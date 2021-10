Richtig oder falsch: Ein SEK-Offizier entlarvt Waffenmythen

Jeden Tag sehen wir eine Menge Schießereien in Hollywood-Filmen. Einige von ihnen wurden von Profis und Soldaten choreografiert, andere entstammen lediglich der Fantasie der Regisseure.

Wir haben einen russischen Ausbilder für Spezialeinheiten gebeten, mit einigen der wildesten Mythen über Waffen in Filmen aufzuräumen.

Mythos 1: Kissen dämpfen einen Pistolenschuss

Falsch.

Der Schuss wird etwas leiser sein, aber ein Kissen kann daran nichts ändern. Es ist dasselbe, als würde man durch Glaswolle schießen. Nichts in Ihrem Haus kann einen Schalldämpfer ersetzen.

Das Hauptproblem bei der Dämpfung des Schussgeräuschs liegt in der Munition selbst. Der Knall, den das Ohr hört, ist der Moment, in dem ein Geschoss die Schallmauer durchbricht und eine Geschwindigkeit von mehr als 333 Metern pro Sekunde erreicht.

Sie können versuchen, den Schuss einer Unterschallmunition zu dämpfen, aber nichts wird Ihnen helfen, den Schuss einer Standardpistole leiser zu machen.

Mythos 2: Bäume schützen vor Kugeln

Alexander Krjasew/Sputnik Alexander Krjasew/Sputnik

Richtig und falsch.

Wir haben solche Tests in einigen Regionen durchgeführt. Wir haben AK-74s mit 5,45x39 mm Munition verwendet. Manche Bäume schützen einen vor Kugeln, manche nicht.

Es hängt alles von der Viskosität und Dichte des Holzes ab.

Birke kann dich nicht schützen, aber Eiche schon.

Mythos 3: Man kann Feinde mit zwei Sturmgewehren in jeder Hand niederschießen

Joseph Zito/Cannon Films,1985 Joseph Zito/Cannon Films,1985

Falsch.

Man schießt zwar in die Richtung des Ziels, aber man kann nicht vorhersagen, wohin die Kugel fliegt. Vergessen Sie also den Mythos aus Filmen mit Schwarzenegger und Stallone, in denen sie mit einem Maschinengewehr in jeder Hand 50 Leute um sich herum abschießen. Das ist unmöglich.

Das Schießen mit einer Pistole in jeder Hand kann in einem Aufzug oder an einem anderen engen Ort effektiv sein. In jeder anderen Situation ist nur ein Weltklasseschütze in der Lage, Ziele auf 15 Meter Entfernung abzuschießen.

Es ist viel effektiver, genauer und schneller, eine Pistole mit beiden Händen zu halten und Ziele auf 30 Meter Entfernung zu treffen.

Mythos 4: Kugeln prallen von Felsen ab

Witali Timkiw/Sputnik Witali Timkiw/Sputnik

Stimmt.

Alles hängt von dem Winkel ab, in dem die Kugel auf den Stein trifft. Ihre Munition spielt in dieser Situation keine Rolle. Es spielt ebenfalls keine Rolle, ob Sie panzerbrechende Kugeln oder einfach nur normale Armeemunition mit Stahlkern verwenden oder nicht.

Sie werden alle abprallen.

Mythos 5: Die AK-47 durchdringt Eisenbahnschienen

Ja.

Die AK-47 kann mit panzerbrechenden Geschossen Bahnschienen zerstören.

Eine normale Patrone hingegen hinterlässt nur dann eine Delle in der Schiene, wenn das Geschoss im rechten Winkel auftrifft. Andernfalls prallt sie einfach ab, ohne nennenswerte Schäden zu hinterlassen.

