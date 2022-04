Drei einzigartige russische Flugzeugprojekte, die nie realisiert wurden (FOTOS)

Diese Flugzeuge hätten die Luftfahrt des Landes verändern können. Doch Kriege und Wirtschaftskrisen verhinderten, dass die Pläne in die Tat umgesetzt worden sind.

Sowjetische und russische Flugzeuge zählen neben amerikanischen und französischen Flugzeugen zu den besten der Welt. Im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelten russische Ingenieure zahlreiche zukunftsweisende Projekte, die das Gesicht der Luftfahrt weltweit hätten verändern und zu einem kommerziellen Erfolg werden können.

Doch aus verschiedenen Gründen gingen sie nie in die Massenproduktion. Entweder lag es am Krieg oder an der wirtschaftlichen Stagnation, die Russland zu dieser Zeit erlebte.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der drei vielversprechendsten Projekte der vergangenen Jahre, von denen Sie vielleicht noch nie gehört haben.

Su-47

Vyacheslav Afonin/Sputnik Vyacheslav Afonin/Sputnik

Dieser Kampfjet wurde Ende der 1990er Jahre entwickelt und hätte den Platz des russischen Kampfjets Su-57 der fünften Generation einnehmen können.

Er gilt als eines der ungewöhnlichsten Flugzeuge der Welt. Seine Besonderheit ist ein umgekehrter Pfeilflügel. Eine solche Konstruktion verbessert die Steuerbarkeit bei niedrigen Geschwindigkeiten und die Start- und Landeeigenschaften verringern die Radarsichtbarkeit und erhöhen die aerodynamische Effizienz des Jets.

Doch gerade diese Einzigartigkeit war der Grund, warum das Flugzeug nicht vom Militär übernommen wurde.

„Es war zu teuer und nicht für die Massenproduktion geeignet. Um diese gegenläufigen Flügel zu bauen, muss man teure Kohlefaserverbundwerkstoffe verwenden. Daher erwog das Militär, das Projekt auf ‚bessere‘ Zeiten zu verschieben, da es Ende der 1990er Jahre an Mitteln fehlte. Als Suchoi später das Su-57-Projekt vorstellte, erinnerte sich niemand mehr an die Su-47“, so Viktor Murahowski, Chefredakteur der Zeitschrift „Homeland Arsenal“.

Dennoch wurde das Flugzeug genutzt, um Technologien zu testen und weiterzuentwickeln.

„Suchoi“ testete Tarnkappentechnologien für Segelflugzeuge und die Platzierung von Waffen im Inneren des Rumpfes, um die Sichtbarkeit des Flugzeugs auf Radaren weiter zu verringern. Beide Technologien wurden weiterentwickelt und werden nun im Su-57-Kampfjet der fünften Generation eingesetzt", so der Experte.

S-21 Businessflieger

Das kommerzielle Überschallflugzeug Suchoi S-21 war in den 1980er Jahren der Maßstab für den technischen Fortschritt. Dieses in jeder Hinsicht bemerkenswerte Flugzeug wirkt noch heute wie ein außerirdisches Raumschiff aus der Zukunft, das sich auf dem Markt hätte durchsetzen können. Doch es ging nie in Produktion, obwohl es von privaten Investoren finanziert wurde.

„Damals war es einer der ersten Prototypen eines kommerziellen Überschallflugzeugs auf dem Markt. Suchoi hätte schon vor Jahren in dieses Segment einsteigen können“, sagt Viktor Murahowski.

Doch auch dieses Projekt scheiterte ihm zufolge an fehlenden finanziellen Mitteln.

„Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatte das russische Militär buchstäblich kein Geld mehr, um seine Offiziere und Soldaten sowie seine Ingenieure zu bezahlen. Ganz zu schweigen davon, Millionen von Dollar in die Entwicklung von Flugzeugen zu investieren. Die Situation verbesserte sich in den 2000er Jahren, als die Öl- und Gaspreise stiegen und Moskau seine milliardenschweren Waffenbeschaffungs- und Entwicklungsprogramme startete“, so der Experte.

Eines dieser Programme ist bis heute in Kraft. Moskau investiert bis zum Jahr 2027 rund 300 Milliarden Dollar in die Entwicklung und den Erwerb von Waffen. Dieses Geld wird für die Entwicklung neuer strategischer, luft- und bodengestützter Systeme sowie für die vollständige Aufrüstung der Truppen verwendet.

BB-21

Archive photo Archive photo

Das Flugzeug BB-21 kam Ende der 1930er Jahre auf den Markt. Es war das erste Flugzeug der Welt mit Kanonen an den Tragflächen.

„Zuvor hatten die Flugzeuge nur Maschinengewehre vorne oder hinten im Cockpit. Jetzt präsentierten die sowjetischen Ingenieure einen Eindecker (ein Flugzeug mit einem einzigen Hauptelement) mit ferngesteuerten Kanonen an den Tragflächen“, erklärt Murahowski.

Das Projekt wurde vom Militär übernommen, konnte aber nicht realisiert und in die Massenproduktion überführt werden, da die Sowjetunion 1941 von der deutschen Wehrmacht angegriffen wurde und alle Produktionsanlagen auf die Herstellung des Flugzeugs Yak-1 umgestellt werden mussten. Die Maschine war zwar technisch minderwertig und hatte eine geringere Feuerkraft, aber die Sowjetunion hatte keine andere Wahl.

Die BB-21 sollte mit zwei großkalibrigen Kanonen und zwei Maschinengewehren auf jeder Tragfläche bewaffnet sein. Außerdem besaß sie ein Maschinengewehr im hinteren Teil, um das Flugzeug bei Luftkämpfen und Angriffen von hinten zu verteidigen.

Das Flugzeug konnte eine Geschwindigkeit von bis zu 400 km/h erreichen und in Höhen von bis zu 6.650 Metern fliegen, was für die späten 1930er Jahre bahnbrechend war.

Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.