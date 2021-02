Wie ist der russische Militärgruß entstanden?

In den Streitkräften der Russischen Föderation wird der militärische Handgruß mit der Handfläche nach unten und nur bei bedecktem Kopf ausgeführt. Was ist sonst noch besonders am russischen Militärgruß und was ist seine Geschichte?

Im Wesentlichen ist der militärische Gruß ein Zeichen für friedliche Absichten – ein Militär zeigt, dass die rechte Hand offen und frei von jeglicher Waffe ist. Aber warum wird sie zum Kopf erhoben? Hierfür gibt es mehrere Erklärungen. Eine ist, dass in den Zeiten des Rittertums die Ritter das Visier ihres Helms anhoben, um die Person, die sie begrüßten, anzusehen. Eine andere, plausiblere, ist, dass dies eine rudimentäre Geste ist, die anstelle des Anhebens der Kopfbedeckung ausgeführt wird, um Respekt zu zeigen.

Wer oder was wird gegrüßt?

Wichtig an einem militärischen Gruß im Allgemeinen ist, dass nicht eine Person (sei es ein Offizier, ein Unteroffizier oder ein Gefreiter) gegrüßt wird, sondern die Militäruniform. Ein militärischer Gruß ist eine Geste der gegenseitigen Anerkennung und Zugehörigkeit zur gleichen Korporation, ein Symbol des gegenseitigen Respekts der Militärs.

Sergej Schoigu, Verteidigungsminister der Russischen Föderation, während einer Parade zum Tag des Sieges

Aus diesem Grund wird ein militärischer Gruß nur von Personen in Militäruniform und gegenüber anderen Personen in Militäruniform ausgeführt – es sei denn, ein Staatsoberhaupt (und der Chef des Militärs), wie der Präsident, wird gegrüßt. Wenn jedoch z. B. Präsident Wladimir Putin in ziviler Kleidung gegrüßt wird, erwidert er den Gruß nicht, weil er keine Uniform und keine militärische Kopfbedeckung trägt.

In der Armee des mittelalterlichen Russlands wurde nicht gegrüßt – es gab nur wenige bestimmte militärische Ränge, keine gemeinsame Uniform und hochrangige Militärs waren gleichzeitig hochrangige Personen in der Staatshierarchie, also grüßten sie sich mit einer Verbeugung.

Suworows Vermächtnis

Porträt des Grafen Alexander Suworow von Joseph Kreutzinger

Es gibt keine eindeutigen Informationen über den militärischen Gruß im kaiserlichen Russland vor 1765, als der große russische Militärkommandant Alexander Suworow in seinem theoretischen Werk Die Regimentsordnung die Regeln des militärischen Grußes definierte. Demnach sollte die Kopfbedeckung (damals ein Dreispitz), mit der linken Hand des Soldaten abgenommen werden, sechs Schritte bevor er sich einer Person eines höheren Ranges nähert, und solange in der linken Hand gehalten werden, bis der Ältere wieder sechs Schritte entfernt ist.

Der so genannte „Polnische Gruß"

Mit der wachsenden Anzahl von Militärs und der unterschiedlichen Kopfbedeckung (Helme, Tschakos, Mützen usw.) entstand jedoch der Bedarf an einem universellen militärischen Gruß. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde in der kaiserlich-russischen Armee allmählich der so genannte „Polnische Gruß“ (oder „Zweifingergruß“) verwendet. Er wurde mit ausgestrecktem und sich berührendem Mittel- und Zeigefinger ausgeführt, während Ring- und kleiner Finger gebogen sind und vom Daumen berührt werden. Die Spitzen von Mittel- und Zeigefinger berührten den Schirm der Mütze. In Russland sollte der Gruß nur ausgeführt werden, wenn der Kopf mit einer militärischen Kopfbedeckung bedeckt war.

