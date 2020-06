Das Leben in der sowjetischen Ukraine (FOTOS)

Das Hotel Ukraina ist einer der berühmten stalinistischen Wolkenkratzer in Moskau. Das Hotel wurde erst nach Stalins Tod fertiggestellt. Den Namen „Ukraina“ wählte sein Nachfolger Nikita Chruschtschow aus. Der Grund war einfach: Chruschtschow hatte fast sein ganzes Leben in der Ukraine verbracht und dort zunächst als Vorsitzender des Ministerrates und dann als Erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei gedient. Er war ein leidenschaftlicher Förderer der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den „brüderlichen Völkern“ Russlands und der Ukraine. Eine seiner ersten Entscheidungen als Generalsekretär war es außerdem, der Ukraine 1954 die Krim zu geben (was damals de facto kaum einen Unterschied machte).

Ansicht Hotel Ukraina in Moskau Iwan Denisenko/Sputnik Iwan Denisenko/Sputnik

Russland und die Ukraine waren jahrhundertelang vereint, daher werden Russen und Ukrainer oft als Brudervolk bezeichnet. In der „Geschichte vergangener Jahre“, einer alten Chronik, wird Kiew „die Mutter russischer Städte“ genannt. Dieser Ausdruck findet noch heute Verwendung.

1954 feierte die UdSSR den „300. Jahrestag der Wiedervereinigung der Ukraine und Russlands“ - ein Ereignis, das 1654 stattfand, als der Hetman (Hauptmann) der Kosaken-Armee Saporoschje, Bohdan Chmelnizkij, sich in die Dienste von Zar Alexei Michailowitsch Romanow stellte. Alexei war der Vater von Peter dem Großen.

Gala Konzert zum „300. Geburtstag der Wiedervereinigung der Ukraine mit Russland“, Kiew, 1954 Jewgeni Chaldei/МАММ/МDF Jewgeni Chaldei/МАММ/МDF

Viele Jahre lang war die Region, die Teil des Russischen Reiches wurde, als Malorossija (Kleines Russland) bekannt. Nach der Revolution von 1917 erlangte die Ukraine Autonomie und trat der UdSSR als eigenständige Republik bei. 1991 wurde sie ein unabhängiger Staat.

Architektur und Städte

In vielen ukrainischen Städten können Sie alle Merkmale der typischen sowjetischen Architektur sehen: Gebäude im stalinistischen Stil, die flachen, „Chruschtschowkas“ genannten, Wohnblöcke und Lenin-Denkmäler, von denen jedoch viele im Rahmen der „Entsowjetisierung“ abgebaut wurden.

Dennoch überraschte das Land Besucher durch seine Vielfalt. Auf der Krim stehen bis heute kaiserliche Sommerpaläste, die als Pionierlager und Gästehäuser genutzt wurden. Die Westukraine war ein Relikt des alten Europas. Wann immer eine europäische Kulisse für einen sowjetischen Film benötigt wurde, stand Lwiw, Lemberg, ganz oben auf der Liste. Und Odessa wurde von Europäern gebaut, eine Art südliches St. Petersburg.

Chreschtschatyk, Kiewer Hauptstraße, 1979 Wladimir Samochozkij/TASS Wladimir Samochozkij/TASS

Brücke über den Dnepr, Kiew, 1965 Walentin Kunow/TASS Walentin Kunow/TASS

Straßen in Dnjepropetrowsk, 1970 Wladimir Arsirij/Sputnik Wladimir Arsirij/Sputnik

Akademisches nationales Theater für Oper und Ballett Odessa, 1969 G. Kostenko/Sputnik G. Kostenko/Sputnik

Pionierpalast, Sewastopol, 1970 G. Kostenko/Sputnik G. Kostenko/Sputnik

Pioniere auf einem Ausflug zum Woronzow Palast, Krim, 1970 Ettinger/Sputnik Ettinger/Sputnik

Schloss Schwalbennest, Krim, 1968 Konstantin Dudtschenko/TASS Konstantin Dudtschenko/TASS

Lwiw, 1970 B. Krischtul/Sputnik B. Krischtul/Sputnik

Brotkorb

Die Ukraine ist eine Region der Schwarzerde, die sehr gut für die Landwirtschaft genutzt werden kann. In Kombination mit dem milden Klima eignet sie sich hervorragend für den Anbau von Getreide und aller Arten von Früchten wie Trauben, Wassermelonen usw.

