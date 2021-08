Wassili Margelow: Der beste russische Fallschirmjäger und „Vater der Luftlandetruppen“

„Fallschirmjäger, auch wenn die Luft nach den Blumen duftet, die auf dein Grab gelegt werden, musst du kämpfen, bis deine Füße den Boden berühren", sagte Wassili Margelow, der die Luftlandetruppen der Sowjetunion mehr als 20 Jahre lang befehligte und sie zur wahren Elite des Militärs des Landes machte. Keiner in der sowjetischen und russischen „geflügelten Infanterie" genoss mehr Respekt als der „Vater der Luftlandetruppen", Wassili Margelow.

Der „Fallschirmjäger Nr. 1" begann seine Kampfkarriere fernab der Luftlandetruppen. In verschiedenen Phasen des Zweiten Weltkriegs diente er in den Einheiten der Marineinfanterie und der Gewehrschützen, nahm an der Schlacht am Dnjepr, an der Befreiung von Cherson (wofür er mit der Medaille „Held der Sowjetunion" ausgezeichnet wurde) und an Schlachten in Südosteuropa teil. „Kaum einer aus unserem Regiment hätte überlebt, wenn wir nicht Margelow als Kommandeur gehabt hätten", erinnerte sich Grigorij Babotschkin vom Regiment 218: „In scheinbar aussichtslosen Situationen behielt er die Fassung und fand Lösungen... Dieser Mann schätzte das Leben der Soldaten, das Leben der anderen. Ich würde jetzt nicht hier sitzen, wenn in diesen kritischen Momenten nicht nur ich Margelow vor den Kugeln und Granatsplittern geschützt hätte, sondern er auch mich."

1948 leitete Margelow die 76. Luftlandedivision, die sich, wie General Pawel Pawlenko feststellte, in einem miserablen Zustand befand: „Dem Ausbildungsstützpunkt fehlte es an allen Einrichtungen und Mitteln... Die Ausbildung wurde zwar fortgesetzt, aber der Organisationsgrad und die Disziplin ließen zu wünschen übrig." Nachdem er die Theorie und Praxis der Luftlandekriegsführung gründlich studiert hatte, sorgte Margelow schrittweise für Ordnung in der ihm anvertrauten Einheit. Im Jahr 1954 war er bereits Leiter der kombinierten Luftlandetruppen der Sowjetunion und initiierte ein Programm zur qualitativen Reform derselben.

„Um ihre Rolle in modernen Operationen zu erfüllen, müssen unsere Verbände und Einheiten hoch manövrierfähig, steuerbar und schwer gepanzert sein. Sie müssen zudem über ausreichende Feuerkraft verfügen und in der Lage sein, zu jeder Tages- und Nachtzeit zu landen und nach der Landung schnell in den Kampfmodus zu wechseln. Das ist im Großen und Ganzen das Ideal, das wir anstreben sollten", erklärte der Kommandeur.

Wassili Margelow knüpfte enge Beziehungen zum militärisch-industriellen Komplex. Er sorgte dafür, dass die veralteten Li-2-, Il-14-, Tu-2- und Tu-4-Flugzeuge durch die leistungsstarken und modernen An-22- und Il-76-Flugzeuge ersetzt wurden, die wesentlich mehr Fallschirmjäger und militärische Ausrüstung an Bord nehmen konnten.

Da es für die Fallschirmjäger schwierig war, bei der Landung mit konventionellen Handfeuerwaffen umzugehen, sorgte Margelow dafür, dass diese so modifiziert wurden, dass sie die Bewegungen der „geflügelten Infanterie" nicht behinderten. Es handelte sich um die Sturmgewehre AKMS und AKS-74, das Maschinengewehr RPKS-74 mit klappbarem Kolben, den kompakten Granatwerfer SPG-9 und das leichte RPG-70.

Eine der Hauptaufgaben für Margelow war es, seine Truppen mit einem modernen Kampffahrzeug auszustatten, das die Fallschirmjäger für den Transport und den Kampf aus einer gepanzerten Stellung gegen feindliche Infanterie und gepanzerte Fahrzeuge nutzen konnten. Ende der 1960er Jahre begann der BMD-1, der etwas mehr als sieben Tonnen wog und mit der halbautomatischen Kanone 2A28 Grom für eine siebenköpfige Besatzung ausgestattet war, vom Band zu laufen und in Dienst gestellt zu werden. Er bildete die Grundlage für die Entwicklung einer Reihe von Selbstfahrlafetten, Feuerunterstützungs-, Aufklärungs- und Führungsfahrzeugen.

Trotz des großen Lobes von offizieller Seite war Margelow selbst unzufrieden mit der Art und Weise, wie die neuen BMDs eingesetzt wurden. Soldaten und Material wurden getrennt von den Flugzeugen abgeworfen, was wertvolle Minuten für das Auffinden und Einsteigen in die Fahrzeuge kostete. Margelow schlug die damals revolutionäre Idee vor, die gepanzerten Fahrzeuge bereits mit Besatzung abzusetzen. Am 5. Januar 1973 warf ein An-12-Flugzeug zum ersten Mal in der Militärgeschichte erfolgreich einen BMD-1 Kentavr mit zwei Besatzungsmitgliedern an Bord ab. Einer von ihnen war der Sohn des Kommandanten, Alexander.

Unter Margelow erhielten die Luftlandetruppen ihre berühmten blauen Barette und Westen. „Ich wollte, dass die Fallschirmjäger die ruhmreichen Traditionen ihrer älteren Brüder, der Marineinfanterie, übernehmen und ehrenvoll fortführen. Deshalb habe ich Westen eingeführt. Nur die Streifen darauf sind himmelblau", sagte Wassili, der einst selbst als Marinesoldat diente.

Wassili Margelow machte die Fallschirmjäger zur Elite der Streitkräfte der UdSSR, die bei allen Armeesportwettbewerben stets den Sieg davontrugen. Ihr Ansehen und ihre Autorität wuchsen ins Unermessliche, und schon bald träumten junge Leute im ganzen Land davon, in „Onkel Wasjas Streitkräften"* zu dienen, wie die Einheit auch genannt wurde.

* Auf Russisch bedeutet „Luftlandetruppen" wozduschno-desantnije voiska oder kurz „WDW“; „Onkel Wasjas Streitkräfte" heißt auf Russisch „Woiska Djadi Wasi“ und ist eine eher scherzhafte Interpretation dieser Abkürzung.

