchführen, um herauszufinden, ob das System tatsächlich in der Lage ist, unter den härtesten Bedingungen auf der ganzen Welt zu funktionieren oder nicht.

Diese Fabrik befindet sich in einem Moskauer Vorort und verfügt über eine Reihe von Kammern, die Wüsten- und Schneestürme sowie tropische Regenfälle und andere extreme Wetterbedingungen imitieren, wie sie an den Orten herrschen, in denen die Waffe möglicherweise zum Einsatz kommt.

Es gibt eine Reihe aufeinander folgender Tests, bei denen die Ingenieure das Gewehr zunächst auf +60 Grad Celsius aufheizen und dann in die „Wüste“ bringen - den Raum, in dem neueste Technologie Sandstürme imitiert, damit der Sand die Mechanismen des Gewehrs verstopft. Als Nächstes testet ein Ingenieur die Waffe auf dem angrenzenden Schießstand, um herauszufinden, ob sie noch funktioniert. Den Ingenieuren der Fabrik zufolge treten bei vielen Sturmgewehren aus aller Welt an diesem Punkt Fehlfunktionen auf.

Danach wird das Gewehr in eine Tropenkammer gebracht, wo starker Regen den Sand verflüssigt und zähflüssig macht, so dass bewegliche Teile oft nicht mehr funktionieren. Wenn die Waffe unter diesen Bedingungen noch funktionsfähig ist, wird sie in die letzte Kammer mit Minusgraden gebracht, in der Wasser, Staub und Schmutz gefrieren und die beweglichen Teile unbeweglich machen könnten.

Erst wenn die Waffe all diese aufeinander folgenden Tests bestanden hat, kann sie zu weiteren Schusstests gebracht und für eine Übernahme durch das russische Militär in Betracht gezogen werden.

Die technischen Unterschiede der AK zur Konkurrenz

Die AK-Plattform besteht diese Tests ohne Probleme. Laut Onokoy liegt das an den Konstruktionsmerkmalen, durch die sich das Gewehr von seinen direkten amerikanischen, deutschen, tschechischen und israelischen Konkurrenten unterscheidet.

„Das Design der AK gewährleistet Zuverlässigkeit, da die Freiräume dafür sorgen, dass Sand und Schmutz auf der Unterseite des Gehäuses landen, wo sie die Funktion nicht beeinträchtigen, während das Gassystem so eingestellt ist, dass die Geschwindigkeit der beweglichen Teile ausreicht, um die Waffe in jeder Umgebung einsatzbereit zu halten", erklärt der Experte.

Und wie mir der ehemalige FSB-Scharfschütze Ivan Alersejew erklärte, hat die AK zudem nur ein Minimum an beweglichen Teilen. Die Waffe hat ein einfaches Design, das mit einem erhöhten Impuls des Auspuffmechanismus arbeitet, der den gesamten Staub und Schmutz aus der Waffe herausschlägt.

„Der Schmutz bleibt nicht am Gehäuse haften und setzt sich nicht auf kleinen Teilen ab, wie es bei amerikanischen und deutschen automatischen Waffen der Fall ist, so dass sie unter schwierigen Bedingungen nicht funktionieren können. Die Ausländer haben vielleicht technisch ausgefeiltere und präzisere Waffen, aber unsere wurde für einen Nutzer entwickelt, der noch nie zuvor eine Waffe in der Hand hatte und die AK dennoch in jeder Situation bedienen kann“, so der Experte.

Warum bleiben ausländische Waffen unzuverlässiger?

„Die Ausländer machen ihre Sturmgewehre nicht so schmutzresistent, weil sie nicht vorhaben, Leute aus dem Sumpf heraus anzugreifen. Amerikaner und Europäer bereiten ihre Gewehre auf Kriege der Zukunft mit präzisen Operationen und nächtlichen Auseinandersetzungen vor, während unsere Militärführung davon ausgeht, dass es immer noch Konflikte wie im Zweiten Weltkrieg geben wird, wo die Infanterie in Schützengräben saß und in Frontalangriffe laufen musste. Das sind zwei verschiedene Arten der Kriegsführung, die unterschiedliche Waffensysteme erfordern", sagt Alersejew.

Er erinnerte sich an seine Erfahrungen beim Härtetest einer M-16 und der AK-74. Ihm zufolge versagte die M-16 nach sechs Magazinen hintereinander, während die sowjetische AK-74 noch feuerbereit war.

„Ich weiß nicht, wer unter realen Kampfbedingungen 200 Schuss ununterbrochen aus einem Sturmgewehr abfeuern muss, aber unser Gewehr ist in einer solchen Situation immer noch einsatzbereit", zeigt er sich stolz.

Der Experte weist auch darauf hin, dass die amerikanischen und europäischen Armeen über bessere Versorgungssysteme verfügen. Wenn einige Waffen ausfallen, können ihre Nachschubeinheiten sofort neue Waffen liefern.

„Gleichzeitig haben die Russen ihre Waffen so entwickelt, dass sie immer funktionieren, was auf Kosten der Genauigkeit und der Möglichkeit geht, zusätzliches Waffenmaterial zu verwenden. Die AK ist definitiv die beste Waffe für die Massenarmee, während die amerikanischen und europäischen Waffen für Präzisionsoperationen eindeutig besser geeignet sind", fasst er den Vergleich zusammen.

