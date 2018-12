1. Hilfe von den russischen Seeleuten

Das Erdbeben im Süden Italiens im Jahr 1908 war das stärkste in der jüngeren europäischen Geschichte. Die Schockwellen von der Größenordnung 7,5 zerstörten alle Gebäude in der sizilianischen Messina. Drei Meter hohe Wellen löschten ein Dutzend kleiner Küstenstädte aus. Das Erdbeben forderte unvorstellbare 200 000 Menschenleben. Unmittelbar nach dem Beben herrschte Panik und ein Mangel an staatlich koordinierten Hilfsmaßnahmen. Die Ersten, die in dieser Situation zum Retter kamen, waren die russischen Marinesegler, deren Schiffe an einer Militärübung in der Nähe teilnahmen.

Getty Images, gemeinfrei Getty Images, gemeinfrei

Russische Seeleute schafften es, rund 100 Menschen aus den Trümmern zu retten. Sie richteten auch temporäre Krankenhäuser ein, in denen die Verletzten Erste Hilfe erhalten konnten. Aber nicht nur das: Russische Ärzte haben es geschafft, trotz schwieriger Bedingungen einige komplizierte Operationen durchzuführen. Mehrere Seeleute bezahlten mit ihrem Leben, bei dem Versuch, Einheimische zu retten.

Als Zeichen der Dankbarkeit überreichten die italienischen Behörden den Seeleuten Silbermedaillen, während die russischen Kommandanten höhere Auszeichnungen erhielten. Man sagt, dass Kaiser Nikolaus der Zweite einem seiner hohen Marineoffiziere sagte, dass diese russischen Seeleute mehr als alle Diplomaten während seiner Regentschaft taten, offensichtlich im Hinblick auf das Bild von Russland, das durch die Heldentat der mutigen Seeleute verstärkt wurde.

2. Die Befreiung von Auschwitz

Als die Rote Armee am 27. Januar 1945 das größte NS-Konzentrationslager Auschwitz befreite, gab es dort am Ende des Zweiten Weltkriegs nur noch rund 7 000 Gefangene. Sie sollten ebenfalls getötet werden. 60 000 weitere Gefangene wurden am Vorabend der sowjetischen Offensive in Polen von Nazitruppen aus dem Lager evakuiert. Viele dieser Gefangenen überlebten den Marsch nicht, da sie geschwächt waren. Die kaum laufen konnten wurden während des „Todesmarsches“ von den Wachen getötet.

„Alle Gefangenen sahen extrem erschöpft aus, alte Männer und die extrem Jungen, Mütter mit Kleinkindern und Teenagern. Sie waren alle halb nackt. Es gab viele verkrüppelte Menschen mit den Spuren der Folter“, so ein Bericht an Moskau (rus), als sowjetische Soldaten das Lager betraten.

TASS TASS

Kurz nach der Befreiung von Auschwitz wurde geschätzt, dass die Nazis dort etwa zwei Millionen Menschen getötet haben, aber vor einigen Jahren haben die russischen Bundessicherheitsbehörden einige Dokumente freigegeben (rus), die diese Zahl um das Doppelte erhöht haben. Mehr als 200 sowjetische Soldaten und Offiziere wurden bei der Befreiung des Lagers getötet. Den sowjetischen Truppen wurde es verboten, im Laufe der Operation Artillerie einzusetzen, um Verluste unter den Gefangenen zu vermeiden.

3. Fukushima-Hilfsprojekt

Russische Rettungskräfte gehörten zu den zahlreichsten Gruppen unter denjenigen, die nach der Fukushima-Katastrophe 2011 nach Japan entsandt wurden. Rund 200 Mitarbeiter des Ministeriums für Notfallsituationen wurden nach Japan geschickt, um die Folgen des Erdbebens und der Flutwelle, die das Kernkraftwerk heimgesucht haben, zu bekämpfen.

Getty Images Getty Images

Rettungskräfte aus Russland waren auch die Ersten, die nach Japan kamen. Leider ist es den Mitarbeitern des Ministeriums nicht gelungen, Überlebende zu finden. Sie haben mehr als 100 Leichen ausgegraben.

Bei dem Empfang in der japanischen Botschaft in Moskau lobte ein Mitarbeiter der diplomatischen Mission den Heldenmut der russischen Retter und erinnerte an eine anschauliche Episode. „Auf dem Berg der Trümmer stand ein Auto mit den Leichen einer toten Frau und eines Kindes. Mitglieder der japanischen Nationalgarde wagten es nicht, die Leichen aus dem Auto zu nehmen, da sie keine schwere Ausrüstung hatten. Dann kletterte eine russische Rettungsaktion zum Auto, schlug das Fenster ein und brachte den Körper der Frau vorsichtig nach unten. Dann tat er dasselbe mit dem Körper der Tochter. .... Ich war zutiefst schockiert. Ich schämte mich für den Mangel an meiner eigenen Entschlossenheit. Gleichzeitig war ich froh zu wissen, dass es wahre Helden auf der Welt gibt. Ihr seid diese Helden“, sagte der japanische Diplomat (rus) vor russischen Rettungskräften, die zu der Veranstaltung eingeladen wurden.

