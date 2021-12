Sind Russlands Nuklearstreitkräfte denen der USA überlegen?

In den letzten zehn Jahren hat Russland eine Reihe von Durchbrüchen bei der Entwicklung von Atomwaffen und ihren Trägersystemen erzielt und dadurch die USA in mehreren Bereichen deutlich überflügelt.

Russland und die USA sind bei den strategischen Waffen quantitativ gleichauf, haben aber unterschiedliche Strukturen. Die US-Führung ist jedoch äußerst besorgt darüber, dass sie auf dem Gebiet der fortschrittlichen Raketenabwehrsysteme hinter Russland zurückbleibt. Die USA haben zu viel Geld für bewaffnete Konflikte ausgegeben. Nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan und dem deutlichen Rückzug aus dem Irak beginnt sich die Situation zu ändern. Im US-Verteidigungshaushalt für 2022 werden erhebliche Mittel für die Entwicklung neuer Waffen, einschließlich strategischer Waffen, bereitgestellt.

Neue Entwicklungen in Russland

Russische Ingenieure haben das strategische Raketensystem RS-28 Sarmat entwickelt. Diese stationäre, silobasierte Trägerrakete mit einer schweren, flüssigkeitsbetriebenen Interkontinentalrakete (ICBM) wird das Raketensystem Voevoda aus der Sowjetära ersetzen, das bei den Strategischen Raketentruppen (SMF) des Landes noch immer im Einsatz ist.

Ein wesentliches Merkmal der Sarmat ist ihre Fähigkeit, feindliches Gebiet auf einer suborbitalen Flugbahn über den Südpol zu treffen. Wären z.B. die USA das Ziel, würde dies einen Angriff von der Seite des Golfs von Mexiko aus ermöglichen, wo die Amerikaner keine Raketenabwehrsysteme (ABM) installiert haben. Es sei darauf hingewiesen, dass die ersten Produktionseinheiten des Sarmat-Systems im Jahr 2022 bei der SMF-Raketendivision in der Stadt Uzhur im Gebiet Krasnojarsk in Dienst gestellt werden sollen. Damit sind Abfangversuche der USA während der empfindlichsten aktiven Flugphase der ICBM praktisch ausgeschlossen.

Für die russischen Strategischen Nuklearstreitkräfte (SNF) auf See ist die Entwicklung des ozeanischen Mehrzwecksystems Poseidon, das auf unbemannten Unterwasserfahrzeugen mit Nuklearantrieb basiert, von entscheidender Bedeutung. Dank ihrer praktisch unbegrenzten Fähigkeit, unter Wasser zu bleiben, können diese Fahrzeuge gegnerische Flugzeugträger und Marinestreitkräfte in jeder Richtung zerstören und Infrastrukturanlagen an der Küste in interkontinentaler Entfernung treffen. Bewaffnet mit einem thermonuklearen Sprengkopf können sie eine Geschwindigkeit von 200 km/h erreichen. Gegenwärtig werden Fahrzeuge dieses Typs von dem atomaren Spezial-U-Boot K-329 Belgorod mitgeführt.

Für die luftgestützte Komponente der russischen SNF wird der niedrig fliegende, nuklear angetriebene Tarnkappen-Marschflugkörper Burevestnik entwickelt, der eine nahezu unbegrenzte Flugreichweite hat. Auch er wird mit einem thermonuklearen Sprengkopf ausgestattet sein. Trotz seiner Unterschallgeschwindigkeit wird der Marschflugkörper in der Lage sein, sich dem Abfangen durch gegnerische Systeme der nächsten Generation zu entziehen, und zwar sowohl durch Raketenabwehr- als auch durch Luftabwehrsysteme.

Diese russischen Entwicklungen haben nirgendwo auf der Welt eine Entsprechung. Daher sind das Pentagon und das Weiße Haus innenpolitisch stark in die Kritik geraten. Die USA werden jedoch nicht in der Lage sein, dieses Ungleichgewicht bei den Nuklearstreitkräften gegenüber Russland schnell zu korrigieren, da der Aufbau solcher Systeme nicht nur erhebliche finanzielle Mittel, sondern auch Zeit erfordert.

Quantitative Parität

Ein Vergleich des aktuellen Stands der strategischen Nuklearstreitkräfte Russlands und der USA zeigt, dass im Großen und Ganzen die quantitative Parität aufrechterhalten wird, was auch im erweiterten New-START-Vertrag zum Ausdruck kommt, der 2010 in Prag unterzeichnet wurde.

Washington setzt jedoch in erster Linie auf die Marinekomponente seiner SNF und verfügt über eine beträchtliche Überlegenheit bei der Anzahl der nuklear angetriebenen, raketenbestückten strategischen U-Boote (SSBN) und der darauf installierten ballistischen U-Boot-Raketen (SLBM). So hat das SSBN der Ohio-Klasse 24 SLBM an Bord, während das russische SSBN der Borei-Klasse mit 16 SLBM ausgestattet ist. Moskau hingegen verfügt sowohl über stationäre (silobasierte) als auch über mobile Landraketen-Systeme. Die USA verfügen nicht über letztere.

Russland hat den USA vorgeworfen, die im Vertrag festgelegte Obergrenze für eingesetzte und nicht eingesetzte strategische Trägersysteme zu überschreiten. Nach Angaben des russischen Außenministeriums belief sich diese Überschreitung im Mai 2021 auf 56 Trident-II-SLBM-Trägerraketen und 41 schwere B-52N-Bomber. Die USA behaupten, dass diese Waffen für den Kampfeinsatz ungeeignet sind.

Offiziellen Angaben zufolge verfügt Russland über 768 einsatzbereite und nicht einsatzbereite ICBM- und SLBM-Trägerraketen und schwere (strategische) Bomber, die USA über 800 (die Obergrenze). In der US-Zahl sind die oben genannten Waffen jedoch nicht berücksichtigt, was darauf schließen lässt, dass die Amerikaner die Obergrenze von 101 strategischen Trägersystemen überschritten haben könnten. Die Parteien erfüllen hingegen ihre Verpflichtungen in Bezug auf die eingesetzten Flugzeugträger: Russland verfügt über 517, die USA über 651 (der Vertrag sieht eine Obergrenze von 700 vor).

Die Vertragsbedingungen in Bezug auf die nuklearen Sprengköpfe auf den stationierten ICBMs und SLBMs (Russland 1.456, die USA 1.357) werden eingehalten (der Vertrag sieht für jedes Land eine Obergrenze von 1.550 strategischen stationierten Sprengköpfen vor und schreibt jedem stationierten schweren Bomber einen stationierten Sprengkopf zu, unabhängig davon, wie viele Sprengköpfe jeder Bomber trägt). Dies ist auf das „Dumping“ von Raketen-Kampfstufen zurückzuführen, das auf beiden Seiten ein erhebliches Upload-Potenzial schafft.

