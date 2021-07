GAZ-3105: Das wohl kapitalistischste Auto der UdSSR

Dies war ein einzigartiges Auto für die späte Sowjetunion, aber es wurden nur 50 Einheiten produziert. Das Projekt wurde nach dem Zusammenbruch der UdSSR eingestellt.

Anfangs war das Modell allzu vielversprechend für die sowjetische Autoindustrie, die in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren Modelle produzierte, die den europäischen und amerikanischen Herstellern unterlegen waren.

Neues Modell des Personenkraftwagens GAZ - 3105 „Wolga“. Walentin Sobolew / TASS Walentin Sobolew / TASS

In den 1980er Jahren arbeitete die Gorkowski Autofabrik - GAZ - an der Entwicklung eines brandneuen Autos, das fortschrittlicher sein sollte als jedes andere Automodell, das damals in der UdSSR hergestellt wurde. Das Ergebnis ihrer Arbeit war der „GAZ-3105“. Das Auto enthielt die neuesten Technologien, die zu dieser Zeit verfügbar waren: eine McPherson-Kreis-Einzelradaufhängung, Servo-Zahnstangenlenkung, Scheibenbremsen an beiden Achsen, einen leistungsstarken Motor und einen grundlegend anderen Antriebsstrang.

Für die sowjetische Autoindustrie war die Montage dieses Modells gleichbedeutend mit einem großen technologischen Durchbruch, der es ihr ermöglicht hätte, mit westlichen Autobauern zu konkurrieren.

Personenwagen GAZ-3105 "Wolga". Internationale Auto Show-96 auf dem Messegelände Expocentre. Sergej Subbotin / Sputnik Sergej Subbotin / Sputnik

Ende der 1980er Jahre wurden bereits einige Prototypen des Wolga „GAZ-3105“ montiert. Das Auto hatte einen unorthodoxen Innenraum. Die Fenster waren größer als üblich und zweigeteilt. Geöffnet werden konnte der untere Abschnitt. Diese nicht ganz so praktische Lösung gab dem Auto eine ganz neue und ungewöhnliche Optik.

Zudem ähnelte das Fahrzeug stark dem deutschen Audi 100, der bei der Konstruktion des „GAZ-3105“ als Inspiration für die sowjetischen Ingenieure diente. Dennoch hat das sowjetische Modell seinen eigenen Charakter.

Besucher der Moskauer Internationalen Automobilausstellung 1995 inspizieren den Wolga GAZ 3105. Juri Abramotschkin / Sputnik Juri Abramotschkin / Sputnik

Der „GAZ-3105“ war mit elektrisch verstellbaren Sitzen und Spiegeln, Fenstern und Antennen ausgestattet. Sogar die Rücksitze waren elektrisch verstellbar und verfügten über eine Heizung.

Die Hoffnungen auf eine Massenproduktion dieses Modells verschwanden zeitgleich mit der UdSSR. Als die Sowjetunion zusammenbrach und das neue unabhängige Russland mit dem Wiederaufbau seiner zerrütteten Wirtschaft kämpfte, endete die staatliche Finanzierung für die Gorkowski-Autofabrik. 1994 unterzeichnete Russlands erster Präsident Boris Jelzin ein Dekret, das festlegte, dass die Gorkowski-Autofabrik jährlich mindestens 250 Autos produzieren müsse. Der Staat stellte jedoch nicht genügend Finanzmittel zur Verfügung, um dieses Ziel zu erreichen. Die Qualität litt unter dem Sparzwang, dem die Ingenieure unterworfen waren.

Wolga GAZ-3105. Maksim Sidorow (CC BY 3.0) Maksim Sidorow (CC BY 3.0)

Das Ergebnis war wenig ansehnlich. Die Autos wurden aus verschiedenen Teilen zusammengebaut, von denen einige noch als „Made in the USSR" gekennzeichnet waren, während andere bereits in Russland hergestellt wurden. Das Interieur war aus billigem Plastik, manchmal in Farben gehalten, die nicht zusammenpassten. Kleinere Teile, wie Zündschlüssel und Tankstöpsel, wurden von Lada entliehen und entsprechend gekennzeichnet. Die Ingenieure nutzten auch Komponenten, die ursprünglich im Audi 100 zu finden waren.

Der „GAZ-3105“ wurde sinnbildlich zu einem Auto, das den Bruch zwischen zwei verschiedenen Epochen symbolisierte - der späten Sowjetunion mit ihren ehrgeizigen Plänen und ihrem dysfunktionalen politischen und wirtschaftlichen System und dem modernen Russland der frühen 1990er Jahre, das sich neu erfinden und die von der UdSSR geerbten strukturellen Probleme lösen musste.

Leider hat der Wolga „GAZ-3105“ die Wende nicht überlebt.

