Wie russische Diplomaten in Moskau ein Leben retteten

Hätten die Mitarbeiter des russischen Außernministeriums in Moskau nicht geistesgegenwärtig reagiert, hätten Krähen diese hübsche Eule wohl getötet.

Am 14. Dezember hat es einen buchstäblich tierischen Zwischenfall im russischen Außenministerium in Moskau gegeben, wie Pressesprecherin Maria Sacharowa später in ihrem Facebook-Profil mitteilte.

„Heute Morgen haben einige (Diplomaten im Hauptgebäude des Außenministeriums in Moskau – Anm. d. Red.) eine Eule in der Nähe des Ministeriumgebäudes gefunden“, schrieb sie. Das Tier sei immer wieder von Krähen angegriffen worden, aber die Eule habe sich nicht gerührt. Offensichtlich hatte sie sich einen Flügel gebrochen.

Darum nahmen sich die Diplomaten ein Herz und retteten das hilflose und verstörte Tier vom Baum. Sie bauten ihm ein provisorisches Nest aus Kartons und Decken. Mitarbeiter des Moskauer Naturamtes brachten den Vogel dann zu einem Tierarzt. „Wir werden ein Auge auf die Eule haben“, versprach Sacharowa noch.