Voller Handgruß

Offiziere des 13. Eriwan-Grenadier-Regiments der russisch-kaiserlichen Armee

Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der „Zweifingergruß“ durch einen Vollhandgruß ersetzt. So wird er im Handbuch für junge Soldaten und Kosaken, das 1887 in St. Petersburg veröffentlicht wurde, beschrieben: „Trifft ein Soldat auf einen Kommandeur, den er grüßen soll, so muss er vier Schritte vor dem Kommandeur die rechte Hand an den unteren Rand seines Hutes legen, so dass die Finger aneinander liegen, die Handfläche leicht nach außen gedreht ist und der Ellbogen sich in Schulterhöhe befindet; gleichzeitig muss er den Kommandeur ansehen und ihm mit den Augen folgen. Wenn der Kommandant einen Schritt an ihm vorbeigegangen ist, kann er die Hand senken.“

Befehlshaber eines hohen Ranges waren im Strammstehen zu grüßen. Zu solchen Befehlshabern und Personen gehörten: alle Mitglieder der kaiserlichen Familie, Generäle, Admiräle, Garnisons- und Regimentskommandeure, Eskadronen, Stabsoffiziere, aber auch Staatsbanner und Standarten (Fahnen), an denen vorbei gegangen wurde. Beim Tragen eines Gewehrs oder eines blanken Säbels sollten die Soldaten die Waffe auf die Schulter legen. Und niemals, unter keinen Umständen, war ein Soldat gezwungen, seine Kopfbedeckung abzunehmen – auch nicht in Anwesenheit des Zaren.

Militärgruß in der UdSSR und der Russischen Föderation

Nikolaus II. besucht die Front im Mai 1915

Die vorgenannten Regeln wurden auch in der Roten Armee der UdSSR weitgehend angewendet. Für den massenhaft durchgeführten Militärgruß (z. B. durch das ganze Regiment in Anwesenheit eines Generals bei einer Parade) wurde folgende Regel eingeführt: Der militärische Gruß mit der ganzen Hand wird vom Befehlshaber der Militäreinheit ausgeführt, während alle Mitglieder dieser Einheit stramm stehen und ihre Augen in die Richtung des hochrangigen Kommandeurs richten.

Die Allgemeine Ordnung des Innendienstes der Streitkräfte der UdSSR (1960) schrieb vor, dass sich alle militärischen Personen mit einem militärischen Gruß begrüßen müssen. Die niedrigeren Ränge grüßen die höheren Ränge zuerst. Das Vergessen oder, schlimmer noch, die Verweigerung des Salutierens galt als Vergehen und wurde geahndet. Auch einige Objekte mussten gegrüßt werden: das Lenin-Mausoleum, das Grab des Unbekannten Soldaten, Massengräber der bei der Verteidigung des Vaterlandes gefallenen Soldaten, alle militärischen Banner und Standarten sowie von Truppen begleitete Trauerzüge.

Juri Gagarin erstattet seinen Flugbericht

Diese Regeln werden immer noch in den Streitkräften der Russischen Föderation angewandt (mit Ausnahme des Salutierens vor dem Lenin-Mausoleum). Derzeit müssen zwei Personen von Militärs gegrüßt werden, auch wenn diese Personen keine Militäruniform tragen – der Präsident der Russischen Föderation und der Ministerpräsident.

Der Kommandeur der Schwarzmeerflotte, Vizeadmiral Igor Osipow, begrüßt den Leiter der Schwarzmeer Nachimow-Hochschule, Konteradmiral Alexander Grinkewitch

Die alte Tradition, den militärischen Gruß nur dann zu erweisen, wenn der Kopf bedeckt ist, ist immer noch erhalten. Ein Soldat muss auch dann den Militärgruß leisten, wenn sein Kopf mit einer Kapuze, einer Strickmütze, einem Helm usw. bedeckt ist. In Fällen, in denen der Kopf nicht bedeckt ist (bei Feldübungen, Ausbildung usw.), wird der Militärgruß durch einfaches Strammstehen erwiesen.

