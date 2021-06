Diese neue Kalaschnikow-Pistole unterstützt jetzt Russlands Nationalgarde

Im Mai 2021 führte der Föderale Dienst der Truppen der Nationalgarde der Russischen Föderation zum ersten Mal seit mehreren Jahren eine neue Pistole ein - die sogenannte „Lebedew Modular Pistole" (oder kurz MPL), sowie ihre spezielle Version - die MPL1 - die von der Kalaschnikow-Gruppe entwickelt wurde.

Die neuen Modelle werden das bestehende Pistolenarsenal erweitern und veraltete Waffen, wie die ikonischen Makarow- und Jarigin-Pistolen, ersetzen.

„Die Entwicklung der MPL und MPL1 zeigt deutlich, dass die russische Rüstungsindustrie ihre Kompetenz in der Entwicklung und Produktion moderner Pistolen deutlich gestärkt hat und damit in die Massenproduktion gehen konnte“ so Dmitri Litowkin, Chefredakteur der Zeitschrift „Independent Military Review“.

Neue Waffe für die Strafverfolgungsbehörden

Die Entwicklung der MPL begann im Jahr 2017. Sie umfasste die Konstruktion einer vielversprechenden Pistole mit einem 9x19-mm-Gehäuse und fortschrittlichen taktischen Fähigkeiten. Ein paar Jahre später, im Februar 2021, schloss die MPL erfolgreich alle Tests ab, was den Weg für die Übernahme der neuen Pistole durch die Streitkräfte frei machte.

Seine Hauptvorteile sind eine verbesserte Ergonomie, viele Erweiterungsmöglichkeiten mit Zubehör (u. a. Red Dots, Magazine mit hoher Kapazität, ein Abzugsmechanismus mit automatischem Feuermodus usw.), so dass die Soldaten die neue Waffe für nahezu jede taktische Aufgabe modifizieren können.



Es ist erwähnenswert, dass die Familie der Lebedew-Pistolen auch ein kompaktes Modell umfasst, das die Bezeichnung PLK (Lebedew-Kompaktpistole) erhielt.



Die staatlichen Tests der PLK wurden im August 2020 erfolgreich abgeschlossen und die Pistole wurde vom Innenministerium (MVD) der Russischen Föderation empfohlen.

Ergonomie und leistungsstarke Munition

Dmitri Tarasow, Generaldirektor von Kalaschnikow, erklärte gegenüber russischen Medien, dass die russische Nationalgarde sowohl die Basis- als auch die Spezialmodifikation der Pistole (MPL bzw. MPL1) übernommen hat.

Zu den Hauptunterschieden des neuen Modells gehört der tief liegende Lauf, der der Waffe einen stabileren Rückstoß beim Schießen verleiht.

Laut Tarasow sorgt die Form des Griffs der MPL- und MPL1-Pistolen dafür, dass sie bequem in der Hand liegt. Außerdem ist die Fluggeschwindigkeit der Patrone schneller. Der Rückstoß ist gedämpft und die Schussfolge schneller.

Beide Pistolen sind mit austauschbaren Pads am Griff ausgestattet sind, während die Form der Steuermechanismen beider Pistolen die Nutzung sowohl durch Rechts- als auch durch Linkshänder ermöglicht.

Laut dem Generaldirektor von Kalaschnikow ist eine der Besonderheiten der MPL die Möglichkeit der Verwendung von Hochleistungsmunition, einschließlich Patronen des Typs 9-mm 7N21, die nach der internationalen Klassifizierung zur Kategorie „+P+“ gehören. Das Schießen mit 9x19 mm „Parabellum“-Patronen ist ebenfalls möglich.

Die MPL- und MPL1-Pistolen verfügen dank der im unteren Teil des Rahmens montierten universellen Picatinny-Schiene über fortschrittliche taktische Fähigkeiten. Die Pistole kann mit Geräten unter dem Lauf ausgestattet werden, einschließlich taktischer Taschenlampen und Laserdesigner.

Eine weitere Besonderheit der neuen Pistolen ist ein 16-Ladungs-Magazin.

Die Länge der MPL beträgt 205 mm, was eine hohe Geschwindigkeit und eine einfache Bedienung, auch bei beengten Platzverhältnissen, ermöglicht. Die Pistole MPL1, die mit einem Lauf mit einem Gewinde zum Anbringen einer Vorrichtung zur Reduzierung des Schießgeräuschs (PSZS) ausgestattet ist, ist etwas länger - 220 mm (400 mm mit PSZS). Die Höhe der Basis-MPL beträgt 140 mm; bei der MPL1 ist dieser Wert auf 145 mm erhöht, was Präzisionsschüsse ermöglicht.

Die Masse der MPL und MPL1 mit ungeladenem Magazin beträgt 0,8 kg bzw. 0,815 kg; bei angebrachtem PSZS erhöht sich der Massenindex der MPL1 auf 1,15 kg. Die Pistolen sind mit Läufen von 112 bzw. 127 mm Länge ausgestattet.

