Russlands älteste Stadt: Sieben Fakten über Kertsch

1 Heimat von Mammuts und Neandertalern

Taurida-Höhle, in der prähistorische Überreste gefunden wurden Вахру (CC BY-SA 4.0) Вахру (CC BY-SA 4.0)

Nur an wenigen Orten in Russland kann man die Überreste prähistorischen Ursprungs noch heute sehen. Aber in Kertsch haben Archäologen Fossilien aus der Altsteinzeit gefunden, von denen einige 100.000 Jahre alt sind. Außerdem entdeckten sie die Überreste von Steinwerkzeugen, was darauf hindeutet, dass Neandertaler in der Region lebten. Ein Mammutzahn gehörte ebenfalls zu den Funden.

2 Von den alten Griechen gegründet

Ruinen von Panticapaeum Legion Media Legion Media

Die erste Siedlung entstand hier in den Jahren 610-590 v. Chr., als Griechen aus der Region Caria (der heutigen Türkei) die Stadt Panticapaeum gründeten. Wissenschaftler glauben, dass es eine ziemlich große griechische Kolonie mit einer dem Apollo gewidmeten Akropolis war. Im 5. Jahrhundert v. Chr. wurde die Stadt die Hauptstadt des hellenistischen bosporanischen Königreichs und später eine römische Kolonie. Die Ruinen von Panticapaeum sind bis heute erhalten.

Um die Stadt herum wurden eine Nekropole und mehrere Hügel mit den Gräbern der skythischen Könige errichtet, denen die Griechen anvertrauten, ihre Kolonie zu regieren. Im 19. Jahrhundert fanden Archäologen in den Gräbern eine riesige Menge an skythischem Gold, das heute in den größten Museen Russlands und Europas ausgestellt ist.

3 Byzantinische Basilika steht noch

Die byzantinische Kathedrale des hl. Johannes des Täufers Sergey Ashmarin (CC BY-SA 3.0) Sergey Ashmarin (CC BY-SA 3.0)

Im 7. Jahrhundert n. Chr. wurde die Krim ein Teil des Byzantinischen Reiches . Kaiser Justinian I. baute neue Städte auf der Halbinsel. Panticapaeum wurde in Bosporus umbenannt und in seinem früheren Glanz wiederhergestellt. Die byzantinische Kathedrale des hl. Johannes des Täufers ist aus dieser Zeit erhalten, eine der ältesten Kultstätten Russlands. Wissenschaftler streiten sich über das Entstehungsdatum. Der Bau begann zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert und dauerte bis ins 19. Jahrhundert.

4 Benannt von alten russischen Stämmen

Nach der Schwächung des Byzantinischen Reiches ging die Kontrolle über die Stadt auf verschiedene Stämme und Khanate über. Im 9. Jahrhundert wurde die Halbinsel Kertsch kurzzeitig von Fürsten aus dem alten Russland besetzt, die Handelsbeziehungen zur damaligen Hauptstadt Kiew herstellten. Und während die nomadischen Khasaren die Stadt Karsha nannten (was „anderes Ufer“ bedeutet), änderten die Russen sie später in Kortschew, was mit der Zeit zu Kortsch oder Kertsch verkürzt wurde.

5 Von der Goldenen Horde, Genua und den Osmanen regiert

Jenikale-Festung Aleksander Kaasik (CC BY-SA 4.0) Aleksander Kaasik (CC BY-SA 4.0)

Ab dem Ende des 13. Jahrhunderts herrschte die Goldene Horde über die Krim. Als dieser riesige Staat schließlich zersplitterte, tauchte das Krim-Khanat aus den Überresten auf.

Im 14. Jahrhundert wurden Kertsch und das benachbarte Feodosia Kolonien der Republik Genua. Kaufleute aus Genua zahlten Steuern an das Khanat. Dank Fischerei und Handel wurde es zur einer aufstrebenden Hafenstadt.

Im späten 15. Jahrhundert eroberte das Osmanische Reich alle genuesischen Kolonien, gefolgt vom gesamten Krim-Khanat. Als die Türken im frühen 18. Jahrhundert begannen, die wachsende militärische Macht des russischen Reiches zu fürchten, bauten sie die Jenikale-Festung, die bis heute in Kertsch steht.

6 Eines der beliebtesten Urlaubsorte auf der Krim

Ein Strand in Kertsch Legion Media Legion Media

Kertsch hat eine große Anzahl von Stränden, von denen viele sandig sind, was auf der felsigen Krim selten ist. Und wenn es ums Sonnenbaden geht, haben Sie die Wahl zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer. Letzteres ist ziemlich flach, daher ist es ein guter Ort für Kinder. Kertsch hat viele Hotels und viele Privathäuser zu bieten.

Tschokraksee Alexey Malgavko/Sputnik Alexey Malgavko/Sputnik

Außerdem befindet sich hier das Tal der Schlammvulkane. Die Bulganak-Schlammvulkane nördlich von Kertsch bestehen aus einem Tal mit sieben Kratern, die therapeutischen Schlamm enthalten. In der Nähe liegt der salzige Tschokraksee, der ebenfalls reich an Heilschlamm ist.

7 Verbunden durch die längste Brücke in Russland

Rosavtodor (CC BY 4.0) Rosavtodor (CC BY 4.0)

Bevor die Brücke gebaut wurde, war die Fahrt mit der Fähre die einzige Möglichkeit, vom russischen Festland auf die Krim zu gelangen. In der Sommersaison konnte die Wartezeit häufig 24 Stunden oder mehr betragen. Nach dem Bau der Kertsch- (oder Krim-) Brücke über die Meerenge, die die Stadt mit Taman in der Region Krasnodar verbindet, reduzierte sich die Überfahrtszeit auf 40 Minuten. Mit einer Länge von 19 Kilometern ist es die längste Brücke in Russland und eine der längsten in Europa.

