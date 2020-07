Leben in der Moldauischen Sozialistischen Sowjetrepublik (FOTOS)

Russia Beyond

Die historische Region Bessarabien in Südosteuropa wurde im 19. Jahrhundert Teil des Russischen Reiches. Nach der Revolution von 1917 erklärte die Region ihre Unabhängigkeit, rief die Demokratische Republik Moldau aus und wurde sofort Teil des benachbarten Rumäniens. Die neue Sowjetregierung war empört und glaubte, dass Rumänien das Land illegal besetzt hatte. Um einen militärischen Konflikt zu vermeiden, gab Rumänien nach und 1940 wurde das gesamte Gebiet des historischen Bessarabiens als Moldawische (auch Moldauische) Sozialistische Sowjetrepublik (SSR) Teil der UdSSR.

Soldaten der Roten Armee werden während einer Militärparade zum Beitritt Bessarabiens und Nordbukowina zur UdSSR in Chișinău am 4. Juli 1940 von Kindern begrüßt. Dmitri Tschernow/TASS Dmitri Tschernow/TASS

Die gleiche Parade in Chișinău, 1940 D. Tschernow/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Das nicht-sowjetische Moldawien

Aufgrund des relativ späten Eintritts in die UdSSR unterschied sich das Leben in Moldawien zunächst vom Rest des Landes. Die Restaurants, Drehorgelmusikanten in den Straßen und natürlich die Architektur waren nicht typisch sowjetisch.

Restaurant Bessarabia Nova in Chișinău, 1940 Georgi Petrussow/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Teestube Paris, 1940 Georgi Petrussow/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Drehorgel mit Papagei in der Stadt Tschernowitz, 1940 Georgi Petrussow/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Steiner Herrenhaus, 1940 Georgi Petrussow/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Bank in der Stadt Tschernowitz (heute Teil der Ukraine), 1940 Georgi Petrussow/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Arbeitsloser auf den Straßen von Chișinău, 1940 Georgi Petrussow/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Dorfhochzeit. Fest in einer Hütte, 1940 Georgi Petrussow/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Besetztes Gebiet

1940 ging Moldawien von Rumänien über zur UdSSR. Dann, im Juni 1941, als der Große Vaterländische Krieg ausbrach, besetzte Rumänien, ein Verbündeter des nationalsozialistischen Deutschlands, Moldawien erneut. Die rumänischen Behörden haben das Land wirtschaftlich und landwirtschaftlich ausbluten lassen. Die Industrie wurde zu Kriegszwecken verstaatlicht. Die Bauernschaft war gezwungen, Ackerbau und Viehzucht aufzugeben. Zehntausende Moldawier in Rumänien wurden als Arbeiter nach Deutschland umgesiedelt. Ebenso waren die Menschen im besetzten Gebiet gezwungen, ohne Bezahlung zu arbeiten und die während des Krieges zerstörten Straßen und Infrastrukturen wiederaufzubauen. Historisch gesehen war Bessarabien die Heimat vieler Juden und Roma. Die Rumänen errichteten Konzentrationslager und Ghettos. Es gab Massenhinrichtungen. Die sowjetischen Truppen befreiten Moldawien schließlich 1944.

Rumänen treiben jüdische Partisanen und ihre Familien zusammen Bundesarchiv Bundesarchiv

Mittagessen im Ghetto von Chișinău Bundesarchiv Bundesarchiv

Das Siegesbanner wird über dem befreiten Chișinău gehisst, 1944 TASS TASS

Weinbaugebiet

Nach dem Krieg lag Moldawien in Trümmern. Die Infrastruktur wurde zerstört, und Krankheiten waren aus Mangel an Medikamenten weit verbreitet, ganz zu schweigen von Massenarbeitslosigkeit und Hungersnot. Die Sowjetregierung stellte beträchtliche Mittel zur Verfügung, um Industrie und Landwirtschaft wiederaufzubauen. Ausrüstung und Rohstoffe wurden importiert.

Moldawiens führende Industrie war und ist der Weinbau. Wein aus Moldawien war in der gesamten Sowjetunion bekannt und beliebt. Dank des warmen Klimas konnten große Mengen an Obst, Gemüse und Beeren sowie Sonnenblumen, Zuckerrüben, Tabak und andere Industriepflanzen angebaut werden.

In den 1950er Jahren wurde das leistungsstarke Wasserkraftwerk Dubasari am Fluss Dnister gebaut. Die Nähindustrie wurde ebenso entwickelt wie die Herstellung von Kühlschränken.

