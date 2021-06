Strischi: Eine der besten Kunstflugstaffeln der Welt kommt aus Russland

Im Mai 2021 feierte die berühmte russische Kunstflugstaffel „Strischi“ (englischer Name „The Swifts“, zu Deutsch „Mauersegler“) ihr 30-jähriges Bestehen.

Das Geschwader ist in Kubinka stationiert. Die Idee einer Kunstflugstaffel kam bereits Mitte der 1980er Jahre auf, als die sowjetische Luftwaffe ihren neuesten supermanövrierfähigen Kampfjet entwickelte - die MiG-29.

Piloten aus der Region Moskau hatten die Idee, eine Einheit aus Offizieren der Luftwaffe aufzubauen, die Demonstrationsflüge durchführten, um die Errungenschaften der russischen Luftfahrtindustrie im In- und Ausland zu zeigen.

Weltruhm

Im Oktober 1991 gab das Team sein internationales Debüt in Schweden auf der Uppsala Air Base

Im folgenden Jahr traten die Piloten in Frankreich zum 50. Jahrestag der Gründung des Geschwaders „Normandie–Niemen“ auf.

Reuters Reuters

Die „Strischi“ überzeugten die westlichen Zuschauer von der ersten Aufführung an. Die sechs Flieger vollführten waghalsige Kunststücke in einer engen Formation: Schrägschleife, Nesterow-Schleife, Lauf usw. Die Formationen änderten sich ständig: Kreuz, Pyramide, Flügel, Stern. Die Aufführung endete mit einer spektakulären Auflösung in einer Tulpe, die von einem Gruß der an den Kampfjets installierten Wärmefallen-Auswurfvorrichtungen begleitet wurde.

1993 nahmen die „Strischi“ an der Flugschau LIMA'93 auf der Insel Langkawi in Malaysia sowie an Flugschauen in Belgien und Thailand teil. In Thailand stellten die Flieger einen Rekord für die schnellste Montage von Flugzeugen auf: Vier MiGs kamen dort zerlegt mit dem Transportflugzeug An-124 Ruslan an. Russische Techniker und Mechaniker setzten sie innerhalb von drei Tagen zusammen. 1995 traten die „Strischi“ erneut in Schweden und 1997 in Finnland auf.

Reuters Reuters

Die Piloten besuchten mehr als 28 Länder. Auch die russischen MAKS-Luftschauen fanden nicht ohne sie statt. Die „Strischi“ haben wiederholt Demonstrationsflüge bei zahlreichen Feierlichkeiten zum Jubiläum russischer Städte durchgeführt und an der Feier zum 850. Jahrestag Moskaus teilgenommen.

1993 wurden die „Strischi“ als „Das beste Kunstflugteam der Welt“ ausgezeichnet. Bei der internationalen Flugschau in Finnland 1997 belegte der Kommandeur der Staffel, Oberstleutnant Nikolai Djatel, den ersten Platz im Einzelkunstflug.

Reuters Reuters

Im Winter 2003 wurde das MiG-29-Flugzeug überarbeitet und erhielt ein neues Farbmuster. Die MiGs bekamen einen Anstrich in den russischen Nationalfarben. Auf dem Flieger ist ein Mauersegler abgebildet sowie der Schriftzeug „Strischi“. Am 15. März 2003 wurden sie im neuen Gewand anlässlich des 65. Jahrestages des Regiments vorgestellt.

Reuters Reuters

Aktuell bereitet sich die Kunstflugstaffel auf den Umstieg auf die neuen MiG-35-Kampfjets vor.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.