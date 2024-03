Die 10 beliebtesten Autos in Russland (FOTOS)

Laut der Analyseagentur Awtostat wurden in Russland im Jahr 2023 mehr als eine Million Autos verkauft.

Spitzenreiter auf dem russischen Markt (mit mehr als 30% der Verkäufe) waren wie in den Vorjahren die traditionellen russischen LADA-Modelle, die im AwtoWAS-Werk in Toljatti (Oblast Samara) hergestellt werden. Gleichzeitig erfreuen sich brandneue Modelle aus China zunehmender Beliebtheit. Bei den meisten davon handelt es sich um Crossover-SUVs und SUVs.

Die meistverkauften Autos in Russland im Jahr 2023:

LADA Granta

Der LADA Granta ist eines der preiswertesten und einfachsten russischen Autos und wird im AwtoWAS-Werk in Toljatti (Oblast Samara) gefertigt. Im Jahr 2023 wurden 195.910 Fahrzeuge verkauft – das sind 18,5 % aller verkauften Autos.

Diese Limousine kostet je nach Ausstattung zwischen 7.200 und 10.100 Euro.

Haval Jolion

Der zweite Platz geht an den Haval Jolion Crossover-SUV mit 55.550 verkauften Fahrzeugen.

Dieses Modell wurde erstmals im Jahr 2020 vorgestellt und gewann schnell an Popularität.

Es handelt sich um eine chinesische Marke, aber die Version für Russland wird in einem Werk in der Oblast Tula zusammengebaut und zwar nur die Version mit Allradantrieb, die in dem Land sehr beliebt ist.

Der Preis für dieses Auto liegt in der Größenordnung von 23.000 bis 27.600 Euro.

LADA Niva Travel

Der legendäre Geländewagen Niva wird seit 1977 im Werk in Toljatti hergestellt und steht jedes Jahr an der Spitze der Verkaufsliste. Im Jahr 2023 kauften die Russen 46.896 Nivas. Das Modell Niva Travel ist ein moderner SUV mit Allradantrieb, der für seine gute Geländegängigkeit bekannt ist.

Außerdem ist er mit etwa 12.000 Euro viel preiswerter als ausländische SUVs.

LADA Vesta

Dies ist ein moderner Crossover-SUV, den Sie oft in russischen Städten sehen können. Es gibt ihn in verschiedenen Versionen, darunter auch eine Sport-Variante. Die Käufer loben den Vesta für seine Geräumigkeit und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Jahr 2023 wurden 41.070 Autos verkauft.

Der Preis mit werksseitigen Optionen liegt bei etwa 13.800 Euro.

Chery Tiggo 7 Pro MAX

Dies ist eine neue Version des beliebten chinesischen SUV Chery. Im Jahr 2023 wurden 41.057 Autos verkauft. Er unterscheidet sich von der vorherigen Version durch verbesserte technische Spezifikationen. Innen verfügt er über Touchscreens und Bedienfelder.

In Russland beginnen die Preise bei 23.000 Euro.

LADA Niva Legend

Und dies ist das 3-türige Modell des Niva, das dem in den Sowjetjahren erfundenen Original sehr ähnlich ist. Im Jahr 2023 wurden 39.008 Menschen die glücklichen neuen Besitzer dieses zeitlosen Klassikers.

Dieses Modell kostet etwa 10.100 Euro und ist nur mit Schaltgetriebe erhältlich.

Geely Coolray

Im Jahr 2023 wurden 38.220 Modelle dieses Crossover-SUVs verkauft. In China wird er unter dem Namen Binyue verkauft. Russische Autofahrer schreiben in ihren Rezensionen, dass er bei minus 30 Grad problemlos anspringt und sich im Allgemeinen im Winter sehr unproblematisch verhält.

Die Preise beginnen in Russland bei 23.000 Euro.

Omoda C5

Diese Neuheit auf dem russischen Automarkt aus China wurde laut der nationalen Auszeichnung 'Auto des Jahres 2023' als bester kompakter SUV ausgezeichnet. Er hat ein futuristisches Design und moderne technische Spezifikationen

Der Preis ist mit 20.300 Euro relativ niedrig.

Chery Tiggo 4 Pro

Der in Russland bereits sehr bekannte SUV Chery Tiggo wurde im Jahr 2023 stolze 32.936 Mal verkauft. Autofahrer in Russland loben die hohe Zuverlässigkeit und die gute Dynamik, bemängeln aber die steife Federung.

Die Preise beginnen bei 17.500 Euro.

Geely Monjaro

Die Liste wird abgerundet durch den geräumigen SUV Geely Monjaro. Er wurde 20.423 Mal im Jahr 2023 verkauft.

Und die Preise beginnen bei 40.500 Euro.



