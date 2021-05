Sowjetische Kosmonauten und Religion: Glaubten sie an Gott?

„Ich war im Weltraum, aber Gott bin ich nicht begegnet“, soll Juri Gagarin, der erste Mensch im All, gesagt haben, nachdem er von seiner Meilensteinmission zurückgekehrt war. Die sowjetische Propaganda nutzte dies für ihre Zwecke: Die Wissenschaft sei der Religion überlegen und daher müsse die säkulare sowjetische Gesellschaft im ideologischen Krieg erfolgreich sein.

In Wirklichkeit erwies es sich jedoch als viel schwieriger, den Glauben zu bekämpfen, auch unter den sowjetischen Kosmonauten.

„Ich habe ihn gesehen“

Nachdem Gagarin aus dem Weltraum zurückgekehrt war, besuchte er einen Empfang im Kreml. Dort soll eine humorvolle Interaktion zwischen der neuen Ikone Gagarin und dem sowjetischen Führer Nikita Chruschtschow stattgefunden haben.

Juri Gagarin und Nikita Chruschtschow am Flughafen Wnukowo während seiner Begrüßung in Moskau nach seinem Flug am 14. April 1961. AP AP

Nach der Anekdote, die verschiedenen Quellen zugeschrieben wird, fragte Chruschtschow Gagarin, ob er Gott im Weltraum gesehen habe. „Natürlich habe ich ihn gesehen“, soll Gagarin spöttisch geantwortet haben.

Chruschtschows Antwort war genauso ironisch wie die von Gagarin: „Ich wusste es! Aber erzähle niemandem davon.“

Juri Gagarin. Henri Bureau/Getty Images Henri Bureau/Getty Images

In Wirklichkeit gibt es widersprüchliche Berichte über Gagarins Einstellung zur Religion. Einerseits offenbarte sein Buch, das von Ghostwritern verfasst und unter Gagarins Namen unter dem Titel „Der Weg in den Kosmos“ veröffentlicht wurde, seine Abneigung gegen religiöse Überzeugungen:

„Der bemannte Raumflug war ein schwerer Schlag für die Kirchenmänner. In den Briefen, die an mich gerichtet waren, freute ich mich, Geständnisse zu lesen, in denen sich Gläubige, beeindruckt von den Errungenschaften der Wissenschaft, von Gott abwandten und sich einig waren, dass es keinen Gott gibt und alles, was mit seinem Namen zusammenhängt, Fiktion und Unsinn ist. “

Als ein Journalist in Reykjavík Gagarin - der auf seiner internationalen Tournee war - fragte, ob er vor seiner Mission gebetet habe, antwortete der Kosmonaut leidenschaftlich: „Kommunisten beten niemals zu Gott.“

Einige Quellen behaupten jedoch, der erste Mann im Weltraum sei ein versteckter Gläubiger gewesen, der seine Stellung bei den sowjetischen Behörden nicht gefährden wollte und deshalb nicht zu seiner wahren Meinung gestanden habe.

Andere sowjetische Kosmonauten ließen jedoch keinen Zweifel daran aufkommen, woran sie glaubten.

„Warum ich glaube“

Der sowjetische Kosmonaut Georgi Gretschko wurde während des Zweiten Weltkriegs ein glühender Gläubiger. Er war erst zehn Jahre alt, als Nazideutschland in die Sowjetunion einfiel, aber die Erinnerungen an die Schrecken des Krieges führten ihn zu Gott. Er erklärte dies später folgendermaßen:

„Warum glaube ich? Während des Krieges, nicht unbedingt an der Front, sondern im Hintergrund oder während der Besatzung, wie ich es erlebt habe, gibt es niemanden, auf den man vertrauen kann, außer auf Gott. Und ich kann Ihnen sagen, dass damals fast jeder gläubig war. Weil Menschen leben wollen. Als Junge habe ich geglaubt. Ich glaubte, dass ich geboren wurde, um Kosmonaut zu werden. Und als ich aus Naivität, aus Leidenschaft, aus Dummheit, etwas tat, um von diesem Weg abzukommen, vermutete ich, dass mein Schutzengel mich schwer bestraft hat. Er hat mich zur Verzweiflung getrieben. Und dann hat er mich auf unglaublichste Weise dazu gebracht, auf meinen Weg zurückzukehren“, sagte Gretschko.

Der sowjetische Kosmonaut Georgy Gretschko (Flugingenieur) an Bord des Weltraumkomplexes 'Sojus-26' - 'Saljut-6', 1978. TASS TASS

Während der Sowjetzeit wurde der Glaube vom Staat nicht gebilligt. Kosmonauten - Menschen, die an der Spitze des technologischen Wettlaufs gegen den Westen standen und daher das sowjetische System verkörperten - durchliefen eine strenge Auswahl. Zu dieser Zeit, während der Sowjetherrschaft, wäre es undenkbar gewesen, dass ein bekennender Gläubiger für die exponierte Rolle eines Kosmonauten ausgewählt worden wäre.

Da sich die religiösen Gefühle jedoch als schwer auszurotten erwiesen, haben die Behörden manchmal die persönlichen Überzeugungen der Kosmonauten ignoriert, wenn diese sie nicht öffentlich äußerten.

Ein orthodoxer Priester führt einen Segensdienst vor der Sojus-FG-Rakete im russischen gemieteten Kosmodrom Baikonur in Kasachstan durch. AP AP

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatten einige der zuvor offiziellen Atheisten die Möglichkeit, sich zu öffnen, ohne negative Folgen zu befürchten. Alexei Leonow, der erste Kosmonaut, der einen Weltraumspaziergang durchführte und damit einer der Pioniere des sowjetischen Weltraumprogramms war, äußerte einmal seine Haltung zur Religion:

„Es ist schwierig, ohne Glauben in unserem Geschäft zu sein. Ein Kosmonaut geht

in den Orbit und muss darauf vertrauen, dass alles gut wird. Jetzt, im Gegensatz zur Sowjetzeit, ist es möglich, einen Segen von einem Priester zu erhalten, eine Kirche zu besuchen, und viele tun dies“, wird Leonow zitiert.

Ein orthodoxer Priester segnet die Mitglieder der nächsten Expedition zur Internationalen Raumstation, den US-Astronauten Kevin Ford (links) und die beiden russischen Kosmonauten Oleg Nowitskij (Mitte) und Jewgeni Tarelkin (rechts). AP AP

Die heute unter russischen Kosmonauten allgemein akzeptierte Praxis, Ikonen in den Weltraum mitzunehmen oder ein Raumschiff vor dem Start zu segnen, wäre in der UdSSR ein unvorstellbarer Affront gegen die sowjetische Ideologie gewesen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.