Sowjetbürger, die in rauerem Klima lebten, waren neidisch. Wer Verwandte in der Ukraine hatte, erhielt oft Päckchen mit saftigen Aprikosen oder Melonen. Die Ukraine produzierte Mehl, Brot, Milchprodukte sowie frisches Obst und Gemüse für die gesamte Sowjetunion. Das Land war und ist auch im Weinbau stark. Die Produktion von Zucker aus Rüben war ein weiterer wichtiger Bestandteil des landwirtschaftlichen Komplexes.

Obst- und Gemüseverkäufer in einer Straße von Jewpatorija, Krim, 1979 Schkolny/Sputnik Schkolny/Sputnik

Straßenhandel in Charkow, 1958–59 Wsewolod Tarasewitsch/MAMM/MDF Wsewolod Tarasewitsch/MAMM/MDF

Weinlese auf der Krim, 1970 A. Giwental/Sputnik A. Giwental/Sputnik

Ernte im Kollektiv, Region Tscherkassy, 1935 Georgi Petrussow/Sputnik Georgi Petrussow/Sputnik

In den Jahren 1932 bis 1933 kam es in der Ukraine zu einer verheerenden Hungersnot, bei der unterschiedlichen Schätzungen zufolge zwei bis sieben Millionen Menschen ums Leben kamen. Dies war auf Ernteausfälle und die Beschlagnahme von Nahrungsmitteln durch die Behörden zurückzuführen.

Dieses Ereignis, bekannt als Holodomor, wird von russischen und ukrainischen Historikern und Politikern sehr unterschiedlich bewertet. Die moderne Ukraine betrachtet die Aktionen der Sowjetregierung als Völkermord an den Ukrainern. Russland beruft sich darauf, dass es solche Aktionen und Hungersnöte auch anderswo in der Sowjetunion gegeben habe. Lesen Sie hier mehr über die Hungersnot in der UdSSR.

Gesundheitstourismus

Die Ukraine hatte alles zu bieten, was es für einen erholsamen Urlaub brauchte. An der Schwarzmeerküste auf der Krim, in Cherson und in Odessa wimmelte es von Sanatorien und Resorts. Auf der Krim konnte man Bergwandern und in den Karpaten sogar Skifahren.

Ukraina-Sanatorium, Krim, 1959 Max Alpert/Archiv von Alexander Odinokow Max Alpert/Archiv von Alexander Odinokow

Jalta Strand, 1969 Ettinger/Sputnik Ettinger/Sputnik

Erholungszentrum Rodniki im Schwarzmeer-Schiffbauwerk am Ufer des Südlichen Bug, 1974 Juri Somow/Sputnik Juri Somow/Sputnik

Die Südküste der Krim, 1981 Alexei Buschkin/Sputnik Alexei Buschkin/Sputnik

Bau von Ferienhäusern für Touristen in den Karpaten, Region Iwano-Frankiwsk, 1970 Wladimir Perwenzew/Sputnik Wladimir Perwenzew/Sputnik

An der Front

Während des Zweiten Weltkriegs war die Ukraine Schauplatz vieler entscheidender Schlachten. In den Jahren 1941 bis 1942 besetzten die deutschen Truppen dort fast alles. Juden wurden gezwungen, in Ghettos zu leben und massenhaft hingerichtet. Babi Jar ist der Name einer berüchtigten Schlucht bei Kiew, in der mehr als 100.000 Menschen erschossen wurden.

In den Jahren 1943 bis 1944 befreite die sowjetische Armee die gesamte Ukraine. Der Schaden war jedoch gewaltig - unzählige Dörfer waren niedergebrannt, Städte zerstört.

