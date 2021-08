Alle russischen Herrscher auf einen Blick (Teil 1): Aufstieg und Fall der Rurikiden-Dynastie

Russia Beyond

Die Rurikiden-Dynastie, die ab dem 9. Jahrhundert über die russischen Länder herrschte, wurde wahrscheinlich von Rurik gegründet. Er gilt als der erste russische „knjas“ (Deutsch: „Fürst“), ein politischer Machthaber.

Rurik war jedoch nicht der Führer eines einheitlichen Staates - auch nicht seine Nachfolger, die als Fürsten von Kiew die Kiewer Rus' regierten. Es handelte sich um einen mittelalterlichen Staat, der im 9. bis 12. Jahrhundert bestand und im 11. bis 12. Jahrhundert wegen Rivalitäten zwischen den rurikidischen Fürsten aufgelöst wurde. Als die Mongolen-Tataren im 13. Jahrhundert die russischen Gebiete angriffen, gab es auf dem heutigen Territorium von Zentralrussland, der Ukraine und Weißrussland über 20 Kleinstaaten (Fürstentümer).

Es dauerte fast zwei Jahrhunderte, bis die Russen ihre politische und militärische Unabhängigkeit von der mongolisch-tatarischen Goldenen Horde erlangten. Der erste einheitliche Staat auf russischem Gebiet war das Großherzogtum Moskau unter Großfürst Iwan III.

Iwan III. (1462-1505)

Public Domain Public Domain

Das Großfürstentum Moskau wurde lange vor Iwan III. (1440-1505) gegründet. Er war es, der 1480 die Tributzahlungen an die Goldene Horde einstellte und damit die Unabhängigkeit Moskaus von den Mongolen-Tataren verkündete.

Er schuf den Sudebnik (Gesetzbuch) von 1497, eine einheitliche Gesetzgebung für die Länder, die dem Großfürstentum Moskau die Treue schworen oder von ihm erobert wurden. Außerdem ordnete er den Bau des Moskauer Kremls aus rotem Backstein an. Er steht bis heute.

Im Grunde genommen kann Iwan III. als der Gründer Russlands angesehen werden.

Wassili III. (1505-1533)

Public Domain Public Domain

Iwans Sohn, Wassili III. (1479-1533), vollendete die Zentralisierung der russischen Länder unter der Herrschaft Moskaus. Er war der Vater von Iwan IV., dem Schrecklichen.

Iwan IV. der Schreckliche (1547-1584)

Viktor Vasnetsov Viktor Vasnetsov

Iwan IV. (1530-1584) war der erste, der 1547 als Zar von ganz Russland gekrönt und gesalbt wurde. Er überarbeitete die russische Gesetzgebung in seinem Gesetzbuch von 1550, nahm diplomatische Beziehungen zu England auf und verdoppelte das russische Staatsgebiet.

Seine Zeit war auch bekannt für Repressionen gegen einige adlige Moskauer Bojarenfamilien, die so genannte „Opritschnina". Das ist einer der Gründe, warum er als „der Schreckliche“ bekannt wurde.

Fjodor Iwanowitsch (1584-1598)

Public Domain Public Domain

Fjodor (1557-1598), der dritte Sohn Iwans des Schrecklichen, war nicht dafür bekannt, dass er sich an der Staatsführung beteiligte. Fast alle seine Tage waren dem Gebet, dem Besuch von Klöstern, dem Studium der Theologie und der heiligen Schriften gewidmet.

Einige Historiker, darunter Dmitri Wolodichin, sind der Meinung, dass sich Fjodor absichtlich aus der Politik zurückgezogen hat, um der Gefahr zu entgehen, vergiftet zu werden, wie es wahrscheinlich bei seinem Vater Iwan IV. der Fall war. Während Fjodors Regierungszeit wurde Russland vom Bruder seiner Frau, Boris Godunow, regiert, der nach Fjodors Tod Zar wurde.

Boris Godunow (1598-1605)

Public Domain Public Domain

Boris Godunow (1552-1605), der Schwager von Zar Fjodor, war wahrscheinlich der erste russische Herrscher, der versuchte, kulturelle Verbindungen und Kooperationen zwischen Moskau und Europa herzustellen. Er hielt sich jedoch nicht lange an der Spitze des Landes und starb wenig später.

Der falsche Dmitri I. (1605-1606)

Public Domain Public Domain

Der falsche Dmitri I. (16. Jahrhundert - 1606) war ein Hochstapler, dessen Identität bis heute umstritten ist. Er gab sich als Dmitri, der letzte Sohn Iwans IV. aus, der wie durch ein Wunder einen Mordversuch überlebt habe.

Dmitri bestieg den Moskauer Thron während der Zeit der Wirren mit Hilfe der Polnisch-Litauischen Gemeinschaft. Er wurde zum Zaren gekrönt und regierte etwa ein Jahr lang, bevor er vom Moskauer Volk wegen seines Betrugs hingerichtet wurde.

Wassili IV. Schuiski (1606-1610)

Public Domain Public Domain

Der letzte Rurikide auf dem russischen Thron, Wassili Schuiski (1552-1612), wurde Zar nach dem Aufstand gegen den falschen Dmitri I., den Wassili Schuiski selbst angezettelt hatte.

Schuiski genoss jedoch kein Vertrauen in der russischen Bevölkerung. Er konnte die anhaltenden Aufstände nicht stoppen und wurde 1610 von den Moskauer Bojaren abgesetzt und zum Mönchtum gezwungen. Er starb zwei Jahre später in Gefangenschaft in Polen.

