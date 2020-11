3 seltene Kalaschnikows in der Netflix-Serie „Flucht zum See“

Hier erfahren Sie alles, was Sie zu den in der erfolgreichen TV-Serie verwendeten Waffen wissen müssen.

Die in Russland produzierte TV-Show „Flucht zum See“ wurde nur eine Woche später nach ihrer Premiere zu einer der am meisten gestreamten TV-Shows von Netflix.

Es ist ein postapokalyptisches Drama über russische Familien, die sich auf eine waghalsige Flucht vor einem todbringenden Virus begeben, das auch die Gesellschaft an den Rand des Zusammenbruchs bringt.

In der Sendung sind auch einige Kalaschnikow-Gewehre zu sehen, die man nicht oft im Fernsehen entdecken kann.

AKS-74U

Dies ist eine kompakte Version des AK-74M, die die Waffe der Wahl des Hauptcharakters und seiner ehemaligen Frau ist. Wir wissen wenig darüber, wie die Helden eine vollautomatische Version eines kompakten Spezialeinheiten-Sturmgewehrs in die Hände bekommen haben, aber sie haben in Sachen Gewehre einen ausgezeichneten Geschmack, das steht fest.

Die Waffe wurde erstmals Ende der 70er Jahre beim sowjetischen Militär genutzt. Sie hat einen Zylinder und einen verkürzten Gaskolben. Im Vergleich zum AK-74M ist er zweimal kürzer. Die Konstrukteure haben den Lauf von 200 auf 160 mm verkleinert, um die Kugel während des Fluges zu stabilisieren. Aufgrund des verkürzten Vordergriffs ist es jedoch unmöglich, einen Granatwerfer auf der Unterseite eines AKS-74U zu installieren.

Alle anderen Mechanismen sind identisch mit der AK-74M, mit Ausnahme des installierten Abzugsdrehungsbegrenzers anstelle der Feuerverzögerungsrate.

Die AKS-74U ist mit 5,45 x 39 mm Patronen ausgestattet, wodurch sie im Vergleich zu den meisten Maschinenpistolen weitaus leistungsstärker ist. Sie ist sehr zuverlässig und leicht zu reinigen und zu warten.

Sie hat auch eine große Mündungsgeschwindigkeit einer Kugel (735 m / s gegenüber 400-450 von 9x19 „Parabellum“).

All diese Faktoren machen sie zu einer guten Wahl.

Halbautomatisches Gewehr Saiga

Die Saiga-Gewehrserie basiert auf dem AK-Waffensystem. Sie wurde für diejenigen entwickelt, die die Zuverlässigkeit eines AK-Gewehrs für nichtmilitärische Anwendungsbereiche wünschten.

Grundsätzlich handelt es sich bei dem von den Seriencharakteren verwendeten Sturmgewehr um eine AK-74M, die jedoch nur halbautomatisch feuert. Dieses Sturmgewehr wurde berühmt für seine Langlebigkeit, begleitet von Zuverlässigkeit und taktischen Fähigkeiten. Diese AK-Modifikation behebt eine Reihe von Nachteilen der AK-47-Patrone, wie z. B. Präzision und Reichweite.

Die AK-74M - oder Saiga – in „Flucht zum See“ ist mit 5,45 x 39 mm Patronen ausgestattet. Sie wurde ursprünglich für die Jagd und an Schießständen in Russland verwendet. In der Serie ist die Waffe zunächst nur ein Dekostück im Haus des Hauptcharakters.

Die AK-74M ist eine leichtere Version einer AK-47 oder einer AKM. Sie besteht hauptsächlich aus Polymerkunststoff anstelle von Holzteilen früherer AK-Modelle. Die neue Waffe erhielt auch einen Mündungsbruch, um den Rückstoß der Waffe zu verringern.

Saigas mit einer Kammer von 5,45 x 39 mm finden sich heute in den Waffenschränken von Jägern überall in Russland. Die Saiga ist wegen des günstigen Preises (ca. 500 USD) und der hohen Zuverlässigkeit der AK-Modelle eine der beliebtesten Waffen des Landes.

AK-12

Ausgerechnet die AK-12, das schlechteste Sturmgewehr im modernen Russland, wird in „Flucht zum See“ von den Bösewichten genutzt, den Söldnern der Militärfirma, die in den ersten beiden Folgen die Häuser reicher Leute überfallen.

Die AK-12 ist ergonomischer und präziser als das klassische AK-Gewehr und bewahrt gleichzeitig dessen Zuverlässigkeit.

Sie erhielt einen neuen versenkbaren, seitlich klappbaren Schulterstock, der für die Anthropometrie jedes Benutzers geeignet ist. Sie können die Waffe an alle Umstände anpassen - auch wenn Sie Schutzwesten tragen oder durch Schlamm oder Gras auf einem Feld oder im Wald kriechen oder auf einem Schießstand sind.

Die AK-12 hat auch einen neuen Pistolengriff, der alle Instrumente enthält, die notwendig sind, um das Gewehr funktionsuntüchtig zu machen.

Das Gewehr ist jedoch weiterhin mit Magazinen der AK-74, RPK-74 und sogar dem 96-Schuss-Trommelmagazin des neuen RPK-16-Maschinengewehrs kompatibel.

Sie können auch Picatinny-Schienen oben und unten am Gewehr bemerken. Mit dieser Funktion konnten die Bösen der Serie verschiedene Zielfernrohre, Laser, optische Geräte und Leuchten installieren.

Vorne am Gewehr finden Sie eine Mündungsbremse im Armeestil, mit der auch ein Fenster eingeschlagen und Stacheldraht durchgeschnitten werden kann.

Erwähnenswert ist auch, dass die AK-12 weiterhin über einen gasbetriebenen Langhub-Kolben mit rotierendem Bolzen verfügt.