Babi Jar, 1943 Arkadij Schaichet/Private Sammlung Arkadij Schaichet/Private Sammlung

„Der Feind hat unser Geburtshaus niedergebrannt“, Ukraine am linken Ufer, 1943 Aron Samskij/MAMM/MDF

„Her mit Kiew“, Überquerung des Dnepr, 1943 Arkadij Schaichet/MAMM/MDF Arkadij Schaichet/MAMM/MDF

Odessa in den ersten Tagen nach der Befreiung, 1944 Dmitri Baltermanz/MAMM/MDF

Industrie

Bergbau, Energie, Ingenieurwesen, Metallurgie ... Dies sind nur einige der Industrien, die in der sowjetischen Ukraine florierten. Die Bauarbeiten in der gesamten Republik gingen rasant voran. Fabriken und Minen waren voll ausgelastet.

Saporoshez-Autos vom Automobilhersteller Saporoschje, 1970 Wladimir Akimow/Sputnik Wladimir Akimow/Sputnik

Sowjetischer LAZ-697 Bus aus dem Werk Lwiw, 1970 Runow/Sputnik Runow/Sputnik

Hafen Odessa, 1958 Walentin Chuchlajew/Archiv von Walentin Chuchlajew Walentin Chuchlajew/Archiv von Walentin Chuchlajew

Traktorwerk in Charkow, 1958-59 Wsewolod Tarasewitsch/MAMM/MDF

Saporoschstal Stahlwerk, 1974 Max Alpert/Sputnik Max Alpert/Sputnik

Schweißen von Statoren im Turbogeneratorwerk Charkow, 1958–59 Wsewolod Tarasewitsch/MAMM/MDF

Bergleute in der Gwardeiskaja-Mine, Krywyj Rih, 1970 Wladimir Akimow/Sputnik Wladimir Akimow/Sputnik

Tschernobyl

Eines der tragischsten Ereignisse der sowjetischen Ukraine war zweifellos die Katastrophe von Tschernobyl von 1986. Ein Kernreaktor explodierte. Eine große Menge radioaktiver Strahlung trat aus.

Die Tragödie wurde noch größer, weil die Behörden es versäumten, die Anwohner und Bewohner in nahegelegenen Regionen zu informieren. Viele von ihnen litten und starben in der Folge an der Strahlenkrankheit.

Radioaktivitätsmessung aus einem Hubschrauber heraus, 1986 Wladimir Wjatkin/MAMM/MDF Wladimir Wjatkin/MAMM/MDF

Das Leben, schlicht und einfach

Diese Fotos zeigen den Alltag in der sowjetischen Ukraine, einschließlich der Feierlichkeiten zum Ersten Mai. Zu sehen sind eine typisch sowjetische Inneneinrichtung, damalige Mode sowie bunt bestickte Trachten.

Kindergarten Nr. 1 des Arsenal-Werks im Bezirk Petschersk, Kiew, 1953 Nikita Koslowski/MAMM/MDF

Maifest in Charkow, 1974 Wassili Gorodow/Fotos von russiainphoto.ru-Nutzern Wassili Gorodow/Fotos von russiainphoto.ru-Nutzern

Vorarbeiter mit Familie, Odessa, 1971 Svet/Sputnik Svet/Sputnik

Touristen auf der Potjomkin-Treppe, Odessa, 1968 Scharypow-Afanassjew-Archiv Scharypow-Afanassjew-Archiv

Jugendliche in der Westukraine, 1940 Iwan Schagin/MAMM/MDF Iwan Schagin/MAMM/MDF

Fischhandel auf einem Markt in Odessa, 1970 Alexander Makarow/Sputnik Alexander Makarow/Sputnik

Touristen auf dem Deck eines Schiffes auf der Donau, 1969 Jakow Berliner/Sputnik Jakow Berliner/Sputnik

Auf einer Straße in Odessa, 1970 Alexander Makarow/Sputnik Alexander Makarow/Sputnik

