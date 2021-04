Die älteste Stadt Russlands (FOTOS)

Die Russische Akademie der Wissenschaften datiert die erste Bevölkerung hier aus dem 4. Jahrhundert vor Christus.

Archive photo Archive photo

Und obwohl die Stadt Kertsch kürzlich Anspruch auf den Status als älteste russische Stadt erhoben hat, nachdem die Krim Teil der Russischen Föderation geworden war, bleibt Derbent immer noch eine der ältesten Städte der Welt.

Archive photo Archive photo

Die Stadt liegt am Ufer des Kaspischen Meeres, wo sich die Berge des Großkaukasus zum Wasser hin erstrecken und die Große Kaukasische Passage bilden.

Archive photo Archive photo

In der Region lebten sesshafte Stämme, die von der Landwirtschaft lebten.

Archive photo Archive photo

Das Christentum kam 313 in Derbent auf, als Urnair, der Zar des kaukasischen Albaniens, es als offiziellen Glauben einführte. Derbent, das zu dieser Zeit Teil des alten Staates war, fiel unter den Einfluss der Religion. Dies geschah lange bevor das Christentum eine der anderen Regionen Russlands erreichte.

Archive photo Archive photo

Die Befestigungen, auf die man bei einem Besuch in Derbent stoßen wird, wurden errichtet, um sich über fünf bis sechs Jahrhunderte gegen ständige Angriffe der Nomaden - der Hunnen und Chasaren - zu verteidigen.

Archive photo Archive photo

Die Zitadelle von Naryn-Kala ist Teil der Festung Derbent, die in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Sie ist vergleichbar mit der Chinesischen Mauer.

Archive photo Archive photo

Im 7. Jahrhundert brachten muslimische Araber ihre Religion nach Derbent.

Archive photo Archive photo

Zu Beginn des 8. Jahrhunderts wurde Derbent zum wichtigsten Standbein des kaukasischen Kalifats in der Region.

Archive photo Archive photo

Derbent erlebte seine Blütezeit vom 8. bis zum 13. Jahrhundert, als die antike Stadt zu einer der wichtigsten Städte des Mittelalters wurde.

Archive photo Archive photo

1222 tauchte die Armee Dschingis Khans vor den Stadtmauern auf. Zunächst gelang es der Stadt, die Mongolen abzuwehren. Aber im Jahr 1239 fiel Derbent schließlich.

Archive photo Archive photo

Als der russische Staat allmählich zu einer Macht wurde, mit der man rechnen musste, wuchs sein Interesse an der Stadt. So wie St. Petersburg als Russlands Fenster nach Europa gilt, wurde Derbent als Tor zum Osten angesehen.

Archive photo Archive photo

1722 stieg Peter I. an der Nordküste von Dagestan aus und zog in Richtung Derbent. Der russische Kaiser übernachtete in der Stadt und soll persönlich eine Öffnung in die Wand seiner Kammer gemacht haben, um auf das Meer blicken zu können. Aber wer weiß, ob diese Legende wahr ist ...

Archive photo Archive photo

Derbent sollte erst viel später, 1806, ein Teil Russlands werden. Die Region war für russische Truppen einige Zeit nicht sehr sicher.

Im 19. Jahrhundert wurde die Gegend vom Kaukasuskrieg erschüttert, in dem die Armee des Russischen Reiches für die Annexion der Bergregionen des Nordkaukasus kämpfte.

Archive photo Archive photo

Derbent blieb auch nicht von der Oktoberrevolution und dem anschließenden Bürgerkrieg zwischen der Roten und der Weißen Armee verschont und ebenso wenig vorm Zweiten Weltkrieg.

Heute, in Friedenszeiten, kann jeder Derbent und seine einst uneinnehmbare Zitadelle besuchen, um in die Geschichte der Stadt einzutauchen, von der die Mauern der antiken Stadt erzählen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.