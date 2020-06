Wer waren die „russischen Samurai“, die im Zweiten Weltkrieg in Japan kämpften?

Der Sieg der Bolschewiki im russischen Bürgerkrieg zwang Hunderttausende Russen zur Flucht aus dem Land. Sie und ihre Nachkommen sehnten sich nach einer Rückkehr in die Heimat und hofften, dass das so verhasste Sowjetregime untergehen würde.

Während im Kampf gegen die UdSSR viele russische Emigranten in Europa auf der Seite Hitlers standen, wählten diejenigen, die sich im Fernen Osten niedergelassen hatten, Japan als Verbündeten.

„Russische Samurai“

Die Japaner hatten schon in den 1920er Jahren begonnen, Verbindungen zu Emigranten der Weißen Armee zu knüpfen, die in der Mandschurei im Nordosten Chinas lebten. Als 1931 die japanische Kwantung-Armee diese Region besetzte, unterstützte ein bedeutender Teil der russischstämmigen Einwohner die Japaner im Kampf gegen die Soldaten der Chinesen.

Ein Marionettenstaat, Mandschukuo, wurde auf dem Territorium der Mandschurei und der Inneren Mongolei unter der Führung des letzten chinesischen Kaisers Puyi gegründet. Die wirkliche Macht dort hatten jedoch die Japaner und die Kwantung-Armee.

Die Japaner und Russen entdecken schnell, dass sie der Hass auf den Kommunismus einte. Sie waren aufeinander angewiesen im bevorstehenden Krieg gegen die Sowjetunion.

Unter der offiziellen Ideologie von Mandschukuo waren die Russen eines der fünf „indigenen“ Völker des Staates und genossen die gleichen Rechte wie die hier lebenden Japaner, Chinesen, Mongolen und Koreaner.

Als Zeichen ihrer positiven Haltung gegenüber weißrussischen Emigranten beteiligten die Japaner sie aktiv an der Zusammenarbeit mit ihrem Geheimdienst in der Mandschurei, der japanischen Militärmission in Harbin.

Darüber hinaus wurden zahlreiche russische Militärabteilungen eingerichtet, um wichtige Transporteinrichtungen vor Angriffen lokaler Honghuzi-Banditen zu schützen. Später würden sie auch eingesetzt, um gegen chinesische und koreanische Partisanen zu kämpfen.

Die „russischen Samurai“, wie General Genzo Yanagita die Emigranten der Weißen Armee nannte, die mit den Japanern zusammenarbeiteten, erhielten sowohl eine militärische als auch eine ideologische Ausbildung. Der Idee ein Großostasien unter Führung Japans zu schaffen, standen sie neutral gegenüber. Kritischer sahen Sie den Plan, alle russischen Gebiete bis zum Ural zu erobern, hielten sich jedoch mit Kritik daran sehr bedeckt.

Die Asano-Abteilung

Die bekannteste unter den von den Japanern geschaffenen russischen Militäreinheiten war die Asano-Abteilung, benannt nach ihrem Kommandeur Major Asano Makoto. Zu verschiedenen Zeiten waren es 400 bis 3.500 Personen.

Die Abteilung wurde am 29. April 1938 zum Geburtstag von Kaiser Hirohito gegründet und bestand aus Infanterie-, Kavallerie- und Artillerieeinheiten. Asanos Soldaten mit Basis in Mandschukuo standen unter der Kontrolle des japanischen Militärs.

Kämpfer dieser geheimen Einheit bereiteten sich darauf vor, in einem zukünftigen Krieg gegen die UdSSR Sabotage- und Aufklärungsoperationen auf dem Territorium des sowjetischen Fernen Ostens durchzuführen. Ihre Aufgabe wäre es, Brücken und wichtige Kommunikationsknoten zu erobern oder zu zerstören, sowjetische Einheiten zu infiltrieren und dort Lebensmittel und Wasservorräte zu vergiften.

