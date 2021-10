Kalaschnikow stellt ein Gewehr vor, das kompatibel mit Apple-Geräten ist

Der Kalaschnikow-Konzern hat kürzlich das Gewehr M-155 Ultima vorgestellt, das mit einer Apple Watch verbunden werden kann. Diese Neuheit wurde Ende September 2021 auf einer Waffenmesse in Moskau vorgestellt.

Gadgets

Die hochmoderne Schrotflinte verfügt über eine Reihe von Hightech-Gadgets, die man bei einer Schusswaffe nicht erwarten würde. Zum Beispiel einen eingebauten Computer mit einem externen Display, Wi-Fi-Router, Bluetooth, Akku. All das versteckt sich im Inneren des Gewehrkolbens.

Das Hauptmerkmal der Waffe ist eine Aufzeichnungsfunktion. Alle Aktionen werden von einer unter dem Schaft verbauten Kamera direkt auf das iPhone oder eine Apple Watch projiziert. Die Kamera funktioniert genauso wie eine GoPro-Kamera, die Sportler an ihren Helmen installieren - sie zeigt die gesamte Aktion aus einem POV-Winkel.

Diese Kamera verfügt auch über ein Display am Schaft, das dem Benutzer alles anzeigt, was direkt vor der Waffe passiert. Allerdings reflektiert das LCD-Display schlecht im Licht, und in der prallen Sonne ist kaum etwas zu erkennen.

Dennoch ist die Funktion nützlich, um die Schießfertigkeiten zu verbessern und sich zu Hause noch einmal alle Aktionen anzuschauen.

Der Computer im Schaft verfügt zudem über ein Zählwerk, das die Anzahl der Schüsse und Treffer, die Feuerzeit und -rate aufzeichnet. Dies ist hilfreich für spätere Analysen.

Darüber hinaus verfügt die M-155 Ultima über einen vorinstallierten Kompass und ein GPS-Modul, das den Standort der Waffe anzeigt, falls Sie sie einmal verlieren sollten (was wir nicht hoffen).

Sie können auch Videos über Bluetooth oder über den USB-Anschluss an der Seite herunterladen, wenn der Akku leer ist.

Expertenbewertung

Diese Gadgets haben das Ziel, neue Kundengruppen zu erschließen, die Spaß an solchen ausgefallenen Spielereien haben. „Im Kampfeinsatz ist das unnötig, aber wenn es um Hobbyschützen geht, können die Funktionen durchaus Spaß machen“, meint Juri Sinitschkin, ein ehemaliger Scharfschütze und Ingenieur in der Lobajew Waffenfabrik.

Er findet die Waffe hochpreisig und geht davon aus, dass professionelle Schützen oder Jäger ein anderes Produkt wählen würden.

„Sie kostet so viel wie eine Benelli, eine sehr teure Waffe, die in Italien hergestellt wird, sehr zuverlässig ist und von amerikanischen SWAT-Einheiten verwendet wird. Die Ultima kostet viel, da sie schick ist", so der Experte.

Merkmale und Kosten der Waffe

Die Standardvariante eines M-155-Gewehrs hat einen Verkaufspreis von etwa 500 Dollar. Die neue Ultima hingegen ist für etwa 2000 Dollar erhältlich.

Die M-155 ist eine bekannte Waffe, die vor Jahrzehnten für die Jagd und das praktische Schießen entwickelt wurde. Die M-155 Ultima ist eine Rekonstruktion in einer neuen, für Kunden attraktiven Form. Die Waffe ist glattschalig und hat das klassische Kaliber 12/76. Der 71 Zentimeter lange Lauf ermöglicht es, Ziele in einer Entfernung von bis zu 100 Metern effektiv zu treffen.