Weinlese in einem moldawischen Dorf, 1982 J. Lisunow/Sputnik J. Lisunow/Sputnik

Tomaten in der Konservenfabrik Tiraspol am 1. Mai 1953 Jakow Rjumkin/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Imker Anton Lupultschuk vor Bienenstöcken auf der Majak-Kollektivfarm im Bezirk Dondjuschanski. Moldawische SSR, 1975 I. Kibsij/Sputnik I. Kibsij/Sputnik

Nähfabrik „40 Jahre Komsomol“, 1964 Wsewolod Tarasewitsch/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Chișinău Kühlschrankanlage, 1970 Jefim Draischner/TASS Jefim Draischner/TASS

Wasserkraftwerk Dubasari, 1980 W. Sedatschew/Sputnik W. Sedatschew/Sputnik

Bilder vom sowjetischen Leben

Die Friedenszeit brachte die üblichen sowjetischen Traditionen mit sich: Feierlichkeiten zum 1. Mai, Pionierprozessionen und nationale Feste.

Siegesfeier auf dem Siegesplatz in Chișinău, 1976 I. Kibsij/Sputnik I. Kibsij/Sputnik

Öffentliche Zusammenkunft in Tiraspol, 1964 Wsewolod Tarasewitsch/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Die moldawische Sängerin Olga Sorokina mit Freunden in ihrer Wohnung in Chișinău, 1968 Alexander Makarow/Sputnik Alexander Makarow/Sputnik

Denkmal für die Befreier von Chișinău von den Nazis, 1974 Igor Winogradow/Sputnik Igor Winogradow/Sputnik

A.S. Puschkin-Theater in der Lenin Allee, Chișinău, 1960er Jahre Jefim Draischner/TASS Jefim Draischner/TASS

Akademie der Wissenschaften der Moldawischen SSR in Chișinău, 1966 Jefim Draischner/TASS Jefim Draischner/TASS

Bahnhof und Platz in Chișinău, 1967 Naum Granowski/TASS Naum Granowski/TASS

Moskowa Kino in Chișinău, 1968 Jefim Draischner/TASS Jefim Draischner/TASS

Intourist-Hotel und Restaurant im Bau an der Lenin Allee in Chișinău, 1974 Boris Kawaschkin/Sputnik Boris Kawaschkin/Sputnik

Bibliothek in Tiraspol, 1964 Wsewolod Tarasewitsch/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Zentrales Telegraphengebäude in Chișinău, 1972 B. Kruzko/Sputnik B. Kruzko/Sputnik

Arbeiter der Bekleidungsfabrik an einem Sonntag, 1975 Eduard Ettinger/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Postgebäude in Chișinău, 1972 B. Kruzko/Sputnik B. Kruzko/Sputnik

Zahnarzt spielen. Kindergarten, 1985 Georgi Rosow/МАММ/MDF/russiainphoto.ru

Parade in Tiraspol, 1964 Wsewolod Tarasewitsch/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Gesichter von Moldawien

Der Großteil der Bevölkerung bestand aus Moldawiern, Ukrainern und Russen. Aber historisch gesehen hatte die Region eine große Gemeinde von Gagausen (Turkvolk) sowie viele Juden, Bulgaren und Roma. Menschen aus der ganzen UdSSR zog es wegen des milden Klimas und der Arbeitsmöglichkeiten nach Moldawien. Es war auch ein Anziehungspunkt für Touristen.

Schweißerin, 1950er Jahre Wsewolod Tarasewitsch/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Schafherde, 1989 I. Senin/Sputnik I. Senin/Sputnik

Weinlese in der Moldawischen SSR, 1972 B. Kruzko/Sputnik B. Kruzko/Sputnik

Moldawisches Hüttenwerk in der Stadt Rîbnița. Galina Frolowa, leitende Kontrolleurin der Stahlerzeugungsabteilung, 1987 I. Senin/Sputnik I. Senin/Sputnik

Moldawische SSR. Schulabschlussfeierlichkeiten im Dorf Berdar, Distrikt Kotowski, 1986 I. Senin/Sputnik I. Senin/Sputnik

Moldawische SSR. Spinnerin aus dem Dorf Butuceni in der Nähe des historisch-archäologischen Komplexes Alt-Orhei, 1985 Alexander Graschtschenkow/Sputnik Alexander Graschtschenkow/Sputnik

Mitglieder des Volkstanzensembles Moldawanesca, 1975 Boris Kawaschkin/Sputnik Boris Kawaschkin/Sputnik

Olga Grigorenko, Arbeiterin der Kolchose „Lenins Vermächtnis“, auf einem Sonnenblumenfeld, 1966 Fred Grinberg/Sputnik Fred Grinberg/Sputnik

Sofia Rotaru, eine in der UdSSR berühmte (und bis heute beliebte) ethnische moldawische Sängerin, 1974 B. Krischtul/Sputnik B. Krischtul/Sputnik

