Vier russischstämmige Politiker, die im Ausland Karriere gemacht haben

Imago/Global Look Press Imago/Global Look Press

Name: Sergey Lagodinsky

Geburtsort: Astrachan

Alter: 44

Auswanderungsjahr: 1993

Funktion: Mitglied des Europäischen Parlaments seit 2019

Repräsentiert: Deutschland

Politische Partei: Die Grünen/Europäische Freie Allianz

Bio:

Lagodinsky studierte Rechtswissenschaften an der Universität Göttingen. Er besuchte auch die Kennedy School of Government der Harvard University in den USA sowie das World Fellows-Programm der Yale University und promovierte an der Humboldt Universität in Berlin über Menschenrechte.

Er machte Karriere als Anwalt und Politikwissenschaftler, bevor er ins Europäische Parlament gewählt wurde.

Beziehung zu Russland:

Die Familie wanderte kurz vor dem 18. Geburtstag des zukünftigen Politikers nach Deutschland aus. Kürzlich erklärte Lagodinsky diese Entscheidung mit den Turbulenzen nach der Auflösung der Sowjetunion Anfang der neunziger Jahre. In einem Interview mit der Deutschen Welle nach seiner Wahl, das er in russischer Sprache gab, erklärte Lagodinsky, dass er Russland immer noch als Heimat betrachte. „Das bedeutet nicht, dass ich weniger nach Deutschland gehöre“, betonte er und sagte zugleich, dass er die Frage nach der Identifikation mit einem einzigen Land als sehr rückständig betrachte.

Zusätzliche Informationen:

Lagodinsky hat eine moderne Sicht auf die Welt: Er hat in Deutschland und auch in den USA gelebt, studiert und gearbeitet, bekennt sich jedoch zu seiner russischen Herkunft, kommuniziert auf Russisch und äußert sich zu russischen Angelegenheiten. Er ist der einzige der hier aufgeführten Politiker, der nicht von überwiegend russischsprachigen Wählern gewählt wurde, was jedoch mit dem deutschen Wahlrecht zusammenhängt.

Xinhua/Global Look Press Xinhua/Global Look Press

Name: Viktor Uspaskich

Geburtsort: Region Archangelsk

Alter: 60

Auswanderungsjahr: 1985 (Umzug nach Litauen zu Sowjetzeiten)

Funktion: Mitglied des Europäischen Parlaments seit 2009

Repräsentiert: Litauen

Politische Partei: Darbo Partija (Arbeiterpartei), aktuell Parteivorsitzender

Bio:

Der erste russischsprachige Europaabgeordnete der Europäischen Union wurde in der russischen Region Archangelsk geboren und ist dort auch aufgewachsen. Im Alter von 26 Jahren zog er nach Litauen, damals noch Teil der UdSSR, das später die Unabhängigkeit erlangte und 2004 der EU beitrat. Zuvor war er Mitglied des litauischen Parlaments und Wirtschaftsminister der litauischen Regierung.

Beziehung zu Russland:

Obwohl er 35 Jahre in Litauen lebte, hält Uspaskich Berichten zufolge, weiter engen Kontakt zu Familienangehörigen, die immer noch in Russland leben, und hat Russland im Laufe der Jahre häufig besucht. Im Gespräch mit russischen Medien hat er einen Teil der Kritik an seiner Politik in Litauen auf Russophobie zurückgeführt. Er meint, dass ihm so viel Ablehnung entgegengebracht wird, weil er sich als ethnischer Russe und Mitglied der russischsprachigen Gemeinschaft in einem Land politisch engagiert, dass nun Nato-Mitgliedstaat ist.

Als gegen seine Arbeiterpartei Ermittlungen aufgenommen wurden, kehrte er vorübergehend nach Russland zurück und hatte angeblich sogar vor, in Russland politisches Asyl zu beantragen.

Zusätzliche Informationen:

Uspaskich ist der einzige erfolgreiche russischsprachige litauische Politiker auf nationaler und internationaler Ebene.

