So können Sie Ihren Führerschein in Russland umschreiben lassen

Lassen Sie Ihren russischen Pass stempeln

Da es praktisch keinen öffentlichen Dienst gibt, den Sie in Russland ohne einen Registrierungsstempel in Ihrem russischen Reisepass nutzen können, sollten Sie diesen zuerst einholen.

Russland hat das Wiener Abkommen über den Straßenverkehr unterzeichnet. Ausländer aus anderen Unterzeichnerstaaten dürfen ihren nationalen Führerschein in Russland nutzen.

Wenn jedoch eine Person die russische Staatsbürgerschaft oder eine befristete Aufenthaltsgenehmigung (als „VNZh“ bezeichnet) erhält, wird erwartet, dass sie ihren im Ausland ausgestellten Führerschein durch einen russischen Führerschein ersetzt.

Vorbereitung auf die Prüfung

Um Ihre alte Lizenz durch eine neue, russische, zu ersetzen, müssen Sie eine Prüfung bei der Verkehrspolizei bestehen. Die Prüfung umfasst 20 Multiple-Choice-Fragen und eine 30-minütige Prüfungsfahrt mit einem Polizisten. Auch wenn sie schon ein guter Fahrer sind, lohnt es sich, die theoretischen Kenntnisse vor der Prüfung aufzufrischen.

Die Prüfung kann nur in Russisch abgelegt werden, aber dies sollte kein Problem sein, nachdem Sie bereits Ihre russische Staatsbürgerschaft erhalten haben. Denn die Beherrschung der Sprache ist dafür Voraussetzung.

Klicken Sie hier, um sich auf die Prüfung vorzubereiten oder wenn Sie sie einfach zum Spaß ausprobieren wollen.

Holen Sie notwendige medizinische Bescheinigungen ein

Um diese zu erhalten, müssen Sie drei separate Institutionen besuchen. Nehmen Sie zuerst Ihren Reisepass und gehen Sie in die nächste psychoneurologische Praxis an Ihrem offiziellen Wohnsitz. Erklären Sie, dass Sie ein Zertifikat für die Verkehrspolizei benötigen, das bestätigt, dass Sie nicht als Patient registriert sind. Die Institution berechnet eine kleine Gebühr (die Summe variiert von Bezirk zu Bezirk) für das Zertifikat.

Dann besuchen Sie die nächstgelegene Suchtambulanz und beantragen auch dort ein Zertifikat, dass Sie dort nicht registriert sind.

Diese beiden oben genannten Bescheinigungen müssen bei der Behörde abgegeben werden, die auch Ihren Reisepass abgestempelt hat. Dies ist in der Regel die Verwaltungsbehörde Ihres Wohnortes.

Schließlich besorgen Sie sich noch das Formular 003-V/U. Damit weisen Sie Ihre durch einen Arzt bestätigte Fahrtüchtigkeit nach. Die Beantragung in einer Privatklinik spart Ihnen Zeit, kostet aber um die 20 US-Dollar.

Beachten Sie, dass es am besten ist, das ärztliche Attest in der gleichen Stadt zu holen, in der Sie die Prüfung ablegen wollen. Eine Bescheinigung aus einer anderen Stadt in Russland wird zu unnötigen Verzögerungen führen, denn die Verkehrspolizisten müssen die Gültigkeit des Zertifikats überprüfen. Dafür gibt es Fristen, die einzuhalten sind.

Wählen Sie eine Verkehrspolizeidienststelle

Sie können die Prüfung in jeder Verkehrspolizeistation im Land ablegen, unabhängig von Ihrer offiziellen Registrierung. Wählen Sie aus einer Liste den Ort, der Ihnen am besten gefällt und rufen Sie an, um einen Termin zu vereinbaren.

Beachten Sie, dass, wenn Sie entweder in Moskau oder der Region Moskau registriert sind, die Prüfung nicht bei der nächstgelegenen Polizeistation zu absolvieren, obwohl Sie das Recht dazu haben. Der Grund ist, dass die Verkehrspolizei in Moskau und der Region Moskau keine geeigneten Prüfungsfahrzeuge besitzt. Alle Personen, die Sie in der Stadt bei einer Fahrprüfung sehen, sitzen in Fahrschulautos. Da Sie keine Führerscheinausbildung mehr machen, sondern nur Ihre bestehende Fahrerlaubnis umschreiben lassen wollen, sind Sie dort aber nicht zugelassen.

Folglich werden diejenigen, die in Moskau oder der Region Moskau registriert sind, an benachbarte Orte verwiesen. Wählen Sie einen Ort, den Sie schon immer einmal besuchen wollten. Dann schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe.

Denken Sie daran, dass, wenn Ihr ärztliches Attest in Moskau oder der Region Moskau ausgestellt wurde und Sie in eine andere Region gereist sind, um die Prüfung zu bestehen, die Papiere persönlich bei der Verkehrspolizeistation einreichen müssen. Es wird eine Weile dauern, bis Ihre Unterlagen bestätigt werden. Daher ist es sinnvoll, das ärztliche Attest zur Fahrerlaubnis in der Stadt zu holen, in der Sie die Prüfung ablegen wollen.

Vor der Prüfung müssen Sie die Gebühr in Höhe von etwa 27 US-Dollar überwiesen.

Prüfung ablegen

Nachdem Ihre Papiere bestätigt wurden, erscheinen Sie zum vereinbarten Prüfungstermin an der Polizeidienststelle und legen Sie Ihren Reisepass, ärztliche Bescheinigungen und eine Quittung für die bezahlte Gebühr vor. Falls Sie möchten, dass Ihr neuer Führerschein die jahrelange Fahrpraxis aufführt, die Sie bereits erworben haben, präsentieren Sie den Verkehrspolizisten Dokumente, die belegen, in welchem Jahr Ihnen erstmals der Führerschein ausgestellt wurde.

Wenn Ihre Papiere in Ordnung sind, können Sie umgehend die Prüfung ablegen. Es gibt 20 Fragen und nur zwei Fehler sind erlaubt. Für jeden weiteren Fehler gibt es fünf zusätzliche Fragen.

Dann müssen Sie Ihre praktischen Fahrkünste dem Prüfer vorführen. Sie erfahren sofort, ob sie bestanden haben oder nicht.

Wenn Sie die Prüfung im russischen Straßenverkehr überlebt haben, erhalten Sie Ihren neuen, russischen Führerschein.

