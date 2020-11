Lernen Sie die Geheimwaffe der Alfa Spezialeinheit des FSB kennen

Diese einzigartige Modifikation des berühmten AK-Sturmgewehres erhöht die Leistung erheblich und ist nur halb so schwer.

Anfang Oktober lernte ich bei einem Besuch eines geschlossenen Wettbewerbs zwischen Spezialeinheiten der SOBR (Spezialeinheit der Polizei), des FSB und des russischen Verteidigungsministeriums in Tschetschenien eine exklusive Version der AK-100-Serie kennen, die von einem früheren Mitglied der Gruppe Alfa verwendet wurde, einer Spezialeinheit mit dem Schwerpunkt Anti-Terror-Einsätze. Diese Version des AK-105 ist die einzige ihrer Art und speziell auf die Bedürfnisse der SEK-Kräfte in städtischen Umgebungen zugeschnitten.

Zum ersten Mal durfte ein Außenstehender diese modifizierte AK sehen. Hier berichte ich über meine Eindrücke.

Exklusive AK

Nikolaj Litowkin Nikolaj Litowkin

Äußerlich ist die AK Alfa FSB, die nur die „Mechanik“ mit dem klassischen Kalaschnikow-Sturmgewehr teilt, ein maßgeschneiderter Mix der neuesten waffentechnischen Innovationen.

Sie hat nichts mit der serienmäßigen AK-12 oder dem Polymer AK-105 im Kaliber 5,45 x 39 mm zu tun, obwohl sie darauf basiert. Die AK Alfa FSB ist eine einzigartige Modifikation für den Einsatz in der Stadt bei Dunkelheit.

Das komplette „Bodykit“ kostet rund 4.000 US-Dollar - viermal so viel wie das Original AK-105. Dennoch ist es keineswegs das teuerste Sturmgewehr auf dem Markt. Dieses Prädikat geht an die US-amerikanische M-4, die deutsche H&K und andere Waffen, für die bis zu 10.000 US-Dollar fällig werden. Für russische Verhältnisse sind 4.000 US-Dollar eine beachtliche Summe.

Die Waffe selbst und alle Zubehörteile werden von der russischen Firma Zenitco aus stoßfestem Flugzeugaluminium hergestellt. Ja, sie hat Flugzeugqualität. Laut dem Besitzer des Exemplars, das ich gesehen habe, kann der Schaft Beton zerschlagen.

Darüber hinaus ist der Hinterschaft (die Modifikation ist als TT-3 bekannt) einstellbar. Er kann über die gesamte Länge gefaltet oder verlängert oder unter einer kugelsicheren Weste oder Winterkleidung verborgen werden. Wie der Schaft von Scharfschützengewehren hat auch das TT-3 eine verstellbare Stütze, damit der Schütze beim Zielen sein Gesicht abstützen kann.

Darüber hinaus verfügt die AK Alfa FSB über eine eigene, maßgeschneiderte Abdeckung mit Picatinny-Schienen. Nach Angaben ihres Besitzers passt die Abdeckung wie angegossen auf das Gewehr und behält den genauen Zielpunkt bei, nachdem die Zielfernrohre montiert wurden. Es sollte betont werden, dass hier alles verbaut wurde, was der Markt hergibt: Kollimator, Optik, Laser usw.

Bei den Zielfernrohren verfügt die AK Alfa FSB über einen kompletten Satz aller möglichen Visiergeräte. Dies ist in der Tat der teuerste Teil der Waffe. Zum Beispiel ist der Vorbau mit einem Prest-4-Zielbezeichner für 2.500 US-Dollar ausgestattet, der einen Laser und eine Taschenlampe sowohl im sichtbaren als auch im unsichtbaren Spektrum kombiniert (letzteres wird nur mit speziellen Gläsern gesehen, die die Schützen haben). Einfach ausgedrückt zeigt ein roter Punkt auf das Ziel, ganz so wie in Filmen.

Die Waffe wird auch mit einem Schalldämpfer geliefert. Obwohl es das Geräusch der 5.45-Überschallpatronen nicht vollständig dämpfen kann, erhöht es den Grad der Verschleierung während eines Sondereinsatzes deutlich.

Alle Details der AK Alfa FSB wurden sorgfältig bis hin zu Kleinigkeiten wie dem Nachladegriff entwickelt. Die Maschine ist mit einer RP-1-Düse für eine einfache Bedienung mit oder ohne Handschuhe ausgestattet (ein Problem für normale AK-Benutzer besteht darin, dass sie sich am Verschluss schneiden könnten).

Auch die AK für FSB Alfa-Mitarbeiter behält das wichtigste Qualitätsmerkmal der Kalaschnikow-Sturmgewehre bei: Zuverlässigkeit. Wie immer ist die Waffe unempfindlich gegen Staub und Schmutz und funktioniert ebenso gut bei Regen oder Matsch und bei Temperaturen zwischen -50 und +50 °C.

