5 Katastrophen, bei denen Russland anderen Ländern geholfen hat

Russland hat vor kurzem Militärvirologen nach Italien geschickt, um das Land bei der Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie zu unterstützen. In diesem Beitrag erinnern wir uns an andere große Krisen und Katastrophen, bei denen die Russen anderen zu Hilfe kamen.

Wiederherstellung von Palmyra

Als der Konflikt in Syrien im Jahre 2011 ausbrach, leistete Russland weiterhin diplomatische, humanitäre und militärische Hilfe für Präsident Baschar al-Assad und seine Regierung.

Die Russen halfen unter anderem beim Wiederaufbau der antiken Stadt Palmyra - ein UNESCO-Weltkulturerbe, die unter den gegen die Regierung kämpfenden Terroristen litt. Russische Minenräumtruppen führten Minenräumaktionen durch, während sich die Regierung zusammen mit dem Staatlichen Eremitage-Museum an Restaurierungsprojekten beteiligte, zu denen viele der unschätzbaren historischen Denkmäler der Stadt gehörten.

Die Gesamtkosten des Wiederaufbaus werden auf eine Milliarde US-Dollar geschätzt

Waldbrände 2019

Im August 2019 verwüsteten über 80.000 Waldbrände schwer zugängliche Gebiete des Amazonas-Regenwaldes in Brasilien. Die Regierung hatte jedoch finanzielle Unterstützung bei der Bekämpfung der Waldbrände abgelehnt.

Russland, das auf eine lange Erfolgsgeschichte bei der Bekämpfung von Waldbränden zurückblicken kann, schickte daraufhin ein Frachtflugzeug des Typs Il-76 ins benachbarte Bolivien, um die Brände auf dieser Seite des Amazonas anzugreifen.

Die Il-76 ist in der Lage, bis zu 50.000 Tonnen Wasser zu transportieren, das dann über dem betroffenen Gebiet abgelassen wird. Bolivien erhielt das Flugzeug kostenlos und übernahm lediglich die Wartungskosten.

Die Russen halfen bei Waldbränden auch in Griechenland, Montenegro, Serbien, Israel und im Jahr 2005 - in den Vereinigten Staaten.

Atomkatastrophe von Fukushima Daiichi

Am 11. März 2011 zerstörte ein massives Erdbeben das Kernkraftwerk Fukushima-1 in Japan. Dem Erdbeben ging ein Tsunami voraus, der dann jede Energiequelle des Kraftwerks auslöschte, was zu einer Reaktorschmelze und mehreren Explosionen führte. Einige Wissenschaftler schätzen, dass die Katastrophe auf einer Stufe mit Tschernobyl steht.

Kurz nach dem Unfall schickte Russland 160 Such- und Rettungsmannschaften, die zusammen mit den Japanern unter den Trümmern nach Überlebenden suchten. Das von den Russen abgedeckte Gebiet umfasste insgesamt über 100 Quadratkilometer.

Erdbeben und Tsunami im Indischen Ozean

Eines der verheerendsten Erdbeben in der Geschichte der Menschheit ereignete sich am 26. Dezember 2004. Das Epizentrum befand sich in der Nähe der indonesischen Insel Sumatra. Mehr als 230.000 Menschen kamen ums Leben bei dem Tsunami, der auf das Erdbeben folgte.

Die Regierungen Indonesiens, Thailands und Sri Lankas appellierten an die internationale Gemeinschaft um Hilfe, wobei Russland zu denjenigen gehörte, die dem Aufruf folgten.

In weniger als 24 Stunden nach dem Erdbeben und dem darauffolgenden Tsunami traf ein Team russischer Such- und Rettungshelfer mit ausgebildeten Suchhunden in Sri Lanka ein. Am 11. Januar lieferten Flugzeuge des russischen Ministeriums für Katastrophenschutz Wasserreinigungssysteme, Zelte, Nahrungsmittel und lebensrettende Hilfsgüter in die Hauptstadt Colombo.

Russland schickte auch 20.000 Tonnen Weizen nach Indonesien, um eine verheerende Nahrungsmittelknappheit in der Region abzuwenden.

Zyklon Idai

Am 4. März 2019 traf einer der zerstörerischsten Wirbelstürme, die die Südhalbkugel je erlebt hatte, gleichzeitig auf die Länder Mosambik, Madagaskar, Simbabwe und Malawi.

Die Katastrophe forderte mehr als tausend Todesopfer, verursachte Zerstörungen und Überschwemmungen und behinderte humanitäre Hilfslieferungen in die betroffenen Gebiete. Zu diesem Zeitpunkt boten viele Länder, darunter auch Russland, Hilfe an.

Moskau schickte 30 Tonnen Zelte, Decken und Lebensmittel als Antwort auf eine offizielle Anfrage aus Mosambik. Vier Tage später wurde die gleiche Menge nach Malawi geschickt.

