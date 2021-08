Warum gab es im mittelalterlichen Russland zu wenige Henker?

Die meisten der grausamen Hinrichtungen während der Herrschaft Iwans des Schrecklichen (1530-1584) mussten in seinem Beisein und von seinen engsten Wächtern vollzogen werden.

1698 richtete Peter I. bei einer Massenhinrichtung nach einem Aufstand in Moskau fünf Strelizen-Wachposten persönlich. Seine Minister, die Fürsten Romodanowski, Golizyn, und Menschikow, versuchten sich dann ebenfalls als Henker. Aber warum mussten der Zar und seine Begleiter selbst Hand anlegen?

Exekutionen als Gewerbe

In Russland gab es lange Zeit keine professionellen Henker. Bevor Moskau ein Staat wurde, wurden Hinrichtungen von Milizen unter dem Kommando russischer Fürsten durchgeführt, und das setzte sich im 16. Jahrhundert fort. 1649 wurde das Gesetzbuch des Moskauer Zarenreichs (Sobornoje Uloschenije) eingeführt, was den Bedarf an professionellen Scharfrichtern für die Vollstreckung von Todesstrafen und Körperstrafen mit sich brachte.

Am 16. Mai 1681 ordnete die Bojaren-Duma an, dass der Woiwode (Vorsteher der lokalen Verwaltung) jeder Stadt Scharfrichter aus der lokalen Bevölkerung anstellen sollte. Der jährliche Sold betrug vier Rubel - weniger als der eines Soldaten, der sechs Rubel betrug. Zu dieser Zeit kostete ein Abendessen etwa 0,04 Rubel.

Das Gesetz implizierte also, dass die Henker eine andere Möglichkeit hatten, Geld zu verdienen - die Verwandten der zu Geißelung oder Auspeitschung Verurteilten waren bereit zu zahlen, damit die Hinrichtung weniger qualvoll verlief oder gar nicht stattfand. Solche Bestechungsgelder bildeten das Haupteinkommen der Scharfrichter. Viele Verurteilte hatten Angehörige, die bereit waren, für ihr Leben zu zahlen. Trotzdem gab es nicht viele Kandidaten für den Posten des Henkers.

Ein gottverlassener Beruf

Nach der orthodoxen Weltanschauung war für einen Henker Habgier wichtiger als Barmherzigkeit. Daher durften Henker nicht die Kommunion oder andere orthodoxe Sakramente empfangen. Sie wurden von der breiten Öffentlichkeit gemieden - sie lebten abseits der Gemeinschaft, und schon das Essen am selben Tisch und die Freundschaft mit ihnen wurde als unschicklich angesehen.

In den 1740er Jahren erhöhte der Senat den Lohn des Henkers auf 9,5 Rubel. Während der Regierungszeit von Paul I. wurde der Lohn auf 20 Rubel angehoben, aber auch das half nicht - nur sehr wenige Leute meldeten sich freiwillig für den Posten. 1805 erlaubte die Regierung, Henker aus den Reihen der Sträflinge einzustellen - aber nur solche, die wegen kleinerer Vergehen verurteilt worden waren - Überläufer, Diebe, Betrüger usw.

Die meisten Sträflinge, die nach Sibirien verbannt wurden, mussten ausgepeitscht und gebrandmarkt werden, bevor sie Zentralrussland verlassen konnten - und ohne Scharfrichter war das nicht möglich, so dass in den 1810er Jahren fast alle Scharfrichter auf diese Weise rekrutiert wurden.

Ausgebildet zum Verstümmeln

Da die Scharfrichter meist Sträflinge waren, die ihre Strafe noch absitzen mussten, lebten sie in Gefängnissen. Allerdings wurden ihnen mehr Freiheiten zugestanden - viele von ihnen waren Schuhmacher oder Schneider. Aber sie mussten auch ihre Fähigkeiten verbessern, also fertigten sie Schaufensterpuppen aus Birkenrinde an und übten sich im Auspeitschen. Die Ausbildung in diesem Metier erforderte etwa ein Jahr täglichen Unterrichts. Daher verbrachten die angehenden Scharfrichter eine lange Zeit als Lehrlinge - sie lernten unter anderem, Hinrichtungen anzusehen und Blut und Schreie zu ignorieren.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es in Russland so wenige Scharfrichter, dass sie auf „Arbeitsreisen“ in verschiedene Regionen gingen. Wenn einer ankam, warteten bereits mehrere Dutzend Menschen in den Gefängnissen, die auf ihre Hinrichtung warteten. Der Scharfrichter blieb ein oder zwei Tage, um seine Aufgaben zu erledigen. Doch wenn es galt, Hunderte oder gar Tausende von Menschen zu bestrafen, dauerten diese Dienstreisen Monate.

Der Maler Lawrenti Serijakow beschrieb, wie eine Hinrichtung im 19. Jahrhundert üblicherweise durchgeführt wurde.

„Auf dem Exerzierplatz war ein Block eingegraben. Zwei Scharfrichter liefen in der Nähe, Männer von etwa 25 Jahren, gut gebaut, muskulös, breitschultrig, in roten Hemden, Bundfaltenhosen und Schlabberstiefeln. Kosaken und ein Reservebataillon waren um den Paradeplatz herum stationiert, und dahinter drängten sich die Angehörigen der Verurteilten.

Gegen 9 Uhr morgens kamen die Verurteilten auf dem Hinrichtungsplatz an - 25 Personen. Sie wurden nacheinander auf den Block gesetzt. Der erste bekam 101 Peitschenhiebe zugewiesen. Der Scharfrichter entfernte sich 15 Schritte vom Block, dann begann er langsam auf die Verurteilten zuzugehen, seine Peitsche schleifte im Schnee. Als der Henker näherkam, schwang er die Peitsche mit der rechten Hand hoch, ein Pfiff war in der Luft zu hören und dann ein Schlag. Es schien mir, dass der Schlag beim ersten Mal sehr tief durch die Haut schnitt, denn nach jedem Schlag wischte er mit der linken Hand eine Handvoll Blut von der Peitsche. Bei den ersten Schlägen war meist ein dumpfes Stöhnen von den Hingerichteten zu hören, das bald verstummte, dann wurden sie wie Fleisch zerhackt. Nach 20 oder 30 Schlägen näherte sich der Henker einer Flasche, die dort im Schnee stand, goss sich ein Glas Wodka ein, trank es und machte sich wieder an die Arbeit. All dies ging sehr, sehr gemächlich vor sich.“

Am 17. April 1863 verbot Kaiser Alexander II. bekanntlich die körperlichen Bestrafungen (Verstümmelung, Auspeitschung, Brandmarkung von Menschen usw.) in Russland. So kamen die wenigen Henker, die noch aktiv waren, für den Rest ihrer Strafe einfach wieder als normale Sträflinge zurück in die Gefängnisse. Im April 1879, nachdem die Militärbezirksgerichte das Recht erhalten hatten, die Todesstrafe in der Armee zu verhängen, gab es nur einen einzigen Henker für ganz Russland - einen Mann namens Frolow. Er reiste unter Militäreskorte von Stadt zu Stadt, um die Todesurteile zu vollstrecken.

