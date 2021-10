GSh-18: Was kann die leichteste Pistole der Welt?

Anfang der 2000er Jahre suchte das russische Militär nach einer neuen leichten und effektiven Waffe, die im Vergleich zur Makarow-Pistole leistungsfähiger sein sollte und unter der Kleidung versteckt werden konnte. Die russischen Waffenhersteller erfüllten diese Anforderungen und entwickelten die leichteste Pistole der Welt, die GSh-18, die sofort von allen Zweigen des russischen Militärs übernommen wurde und zu einer der beliebtesten Pistolen der russischen Sicherheitsbeamten geworden ist.

Ich besuchte einen Schießstand, um noch einmal die Fähigkeiten der Waffe zu testen, bevor sie durch die neue PLK-Pistole ersetzt wird.

Bestandsaufnahme

Ich habe die Waffe Anfang September 2021 persönlich auf einem Schießstand in einem Moskauer Vorort getestet.

Beginnen wir mit ihrem Aussehen. Äußerlich sieht sie aus wie eine vereinfachte Version einer Glock-Pistole mit einem Metallrahmen und einem Kunststoffgriff. Doch der Unterschied zwischen der österreichischen und der russischen Pistole ist drastisch. Die europäische Pistole sieht elegant und komfortabel aus. Sie liegt gut in der Hand, während sich die GSh-18 kantig und klobig anfühlt.

„Das Aussehen war für die russischen Konstrukteure nie ein Faktor. Diese Pistolen wurden nicht entwickelt, um ein kommerzielles Produkt zu werden und in Waffengeschäften auf der ganzen Welt verkauft zu werden. Die GSh-28, wie auch andere Pistolen in Russland, wurden geschaffen, um bestimmte Anforderungen des Verteidigungsministeriums zu erfüllen. Und das hat sie auch", sagt Andrey Piskunow, Ausbilder einer Spezialeinheit.

Die Ingenieure auf dem Schießstand sagten, dass das Verteidigungsministerium die neue Pistole so leicht wie möglich haben wollte.

„Die GSh-18 wurde jedoch nicht absichtlich als die leichteste Pistole der Welt gebaut. Das war ein reiner Zufall. In den 2000er Jahren haben die Konstrukteure spezielle Polymere für den Griff verwendet und nur die wichtigsten Metallteile im Inneren des Rahmens belassen, um diese Pistole einsatzfähig und zuverlässig zu machen", sagt Juri Omelin, ein leitender Konstrukteur des Unternehmens für Hochpräzisionswaffen.

Der Rahmen einer Pistole sieht kantig aus und hinterlässt Kratzspuren an den Händen, wenn man sie ohne Handschuhe abfeuert. Gleichzeitig lässt sich der Rahmen beim Nachladen der Waffe leicht und geschmeidig bewegen.

Der Griff fühlt sich unangenehm und breit an. Der Abzug ist lang und verfügt über einen Sicherheitsmechanismus im Glock-Stil - eine sehr praktische Ergänzung im Vergleich zu den TT- und Makarow-Pistolen der früheren Ära.

An die GSh-18 muss man sich erst einmal gewöhnen. Wenn man sie wie eine ein Kilogramm schwere Standardpistole festhält, fängt sie an, beim Abfeuern einzunicken. Sie müssen Ihre Hände so weit wie möglich entspannen, um Ziele in einer Entfernung von 25 bis 50 Metern präzise zu treffen.

Die GSh-18 ist für ihre Feuerkraft bekannt, da sie in der Lage ist, Panzerplatten zu durchschlagen, was mit der Makarow-Pistole nicht möglich war.

Merkmale

Die GSh-18 verwendet die weltweit häufigste Pistolenmunition - die 9x19 mm Luger und Parabellum-Munition. Die Waffe erhielt vergrößerte Magazine, die bis zu 18 Schuss aufnehmen können (im Vergleich dazu kann die Makarow-Pistole nur acht Schuss aufnehmen).

Die GSh-18 ist in der Lage, Körperpanzerungen der Schutzklasse 2 zu durchdringen, und im Jahr 2021 erhielt sie Munition, die sogar in der Lage ist, die Schutzklasse 3 zu durchdringen.

Jede GSh-18 Pistole hat eine Mindestlebensdauer von 30.000 Schuss. Sie wiegt nur 580 Gramm und ist damit die leichteste Militärpistole der Welt. Es gibt jedoch auch leichtere Pistolen auf dem kommerziellen zivilen Markt.

„Diese Pistolen werden auch ‚Damenpistolen' genannt. Es sind kleinkalibrige Pistolen, die in eine Handtasche passen sollten. Sie sind bei einem Gefecht völlig wirkungslos, aber für den Selbstschutz ausreichend“, so Omelin.

Die Waffe war 20 Jahre lang beim russischen Militär im Einsatz und wartet jetzt darauf, durch die PLK-Pistole von Kalaschnikow ersetzt zu werden.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.