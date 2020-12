Strenge Regeln: War der Besitz von US-Dollars in der UdSSR illegal?

Das sowjetische Volk war mit dem Dollarzeichen sehr vertraut - es war oft in sowjetischen Magazinen in Cartoons zu finden, die den Westen, den „kapitalistischen Feind“, lächerlich machten. Aber wussten sie auch, wie ein Dollarschein aussah? Die meisten von ihnen hatten keine Ahnung. Denn vor dem Zusammenbruch der UdSSR hatten viele Menschen noch nie einen Dollar in den Händen gehalten (es gab sogar Fälle, in denen Betrüger rote Dollarnoten auf dem Schwarzmarkt verkauften und den Käufern weismachen konnten, rote Dollars hätten im Ausland einen besseren Wechselkurs).

In der UdSSR gab es sehr strenge Regeln für den Kauf von Fremdwährungen. Ein Verstoß dagegen konnte schwere Strafen bis zur Todesstrafe nach sich ziehen.

Allgemeine Regeln

Erstens hatte der Staat ein Monopol auf alle Devisentransaktionen. Zweitens hatten durchschnittliche Sowjetbürger fast ausschließlich mit Rubel zu tun. Nur wenn die Behörden ihnen eine kurzfristige Auslandsreise erlaubten, konnten sie Rubel gegen eine Fremdwährung eintauschen. Devisentransaktionen konnten nur in einer Filiale der Wneschtorgbank (der Außenhandelsbank der UdSSR) und vor Mittag durchgeführt werden. Die Kunden durften die Bank in kleinen Gruppen betreten. Am Eingang überprüften zwei Polizisten, ob sie die Erlaubnis hatten, ins Ausland zu reisen.

Jakow Berliner/Sputnik Jakow Berliner/Sputnik

Bei der Rückkehr in die Sowjetunion (nachdem alle Fremdwährungen beim Zoll angezeigt worden waren) musste eine Person diese innerhalb weniger Tage dem Staat übergeben. Im Gegenzug wurden ihnen spezielle Zertifikate ausgestellt, die in einer Filiale von „Berjoska“ gegen Ware eingetauscht werden konnten. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Läden mit leeren Regalen und Mangel an allem waren die „Berjoska-Läden“ gut bestückt. Es gab jedoch nur für sehr wenige Menschen solche „Berjozka“-Zertifikate. In der Regel handelte es sich dabei um Diplomaten, Mitglieder der „Elite“ der Partei, Sportler oder Schauspieler.

In einem „Berjoska“-Laden Boris Lossin/Sputnik Boris Lossin/Sputnik

Dieses Verfahren galt jedoch nur für Geld, das innerhalb der Sowjetunion getauscht wurde. Für im Ausland verdiente Fremdwährung gab es ein anderes Verfahren. Die Person, die das Geld in der Fremdwährung verdient hatte, musste es dem Staat übergeben, der sich einen Teil davon nahm und den Rest auf ein Bankkonto im Namen der Person einzahlte. Bargeld von diesem Konto konnte nur bei späteren Auslandsreisen abgehoben werden. Um Geld ins Ausland zu überweisen und bei einer ausländischen Bank einzulösen, war ebenfalls eine Sondergenehmigung des Staates erforderlich.

In einem „Berjoska“-Laden Wladimir Zelik/Sputnik Wladimir Zelik/Sputnik

Alle diese Regeln galten nicht für Ausländer, die ihre Dollars in „Berjoska“-Läden ausgeben oder zum offiziellen Kurs in Rubel umtauschen konnten.

Propaganda-Stunt

Selbst wenn eine Person die offizielle Erlaubnis hatte, Rubel gegen Dollar zu tauschen, gab es eine Begrenzung für den Tausch-Betrag: offiziell nicht mehr als 30 Rubel. Mit 67 Kopeken pro Dollar war der offizielle Wechselkurs ungerechtfertigt niedrig. Paradoxerweise veröffentlichte die offizielle Zeitung „Iswestija“ jeden Monat den Rubel-Wechselkurs. Dort konnte jeder Sowjetbürger lesen, dass beispielsweise im September 1978 100 US-Dollar 67,10 Rubel kosten würden, 100 französische Franken 15,42 Rubel und 100 Mark 33,76 Rubel.

A. Babuschkin/TASS A. Babuschkin/TASS

Bei diesen Wechselkursen sollte der Leser nur eine Schlussfolgerung ziehen können: Der sowjetische Rubel war die stärkste Währung der Welt. Die Veröffentlichung dieser Zahlen verfolgte ein einziges Ziel, nämlich Propaganda. Der reale Marktwert des russischen Rubels war tatsächlich sehr viel niedriger.

Gefängnis oder Tod

Das sowjetische Volk wurde 1927 von Fremdwährungen „abgeschnitten“, als die Bolschewiki den privaten Devisenmarkt verboten. Zehn Jahre später wurde Artikel 25 in das sowjetische Strafgesetzbuch aufgenommen, der Devisentransaktionen mit Verrat gleichsetzte. Josef Stalin erklärte das sowjetische Verbot des Dollars: „Wenn ein sozialistisches Land seine Währung an eine kapitalistische Währung bindet, kann dieses sozialistische Land ein unabhängiges und stabiles Finanz- und Wirtschaftssystem vergessen.“

Der illegale Handel mit Fremdwährungen wurde mit bis zu acht Jahren Gefängnis bestraft. Unter Nikita Chruschtschow wurde 1961 Artikel 88 in das Strafgesetzbuch aufgenommen, der eine Strafe von drei Jahren Gefängnis bis zur Todesstrafe (Hinrichtung durch Erschießen) vorsah, wenn der Handel mit besonders großen Mengen erfolgte.

Alexander Schogin/TASS Alexander Schogin/TASS

Dieses harte Vorgehen gegen Devisenhändler war eine Reaktion auf einen florierenden Schwarzmarkt, der trotz aller offiziellen Verbote sehr aktiv war. Dort wurde der reale Wechselkurs des sowjetischen Rubels zum US-Dollar festgelegt, und es waren nicht 67 Kopeken, sondern acht bis zehn Rubel pro Dollar.

Schwarzmarkthändler kauften Dollars von ausländischen Touristen. Sie warteten in Hotels auf sie. Die Ausländer erklärten sich bereit, ihre Dollars an die Händler zu verkaufen, da diese ihnen das Fünf- bis Sechsfache des Betrags zahlten, den sie von einer sowjetischen Bank zum offiziellen Kurs erhalten würden.

Das Verbot des Umlaufs von Fremdwährungen und die Todesstrafe für Devisengeschäfte blieb in Russland bis 1994 in Kraft. Die Behörden begannen jedoch bereits zuvor, Verstöße immer öfter zu ignorieren.

