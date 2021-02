Spionage oder nicht: 1977 stand die US-Botschaft in Moskau in Flammen

Malcolm Toon, Jimmy Carters Wahl für den so wichtigen Posten des US-Botschafters in der Sowjetunion, vergnügte sich bei einem festlichen Abendessen mit Krawatte in der Residenz des rumänischen Botschafters in Moskau, als ein bedrohlicher Anruf plötzlich seinen angenehmen Abend unterbrach.

Am anderen Ende war James Schumaker, ein junger Offizier, der erst kürzlich in Moskau angekommen war. „Wir haben hier in ... ein Feuer“, sagte er dem Botschafter.

Dinnerabbruch

Es war der 26. August 1977, und James Schumaker war erst wenige Wochen in Moskau. An diesem ungewöhnlich kühlen, aber klaren Sommerabend entspannte sich Schumaker in seiner Wohnung im Spaso House, der Residenz der US-Botschafter in Russland.

Das Telefon klingelte. Angerufen hatte der stellvertretende Missionschef Jack Matlock und er klang aufgeregt. Er müsse dringend mit dem Botschafter sprechen und wies Schumaker an, diesen ausfindig zu machen. „Bitte beeilen Sie sich, Jim“, drängte Matlock.

Mit Hilfe von Svetlana Aljochina - „unserer schönen blonden Telefonistin“ - fand er Toon.

„Was ist los, Jim?“ sagte Toon.

„Ich weiß es nicht, Herr Botschafter, aber der Stellvertretende Missionschef muss sofort mit Ihnen sprechen.“

Ein weiteres Telefon summte im Spaso House. Es war wieder Matlock.

„Mr. Matlock, ich habe den Botschafter in der anderen Leitung. Was soll ich ihm sagen?“ fragte Schumaker.

Matlock antwortete aufgeregt: „Jim, sag ihm, dass wir hier in ... ein Feuer haben ... . Dann war die Leitung plötzlich tot“, erinnerte sich (eng) Schumaker später.

„Ich habe alles verloren“

Als Botschafter Toon und sein Untergebener, James Schumaker, in der US-Botschaft ein paar Blocks vom Spaso House entfernt ankamen, sahen sie, dass das Gebäude in Flammen stand.

Das Feuer breitete sich schnell aus. Botschafter Toon leitete die Evakuierungsmaßnahmen. Sein Outfit, der Abendanzug, war ziemlich unpassend für diesen Anlass.

Viele der Mitarbeiter der Botschaft unterstützten die Evakuierung, einige befanden sich in einem Schockzustand. Schumaker erinnerte sich an eine Szene, in der Wirtschaftsberater Ken Skoug vor der Botschaft auf und ab ging und immerzu murmelte „Ich habe alles verloren“, als die Flammen aus seinem Bürofenster im achten Stock loderten.

„Lasst es brennen“

Bald kamen die sowjetischen Feuerwehrleute am Brandort an. Immer mehr Feuerwehrautos kamen herbei und die Feuerwehrleute stellten Leitern an das brennende Gebäude.

Da die US-Botschaft als Territorium der USA angesehen wurde, mussten die sowjetischen Feuerwehrleute erst die Erlaubnis des Botschafters bekommen, das Gebäude zu betreten. Der sowjetische Feuerwehrkommandant näherte sich Toon und bat ihn, aufs Dach gehen zu dürfen.

„Lasst es brennen“, antwortete der Botschafter.

„Dies lag daran, dass Toon vermutete, dass einige der professionellen Feuerwehrleute für den KGB arbeiten könnten. Tatsächlich beherbergte die Botschaft eine Menge sensibler Unterlagen und Gegenstände“, so Schumaker in einem späteren Bericht.

Schließlich erhielten die sowjetischen Feuerwehrleute noch Zugang zu den oberen Stockwerken der Botschaft, wurden dabei aber von US-Militäroffizieren begleitet.

Als die Feuerwehrleute und die Beamten sich durch das Gebäude arbeiteten, stellten sie fest, dass einige Mitarbeiter der Evakuierungsaufforderung nicht nachgekommen waren.

„CIA-Stationschef Gus Hathaway bewachte sein Büro, gekleidet in einem Regenmantel und bewaffnet mit einem Revolver vom Kaliber 38. Als Gus den Befehl des Botschafters hörte, gab er „eine ziemlich undiplomatische Antwort“. […] Botschafter Toon war nicht glücklich, aber er konnte nichts tun und Gus blieb zurück. „Gus war wie Toon ein Veteran des Zweiten Weltkriegs und kannte seine Pflicht“, schrieb Schumaker.

Glücklicherweise starb niemand bei dem Brand. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt. Die US-amerikanischen Diplomaten blieben bei der Überzeugung, dass der KGB Agenten mit den Feuerwehrleuten eingeschleust hatte. Sie behaupteten, diese hätten Verschlusssachen durchgesehen, einige der Safes geöffnet und einiges in der Botschaft durcheinandergebracht.

Sowjetische Feuerwehrleute bestritten die Vorwürfe vehement. General Wiktor Sokolow, der zu dieser Zeit stellvertretender Leiter der Feuerwehr im Innenministerium der UdSSR war, sagte, er habe keine Tschekisten - Agenten der Geheimpolizei – eingesetzt. Die Amerikaner glaubten ihm jedoch nicht.

