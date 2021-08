Wie die sowjetische Verkehrspolizei 40 amerikanische Teenager rettete

Bei einem Galaempfang im Mai 1990 verlas ein Vertreter der Vereinigten Staaten einen Dankesbrief von Präsident George H. W. Bush an einen einfachen sowjetischen Verkehrspolizeiinspektor aus der Region Kursk. Das Ereignis fand im ganzen Land Widerhall. Wie kam es dazu, dass der Präsident der USA einem sowjetischen Polizisten dankte?

Karawane der Freundschaft

In der späten Sowjetzeit, ab 1987, wurde ein Schüleraustauschprogramm mit den USA ins Leben gerufen. Die ersten Teilnehmer des Projekts „People to People International" (in der UdSSR auch als „Karawane der Freundschaft" bekannt) wurden vom sowjetischen Staatsoberhaupt Michail Gorbatschow persönlich empfangen. Im Sommer 1989 begab sich eine Gruppe von 300 amerikanischen High-School-Schülern aus verschiedenen Bundesstaaten auf eine Reise in die UdSSR. Sie starteten in Moskau und besuchten per Bus mehrere Städte. Ziel war die Artek-Ferienfreizeit auf der Krim, wo sich die Teilnehmer mit Gleichaltrigen trafen.

Am verhängnisvollen 2. August fuhren neun Busse von Belgorod nach Kursk. Sie wurden von einem Auto der Verkehrspolizei mit zwei Kursker Polizisten begleitet. Am Steuer saß Unteroffizier Michail Pankruschew, auf dem Beifahrersitz Oberleutnant Wladimir Kiriljuk. Hinter ihnen fuhr ein Bus mit 40 amerikanischen Jugendlichen. Plötzlich verlor ein auf der Gegenfahrbahn fahrender ZIL-133-Lkw die Kontrolle. Ein Zusammenstoß mit dem Bus drohte.

Pankruschew reagierte schnell. Er riss das Lenkrad nach links und stoppte mit dem Polizeiwagen den LKW. Bei der Aktion wurden die beiden Polizisten verletzt und mussten einige Zeit im Krankenhaus verbringen. Doch dank Pankruschews Eingreifen wurde keiner der Jugendlichen verletzt.

Pankruschew konnte nach dem Abheilen seiner Rippenbrüche in den Dienst zurückkehren. Sein Kollege musste aufgrund seiner Verletzungen den Polizeidienst quittieren.

Selbst Jahre später wollte Pankruschew nicht verraten, ob er allein oder beide Polizisten zusammen die Entscheidung getroffen hatten, ihr Leben zu riskieren. Bekannt ist nur, dass beide Polizisten für ihren Heldenmut Medaillen, Ehrenurkunden und Geldprämien erhielten. Pankruschew wurde zudem befördert und erhielt eine Wohnung.

Gruß aus Amerika

Die Nachricht über die heldenhaften Polizisten erreichte sogar US-Präsident George H. W. Bush. Er schenkte diesem Austauschprogramm besondere Aufmerksamkeit, und die Reiseteilnehmer selbst berichteten ihm von diesem außergewöhnlichen Ereignis. Im Jahr 1990 traf eine amerikanische Delegation in Moskau ein und überreichte Pankruschew einen Dankesbrief, in dem Bush die Aktion der sowjetischen Polizisten als Akt von „außergewöhnlicher Tapferkeit" bezeichnete.

„Viele Amerikaner sind in die Sowjetunion gereist und haben wunderbare Erinnerungen an ihre Erlebnisse mitgebracht, aber die jungen Studenten, denen Sie im letzten Sommer geholfen haben, haben eine ganz besondere Erinnerung. Zu wissen, dass Sie bereit waren, Ihr Leben für sie zu gefährden, über die Pflicht hinaus Einsatz zu zeigen, wird immer in ihren Köpfen und Herzen bleiben", schrieb Präsident Bush.

Zusätzlich zu dem Brief schickte Bush einige Andenken, darunter ein signiertes Porträt und eine Kaminsimsuhr.

Pankruschew diente bis zu seiner Pensionierung bei der Verkehrspolizei. Er starb im November 2020 an einer Herzerkrankung.

