Sowjetische Aktfotografie: Wer war in der UdSSR nackt und warum?

Die sexuelle Revolution in der neugeborenen Sowjetunion, die bald nach den Ereignissen im Oktober 1917 folgte, manifestierte Freiheit in allem. Schüchternheit gegenüber dem eigenen Körper wurde als Relikt der bürgerlichen Kultur wahrgenommen. Fast jeder fing an, sich auszuziehen, und Aktfotografie wurde zu einem beliebten Genre.

In jenen Tagen war Nudismus eine Neuheit für die UdSSR. Sonnenbaden und Schwimmen waren gut für die Gesundheit (und sowjetische Bürger mussten gesund sein!). Nach einem anstrengenden Arbeitstag wurden Kollektivbauern und Arbeiter ermutigt, zum nächsten See oder Fluss zu gehen, um ein Bad zu nehmen. In den 1920er Jahren tauchte sogar die radikale Organisation „Weg mit der Schande!“ auf, die glaubte, dass eine echte Gleichstellung der Geschlechter nur auf natürliche Weise erreicht werden könne.

Menschen an einem FKK-Strand, 1928. Leonoro Karel/russiainphoto.ru user archive

Die Muse des Dichters Wladimir Majakowski, Lilja Brik, in einem durchsichtigen Kleid, 1924. Alexander Rodchenko/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

1920er Jahre Alexander Grinberg/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Sonnenbaden auf der Krim, 1933. Leonoro Karel russiainphoto.ru user archive

Nackte Arbeiter und Kollektivbauern an einem Strand auf der Krim, 1931. Leonoro Karel/russiainphoto.ru user archive

Nackte Arbeiterinnen einer Fabrik mit ihren Kindern im Urlaub auf der Krim, 1932. Leonoro Karel russiainphoto.ru user archive

Arbeiter einer Fabrik im Urlaub auf der Krim, 1932. Leonoro Karel russiainphoto.ru user archive

Frauenstrand auf der Krim, 1934. Leonoro Karel russiainphoto.ru user archive

Kollektivbäuerinnen sonnen sich nach dem Arbeitstag an einem Strand auf der Krim, 1931 Leonoro Karel russiainphoto.ru user archive

Urlauber am Strand des Kubutsch-Sanatoriums auf der Krim, 1932. Leonoro Karel russiainphoto.ru user archive

Komsomol-Mitglieder der Standardbeton-Fabrik baden in der Moskwa, 1940 Leonoro Karel russiainphoto.ru user archive

Nackte Urlauber an einem Strand in der Nähe von Sotschi, 1940. Leonoro Karel russiainphoto.ru user archive

