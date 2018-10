Ein Stück Heimat: Welches Essen ein Russe im Ausland vermisst

Sie können die meisten heimischen Lebensmittel in russischen Geschäften im Ausland finden, aber Sie werden nie den Geschmack von Mutters Blini oder Omas Pelmeni vergessen! Hier sind die Gerichte, die die Russen im Ausland am meisten vermissen.

1. Syrniki

Legion Media Legion Media

Die Pfannkuchen, die aus Tworog hergestellt werden, sind für viele Russen ein unschlagbares Frühstück. Das Problem für im Ausland lebende Russen ist hierbei den richtigen russischen Tworog zu finden. Hüttenkäse, das ungefähre deutsche Pendant, gibt es zwar an den meisten Orten, er ist jedoch in der Regel zu weich. Dies macht es unmöglich, die Pfannkuchen „richtig“ zuzubereiten. Für Arthur Chaschaturijan, der heute in den Niederlanden lebt, sind Syrniki das Essen, welches er am meisten vermisst, da sie ihn an seine Kindheit erinnern, als sie ein beliebtes Dessert waren.

2. Zapekanka mit Rosinen

Legion Media Legion Media

Zapekanka ist in Russland sehr beliebt. Im Grunde ist russische Zapekanka eine Art Auflauf – ein ofengebackenes Gericht, das aus verschiedenen Zutaten besteht. Das Beste an Zapekanka ist, dass Sie es mit fast jeder Kombination von Zutaten zubereiten können, sodass Sie Zapekanka normalerweise kochen, wenn Reste verwertet werden müssen. Für Maria Grigorijan, die heute in Kroatien lebt, besteht ihr Lieblings-Zapekanka aus Tworog und Rosinen. Probieren Sie es aus! Es ist wirklich köstlich!

3. Surimi Salat

Legion Media Legion Media

Bei der Herstellung dieser beliebten Leckerei wird keiner Krabbe etwas zuleide getan, da es tatsächlich aus Fisch hergestellt wird. Dennoch war es in den 90er Jahren in Russland so beliebt, dass viele Russen den Geschmack von Krabbenstäbchen aus ihrer Kindheit nicht vergessen können. Das bekannteste Gericht ist ein Salat aus Krabbenstäbchen, auch bekannt als Surimi-Sticks, Reis, gekochten Eiern sowie Kräutern wie Dill und Dosenmais mit viel Mayo. Der beste Salat aller Zeiten! Für den in den Vereinigten Staaten lebenden Oleg Tschernow weckt es Erinnerungen an das russische Neujahrsfest.

4. Kürbiskaviar

Legion Media Legion Media

Ob Sie es glauben oder nicht, Gemüsekaviar ist in Russland nicht weniger beliebt als Fischkaviar. Kürbiskaviar ist eigentlich nur eine Art Püree, das dank der Frau von Nikita Chruschtschow beliebt geworden ist. Seitdem wird diese einfache und gesunde Vorspeise geschätzt. Maria Stambler sagt, dass sie es immer noch vermisst, da sie jetzt in Ungarn lebt!

5. Okroschka

Legion Media Legion Media

Kein Zweifel, dass dies eines der seltsamsten Gerichte der russischen Küche ist. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen die Zutaten für den Oliviersalat und tauchen diese in Kwas oder Kefir und danach geben Sie auch noch saure Sahne hinzu. Genauso sieht die beliebteste kalte Suppe der Russen für den Sommer aus. Für Sie scheint dies eine unmögliche Kombination zu sein? Vielleicht ist es das, aber die Russen lieben es.

6. Hering unter dem Pelzmantel

Legion Media Legion Media

Wiktoria Sawijalowa erinnert sich, dass diese Vorspeise eines ihrer Lieblingsgerichte war, bevor sie in die Vereinigten Staaten gezogen ist und Vegetarierin wurde. Wie sieht dieser extravagante Salat eigentlich aus? Es ist eine elegante Kombination aus Heringsfilet, gekochten Karotten sowie Kartoffeln, welche alle jeweils mit einer Schicht Mayonnaise aufgeschichtet werden. Es ist wunderschön anzusehen und perfekt für jede Feier!

7. Kissel

Legion Media Legion Media

Dieses Gericht bewegt sich zwischen Saft und süßer Suppe. Das klingt vielleicht nicht so gut, ist aber im Grunde ein sehr leckeres und gesundes Getränk, welches normalerweise selbst Kinder mögen! Kissel ist wie Beerensaft mit Stärke. In jedem russischen Geschäft – auch im Ausland – findet man Kissel in fester Form, den man nur noch mit Wasser verdünnen muss. Aber raten Sie mal, was Kinder gerne damit machen? Richtig, sie saugen nur an den trockenen Beerenwürfeln!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.