Das japanische Reich testete das militärische Potenzial der Roten Armee zweimal, 1938 in der Nähe des Chasan-Sees und 1939 am Chalchin Gol. Kämpfer der Asano-Abteilung nahmen an diesen Operationen teil, obwohl ihre Funktion hauptsächlich darin bestand, sowjetische Kriegsgefangene zu verhören.

Es gab jedoch auch Berichte (rus), dass es auch zur direkten Konfrontation mit dem Feind kam. Während der Kämpfe von Chalchin Gol stieß eine Kavallerie-Abteilung der Mongolischen Volksrepublik auf Asanos Kavalleristen und hielt sie für die eigenen Leute. Ein Fehler, der vielen mongolischen Soldaten das Leben kostete.

Eine neue Rolle

Bis Ende 1941 hatte die japanische Führung ihren Plan eines Blitzkriegs gegen die UdSSR, bekannt als Kantokuen-Plan, aufgegeben. Bis 1943 war klar, dass es keine japanische Invasion des sowjetischen Fernen Ostens in irgendeiner Form geben würde.

Infolgedessen führten die Japaner eine Reform ihrer russischen Abteilungen durch und verwandelten sie von Spezialsabotage und Aufklärung in gewöhnliche Einheiten mit kombinierten Waffen. So wurde die Asano-Abteilung, die nun nicht länger geheim war, Teil des 162. Gewehrregiments der Streitkräfte von Mandschukuo.

Dennoch schätzte Tokio seine russischen Soldaten weiterhin sehr. Im Mai 1944 besuchte der jüngere Bruder von Kaiser Hirohito, Prinz Mikasa Takahito, die Basis der Asano-Kämpfer. In seiner Ansprache an die Soldaten sprach er von einer Stärkung der Moral und der militärischen Ausbildung der japanischen und russischen Völker.

Das Ende der „Idylle“

Der schwierige und heldenhafte Kampf der Sowjetunion gegen Nazideutschland führte zu einem Anstieg des Patriotismus und der antijapanischen Gefühle in der russischen Bevölkerung der Mandschurei. Viele Offiziere begannen mit dem sowjetischen Geheimdienst zusammenzuarbeiten.

Wie sich herausstellte, war sogar einer der Führer der Asano-Abteilung, Gurgen Nagoljan, ein NKWD-Agent.

Als am 9. August 1945 die Rote Armee in die Mandschurei einfiel, reagierten die örtlichen russischen Militäreinheiten sehr unterschiedlich. Ein kleiner Teil leistete bewaffneten Widerstand, wurde jedoch zusammen mit den Mandschukuo-Truppen schnell niedergeschlagen.

Der sowjetische Major Pjotr Melnikow erinnerte daran, dass von japanischer Seite häufig Rufe auf Russisch kamen, um die sowjetischen Soldaten zu verwirren und zu desorientieren.

Die meisten Russen beschlossen, die Seite zu wechseln. Sie verhafteten ihre japanischen Kommandeure, richteten Guerilla-Abteilungen ein, um gegen die Japaner zu kämpfen, und übergaben sie, nachdem sie die Kontrolle über deren Siedlungen übernommen hatten, den vorrückenden sowjetischen Truppen. Gelegentlich freundeten sich Soldaten der Roten Armee sogar mit weißrussischen Emigranten an, und letztere wurden in einigen Einrichtungen mit der Wahrnehmung von Wachaufgaben betraut.

Die Idylle endete jedoch, als nach den sowjetischen Militäreinheiten SMERSch-Spionageabwehroffiziere eintrafen. Moskau, das über ein breites Nachrichtennetz in der Mandschurei verfügte, hatte nicht vergessen, auf wessen Seite die Emigranten der Weißen Armee in der Vergangenheit gestanden hatten. Sie wurden massenhaft in die UdSSR deportiert, wo höhergestellte Persönlichkeiten hingerichtet und andere zu bis zu 15 Jahren Haft in Gulag-Lagern verurteilt wurden.