Getty Images Getty Images

Name: Alec Brook-Krasny

Geburtsort: Moskau

Alter: 61

Auswanderungsjahr: 1989

Funktion: Mitglied der New York State Assembly, 2006-2015

Repräsentiert: USA

Politische Partei: Demokraten

Bio:

Brook-Krasny verließ die Sowjetunion 1989 im Alter von 31 Jahren. Er geriet in den Fokus der Öffentlichkeit, als er in Brooklyn zusammen mit anderen russischsprachigen Unternehmern COJECO, eine Vereinigung russischsprachiger jüdischer Einwanderergruppen, gründete.

Die russischsprachige Gemeinschaft in New York schreibt Krasny während seiner Zeit im Unterhaus eine Reihe von Errungenschaften zu, darunter die Verabschiedung des Gesetzes, das Russisch als eine der Amtssprachen des Staates New York anerkannte.

Beziehung zu Russland:

In Interviews gab Brook-Krasny häufig zu, dass er im Herzen ein Moskowiter bleibe und Moskau liebe und sehr vermisse. Er sagte, seine Motivation für sein politisches Engagement sei schon früh gewesen, die russisch-amerikanischen Beziehungen zu verbessern. Er sei jedoch inzwischen nicht mehr so zuversichtlich, denn beide Länder seien „zu stolz“.

Zusätzliche Informationen:

Brook-Krasny wurde als erster in Russland geborener Politiker in eine Parlamentskammer der USA gewählt. Bis heute ist er der bekannteste „russische“ Politiker des Landes, in dem sich laut der Volkszählung von 2010 fast eine Million Menschen als russischsprachig identifizieren. Weniger konservative Schätzungen gehen von einer Zahl von drei bis fünf Millionen Russland-Amerikanern aus, dazu zählen auch die in den USA geborenen Kinder von Einwanderern.

Die Volkszählung von 2010 legt außerdem nahe, dass russischsprachige Personen gut ausgebildet (51% gaben an, mindestens einen Bachelor-Abschluss zu haben) und gut integriert sind (75% sprechen Englisch „gut“ oder „sehr gut“).

Brook-Krasny vertrat jedoch einen Bezirk in Brooklyn, zu dem auch das berühmte Viertel Brighton Beach gehört. Er verdankt seine Karriere ausschließlich russischen Stimmen.

Name: Mark Ifraimov

Geburtsort: Naltschik

Alter: 39

Auswanderungsjahr: 1999

Funktion: Mitglied der Knesset seit 2019

Repräsentiert: Israel

Politische Partei: Jisra’el Beitenu

Bio:

Nachdem Ifraimov als Teenager nach Israel ausgewandert war, studierte er Verhaltenswissenschaften an der Ben Gurion Universität und engagierte sich in der Stadt Sderot. Er war dort stellvertretender Bürgermeister, bevor er in die Knesset, das israelische Parlament, gewählt wurde.

Beziehung zu Russland:

Ifraimov sprach während einer öffentlichen Veranstaltung im Jahr 2019 lange über seine Kindheit in Naltschik und betonte, dass er in einer multiethnischen Stadt aufgewachsen sei. Der Politiker besucht Russland häufig und nimmt oft an Veranstaltungen und Initiativen teil, die beide Länder aneinander näherbringen sollen.

Zusätzliche Informationen:

Schätzungen zufolge sind ungefähr 20% der derzeitigen Bevölkerung Israels in Russland geboren, einschließlich 15% der Wahlberechtigten. Bemerkenswerterweise ist Ifraimov heute anscheinend der einzige in Russland geborene Politiker in der Knesset mit 120 Sitzen. In Sderot, der Wiege seiner politischen Karriere, ist die Bevölkerung zur Hälfte russischsprachig.

Zuvor saßen in der Knesset zwei in Russland geborene Frauen. Die 42-jährige Xenia Swetlowa aus Moskau, Professorin für Arabistik und Tochter eines berühmten russischen Kunsthistorikers, und Sofa Landver, die aus dem heutigen St. Petersburg emigrierte und lange Zeit israelische Einwanderungsministerin war.

