Nationaler Stolz: Russisches Ballett in der Zeit vor der Revolution von 1917 (FOTOS)

Ballett war schon lange vor der bolschewistischen Revolution von 1917 ein nationaler Kulturschatz in Russland. Während die neuen Machthaber nicht zögerten, anderen Kunstformen den sozialistischen Stempel aufzudrücken, wagten sie sich nicht an das russische Ballett.

1. Ballerina Marie Petipa, 1880er Jahre

Das Ballett kam Ende des 18. Jahrhunderts nach Russland. Einige ausländische Künstler waren ins Land eingeladen worden, um die kaiserliche Familie zu unterhalten. Ballett wurde im Russland des 19. Jahrhunderts zum wichtigsten Tanz. 40 Jahre lang war Marius Petipa Ballettmeister des kaiserlichen Theaters in St. Petersburg. Er choreografierte rund 100 Ballette und begründete eine Ballettdynastie.

Auf dem Foto ist Marius‘ Tochter Marie Petipa, Ballerina am Mariinski-Theater, als Fliederfee in „Dornröschen“ zu sehen.

2. Ein Gruppenbild der Stars, 1898

Während es in Sankt Petersburg mehrere Stars und Talente gab, wurde die Moskauer Szene von Ljubow Roslawlewa dominiert. Auf diesem Foto ist sie als Venus zu sehen, umringt von den anderen Balletttänzerinnen.

3. Mathilde Kschessinskaja, 1900er Jahre

Einer der bekanntesten Stars der kaiserlichen Theater war Mathilde Kschessinskaja. Sie war die erste Ballerina, die 32 Fouette-Drehungen nacheinander schaffte. Bekanntheit erlangte sie zudem durch ihre Liebesbeziehung mit Nikolaus II., dem Thronfolger und zukünftigen Kaiser.

Sie heiratete jedoch ein anderes Mitglied der kaiserlichen Familie, Großherzog Andrei Wladimirowitsch, und musste Russland nach der Revolution verlassen.

Auf dem Foto ist die Kschessinskaja im Salon ihres luxuriösen Herrenhauses in St. Petersburg zu sehen.

4. Ballerina Anna Pawlowa, 1907

Anna Pawlowa war ebenso wie die Kschessinskaja ein echter Star des russischen Balletts. Ihr sozialer Status und ihr luxuriöser Lebensstil sind vergleichbar mit dem der heutigen Popstars. Mathilde Kschessinskaja besaß ein Herrenhaus, Pawlowa ein eigenes Ballettstudio.

Auf dem Foto wird sie dort während einer Probe mit einem Tanzlehrer abgelichtet.

5. Waslaw Nijinski, 1910

Waslaw Nijinski wurde in eine polnische Tänzerfamilie geboren und war unglaublich begabt. Mit fünf Jahren gab er sein Bühnendebüt an der Oper von Odessa und erhielt Jahre später einen Platz an der Petersburger Ballettschule. Mit 15 Jahren debütierte er im Mariinski-Theater und begeisterte die Kritiker.

Er tanzte mit den größten Ballerinen seiner Zeit und zeichnete sich durch seine enorme Sprungkraft und die Fähigkeit, möglichst lange in der Luft zu bleiben, aus, was im Ballett als Elevation bezeichnet wird.

Auf dem Foto ist er Vayu, der Gott des Windes, in einer Produktion von „Le Talisman“ von Marius Petipa.

6. Porträt von Tamara Karsawina, 1910er Jahre

Auch die Karsawina war eine berühmte Primaballerina des Mariinski-Theaters und in Sergei Djagilews Ensemble Ballets Russes. Auf dem Foto ist sie als Feuervogel in dem gleichnamigen Ballett zu sehen. Sie war viele Jahre Tanzpartnerin von Waslaw Nijinski. Nach der Revolution verließ sie das Land.

7. Sergei Djagilews Ballets Russes, 1909-10

Djagilew verhalf dem russischen Ballett zu weltweiter Bekanntheit. Es etablierte sich als internationale Marke. Die Produktionen der Kompanie Ballets Russes wurden von den talentiertesten Choreografen der Zeit für die besten Tänzer kreiert. Die Kostüme und Sets wurden von führenden Künstlern entworfen.

Auf dem Foto sehen Sie die Kompanie während einer Probe. Am Klavier rechts ist der Komponist Igor Strawinsky zu sehen, daneben steht Michael Fokine. In der Mitte befindet sich die Ballerina Tamara Karsawina.

8. Sergei Djagilew mit Freunden in Nizza, 1911

Djagilew bereiste mit seinen Ballets Russes die Welt. In den Jahren 1908 bis 1914 traten sie in ganz Europa auf, besonders oft in Frankreich, aber sie besuchten auch Südamerika und die USA. Auf dem Foto von rechts nach links: Olga Chochlowa, Sergei Djagilew, Igor Strawinsky, Waslaw Nijinski, Tamara Karsawina und andere.

9. Waslaw Nijinski und Sergei Djagilew, 1911

Djagilew war einer der ersten offen Homosexuellen in Russland. Der berühmte Tänzer und Star seines Ballets Russes, Waslaw Nijinski, war sein langjähriger Partner. Als Nijinski jedoch überraschend heiratete, war Djagilew so wütend, dass er ihn aus der Ballettkompanie warf und so das Ende von Nijinskis Karriere einläutete.

10. Anna Pawlowa inmitten von Ballerinen, 1907

Es versteht sich von selbst, dass das Aussehen einer Ballerina und die Kostüme, die sie im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert trug, sich sehr von dem unterschieden, was wir heute gewohnt sind. Auf den Fotografien der Zeit sind die Tänzerinnen noch nicht so zerbrechlich und dünn wie heutzutage.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts hielt der Spitzenschuh Einzug ins russische Ballett, auch wenn es Stücke gab, die in Stöckelschuhen getanzt wurden, die heute auf keiner Ballettbühne mehr zu finden sind.

Auf dem Foto ist Anna Pawlowa (Mitte) in Gesellschaft anderer Ballerinen zu sehen.

