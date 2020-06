Warum enden manche russische Nachnamen mit „-off“?

Smirnoff, Davidoff, Rachmaninoff - warum haben all diese Familiennamen eine andere Schreibweise als das heutige „Iwanow“? Die Wurzeln liegen tief in der Geschichte.

In Russland gibt es verschiedene Arten von Nachnamen: einige enden mit -in (wie in Putin); während andere mit -ski enden (was auf Russisch „ий“ bedeutet) (wie in Tschaikowski). Der am häufigsten verbreitete Familienname endet mit dem Suffix -ow (wie in Tschechow).

Was bedeuten diese russischen Nachnamen?

Historisch gesehen standen Familiennamen in Russland im Zusammenhang mit dem Vornamen des Vaters, seinem Beruf oder seinem Spitznamen. Zum Beispiel bedeutet „Iwanow“ „Sohn von Ivan“. Ein anderer populärer Familienname, „Kusnezow“, bedeutete „Sohn von Kusnez“ (Sohn eines Schmiedes).

Nachnamen in der russischen Sprache haben auch weibliche Formen, die mit -owa enden, genau wie die meisten weiblichen Substantive (Babuschka, Matrjoschka, Balalaika). Iwanowa war also ursprünglich eine „Tochter von Ivan“.

In der modernen Patronymie beziehen sich die Vaternamen meist immer noch auf den Vornamen des Vaters, so ist „Wladimir Wladimirowitsch“ weiterhin der Sohn Wladimirs, während sein Nachname auf seine Familienlinie verweist.

Welche Schreibweise ist nun richtig -ow oder -off?

Diese Nachnamen werden in russischer Sprache mit -ow (-ов) geschrieben. In der russischen Phonetik werden jedoch harte Konsonanten am Ende eines Wortes gemildert, was bedeutet, dass „Iwanow“ am Ende mit „f“ ausgesprochen wird.

Historisch gesehen wurde häufiger die französische Transliteration bei russischen Wörter in Russland angewendet, und Russen, die im 19. Jahrhundert ins Ausland reisten oder mit Ausländern kommunizierten, passten demnach ihre Nachnamen an und buchstabierten sie mit -off. Eine andere Version postulierte, dass „f“ mit der deutschen Aussprache des Buchstabens „v“ zusammenhängt.

Zum Beispiel war der Gründer der Zigarrenfirma, Davidoff, ein in Russland geborener Jude, der das Land 1906 verließ. Zu dieser Zeit war Russland noch eine Monarchie, und er schrieb seinen Nachnamen auf französische Weise.

Später im 20. Jahrhundert wurde die Transliteration russischer Namen wörtlicher und wechselte zu -ov. Dies betraf alle Nachnamen, auch die der Russen des 19. und 20. Jahrhunderts.

Was passierte nach der bolschewistischen Machtergreifung?

Getty Images Getty Images

Nach der bolschewistischen Machtergreifung von 1917 flohen mehr als eine Million edle Russen aus dem Land. Der neue Sowjetstaat verfolgte sie, verstaatlichte ihr Eigentum und verhaftete und tötete viele. Diese sogenannten „weißen Emigranten“ reisten nach Europa und viele zogen schließlich in die USA. Sie ließen sich zunächst in Frankreich, Deutschland und Österreich nieder und gewöhnten sich an den französischen und deutschen Transliterationsstil. Sie erhielten neue Pässe, deren Namen am Ende mit -off geschrieben waren.

Diese neuen Nachnamen hatten keine weiblichen Formen und gehorchten den Regeln der Landessprache. Auf diese Weise erhielt der russische Komponist Sergei Rachmaninoff, der 1918 in die USA auswanderte, die Schreibweise seines Nachnamens. So auch „Smirnoff“, der berühmte Wodka, der den Namen durch den Emigranten Vladimir Smirnoff erhielt. Ursprünglich war es jedoch die russische Marke „Smirnow“, die von Wladimirs Vater Pavel Smirnow kreiert wurde. Die Bolschewiki verstaatlichten seine Fabriken, und als Wladimir Russland verließ, gründete er eine neue Fabrik mit einem neu geschriebenen Nachnamen.

Wenn Sie also jemals jemanden in den USA oder in Europa treffen, dessen Familienname mit -off endet, bedeutet dies, dass diese Person ein Nachkomme eines weißen Emigranten sein könnte. Heutzutage tragen kürzlich ausgewanderte Russen natürlich typischerweise die Schreibweise mit -ow.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.